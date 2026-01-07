Test • NZXT F120X

Depuis quelques années, nombreux sont les constructeurs à avoir compris qu’un ventilateur plus épais peut se révéler plus efficace. Aussi on voit fleurir des modèles de 30 mm d’épaisseur, contre 25 mm traditionnellement. À tel point que Noctua mentionne explicitement ces 25mm dans le nom de ses produits (cf A12x25 G2) pour se démarquer. Mais cette fois, c’est NZXT qui frappe fort, avec un modèle visant la performance, décliné en version classique ou « single frame », la signature de la marque depuis quelques mois, et qui se paye même le luxe d’intégrer du RGB.