Le LGA-1954, un socket Intel enfin taillé pour plusieurs générations de Core ?

Nous quittons brièvement les actus consacrées au Computex pour nous intéresser aux prochains processeurs et cartes mères Intel. Le leaker Jaykihn a partagé dfes indiscrétions sur le futur socket LGA-1954 et les cartes mères associées.

Une Z890 Aorus Master

AMD / Intel, pas le même combat

Chez AMD, la longévité de l’AM4 a été exemplaire : elle a fait le bonheur de nombreux utilisateurs. Lancé en 2016, ce socket, qui souffle donc ses dix bougies cette année, a pris en charge quatre générations, des Ryzen 1000 Zen aux Ryzen 5000 Zen 3. Pour couronner cette décennie, AMD va d’ailleurs, le 25 juin prochain, ramener à la vie une légende de ce socket, le Ryzen 7 5800X3D. Quant à l’AM5, il est plus jeune, mais l’entreprise a confirmé qu’il était fait pour durer au moins jusqu’en 2029.

Chez Intel, la stabilité n’est plus vraiment à l’ordre du jour. À l’exception des anciens sockets LGA-775 et LGA-2011 (pour le segment HEDT), qui ont chacun accueilli quatre générations de processeurs, les plus récents se sont limités à deux en excluant les refresh. Abstraction faite des Meteor Lake-SP, le dernier en date, le LGA-1851 peut même être considéré comme un socket à usage unique. Ou, si vous souhaitez une présentation plus romantique de la situation, comme un socket très fidèle à Arrow Lake.

La donne pourrait toutefois changer. En mars dernier, Robert Hallock, un ancien d’AMD qui officie chez Intel depuis 2022, accordait une interview à Club386. Interrogé sur la pertinence d’un « avenir dans lequel les sockets Intel prendraient en charge davantage de générations de processeurs », il répondait positivement.

C’est maintenant que Jaykihn entre en scène. Le divulgateur a écrit dans un message posté sur X : « Le LGA-1954 prendra en charge des processeurs au-delà de Razor Lake sur les cartes équipées d’une SPI de 64 Mo, ce qui inclut toutes les cartes de la série Z ».

LGA1954 will include support beyond Razor Lake on boards with 64MB SPI, which includes all Z-series boards. — Jaykihn (@jaykihn0) June 2, 2026

Quelques clés sont nécessaires pour bien comprendre les allégations. Vous le savez, le LGA-1954 sera le prochain socket d’Intel. Les Nova Lake, attendus en fin d’année, doivent l’inaugurer. Ensuite, les Razor Lake seront censés les relayer. Ainsi, supposer que le LGA-1954 s’étendra au-delà de cette génération signifie qu’il n’y aura pas seulement deux générations basées sur celui-ci, mais au moins trois.

L’autre élément de la déclaration est également assez intéressant. SPI désigne la BIOS SPI ROM : la petite puce de mémoire flash présente sur la carte mère. Elle servait initialement à stocker le BIOS et, depuis une quinzaine d’années, aussi un firmware UEFI plus avancé. Elle contient des instructions critiques qui initialisent et testent les composants clés de l’ordinateur au démarrage.

Au début, ces puces avaient une très faible capacité, à l’échelle du Ko (de 8 à 64 pour ratisser large). Mais au fil des années, elles ont, à l’instar de tous les autres composants, décuplé. Les puces de 16 ou 32 Mo sont désormais la norme. Et avec ses chipsets de série 800, AMD encourage les fabricants de cartes mères à passer à 64 Mo.

Chez les rouges, la démarche n’est pas purement fortuite. Vous vous souvenez sûrement qu’il y a quelques années, pour garantir la prise en charge des nouveaux Ryzen sur leurs cartes mères AM4, des fabricants ont dû supprimer certains éléments de l’interface sur des cartes mères équipées de puces de 16 Mo. Dans les cas les plus extrêmes, il a fallu sacrifier la compatibilité avec les anciens processeurs pour faire de la place au firmware des plus récents. Bref, cet élément en apparence anodine peut avoir un impact direct sur les fonctionnalités d’une carte mère et sur sa capacité à s’adapter aux nouvelles générations de processeurs.

La déclaration de Jaykihn reste toutefois assez floue : il ne présente pas les 64 Mo comme un prérequis indispensable, mais plutôt comme un gage de longévité ; comme une recommandation plutôt que comme une injonction. En outre, il l'associe aux seules cartes mères 900 de série Z (Z970 et Z990). Peut-être que la réalité sera moins ambiguë et que l’entreprise en fera un standard. Ce serait le meilleur moyen de s’assurer que la prise en charge de processeurs antérieurs aux Razor Lake ne se heurte pas à de bêtes limitations d’espace du firmware.

Dans un autre registre, Jaykihn a confirmé une précédente révélation de VideoCardz concernant un nouveau mécanisme 2L-ILM pour le socket LGA-1954. Ce successeur du RL-ILM utilisé sur le LGA-1851 adopterait une conception à deux leviers, destinée à améliorer la planéité de l’IHS. Plus d'infos sur l'article source de nos confrères (en anglais), daté du 8 avril.