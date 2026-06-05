Phison et InnoGrit entrent dans la course au SSD PCIe 6.0

Computex 2026 â€” Alors que le PCIe 8.0 est passÃ© en version 0.5 il y a un mois, l'Ã©dition 2026 du salon est lâ€™occasion pour les marques de prÃ©senter des solutions PCIe 6.0 pour le stockage. Dans les lignes qui suivent, nous jetons un Å“il Ã celles de Phison et dâ€™InnoGrit.

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Phison PS5303-X3-66

La sociÃ©tÃ© taÃ¯wanaise y expose un contrÃ´leur SSD PCIe Gen 6, baptisÃ© X3 (PS5303-X3-66 pour le nom complet). Sa petite pancarte annonce jusquâ€™Ã 28 Go/s en lecture/Ã©criture sÃ©quentielle, et jusquâ€™Ã 6,8 millions dâ€™IOPS en alÃ©atoire. Lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique est donnÃ©e pour 4 000 Mo/s par watt, soit environ 7 W pour les performances susmentionnÃ©es.

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Le contrÃ´leur Ã©quipe deux SSD, un au format E1.S et l'autre au E3.S. dans la gamme de stockage entreprise de Phison. Pour la petite histoire, en mode insider, le nom de celle-ci dÃ©coule dâ€™un Ã©vÃ©nement presse auquel Ã©tait conviÃ© notre Pascal. Lors du buffet, alors quâ€™il pensait innocemment enchaÃ®ner les verres dâ€™eau aromatisÃ©e au sirop de fraise, il a fini par dÃ©couvrir, un peu tard, qu'ils contenaient en rÃ©alitÃ© du Campari, une liqueur italienne titrant Ã 25Â°. Nous avons ouÃ¯ dire que la suite fut assez mÃ©morable. Ã€ lâ€™Ã©vidence, elle le fut suffisamment pour inspirer le nom de cette ligne de produits : Pascari.

Ces SSD utilisent des modules DRAM SK Hynix Â« H25T3TG88G Â». Des Ã©chantillons destinÃ©s aux clients seront livrÃ©s plus tard dans lâ€™annÃ©e. La production en volume est, quant Ã elle, prÃ©vue pour 2027. Rappelons que Micron produit en masse un SSD PCIe 6.0 depuis le dÃ©but d'annÃ©e.

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Outre son nouveau contrÃ´leur Gen6, le stand de Phison expose aussi des retimers et des redrivers. Lâ€™entreprise prÃ©sente Ã©galement une NPU dÃ©veloppÃ©e en interne, appelÃ©e Â« Topaz Â». Elle est gravÃ©e en 6 nm par TSMC. Une carte AIC en PCIe Gen6 x4 embarque huit NPU Topaz. Chaque NPU est qualifiÃ©e de puce quad-core dÃ©livrant jusquâ€™Ã 40 TOPS. Au total, la carte atteint donc 320 TOPS. La fiche annonce un support de la mÃ©moire LPDDR5/5X jusquâ€™Ã 8533 MT/s, sans en prÃ©ciser la quantitÃ©.

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Crestone IG5686

Du cÃ´tÃ© du fabricant chinois InnoGrit, il y a aussi un contrÃ´leur PCIe Gen 6 x4 : le Crestone IG5686. Compatible NVMe 2.3, il gÃ¨re des capacitÃ©s allant jusquâ€™Ã 256 To et prend en charge la NAND SLC/MLC/TLC/QLC ainsi que la SCM. Les vitesses de lecture culminent toujours Ã 28 Go/s, qaund les vitesses dâ€™Ã©criture plafonnent Ã 22 Go/s ; on monte jusquâ€™Ã 7 millions dâ€™IOPS en lecture alÃ©atoire. Ã€ lâ€™instar de celui de Phison, ce contrÃ´leur est Ã©galement prÃ©vu pour des SSD au format E1.S et E3.S.

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Bref, pour lâ€™heure, cette norme concerne surtout les centres de donnÃ©es.