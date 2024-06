AMD vous appâte avec des jeux gratuits pour vous convaincre d’acheter une Radeon

Peut-être vexée de voir NVIDIA vendre bien plus de GeForce qu'elle de Radeon, AMD réagit en lançant un nouveau bundle jeu. Celui-ci est tout de même assez restrictif : il se limite à deux cartes graphiques, les Radeon RX 7800 XT et RX 7700 XT.

Des propositions vidéoludiques assez variées

À partir d’aujourd’hui, 11 juin 2024, et jusqu’au 20 juillet prochain, tout achat d’une des deux référence susmentionnées permet de choisir deux jeux parmi les quatre de cette liste : Avatar : Frontiers of Pandora, Starfield, Lies of P et Company of Heroes 3.

L’offre est internationale, mais les clients qui résident au Japon n’ont droit qu’à un titre.

En France, les revendeurs et distributeurs éligibles sont Alternate, CDISCOUNT, Infomax, LDLC, Materiel.net, PowerLab, Rue du Commerce et TopAchat. En acquérant une Radeon RX 7800 XT ou une Radeon RX 7700 XT chez l’un de ces détaillants avant le 20 juillet, vous pourrez réclamer des codes de jeu jusqu’au 17 août sur le site d’AMD.

Chez TopAchat, la Radeon RX 7700 XT la moins onéreuse est l’ASRock Radeon RX 7700 XT Challenger ; elle coûte 449,99 euros. Comptez au moins 559,99 euros pour une Asus Radeon RX 7800 XT DUAL O16G ; modèle qui, outre les titres deux offerts par AMD, est également éligible à un remboursement de 80 euros de la part d’Asus.

À propos des jeux, nous ne présentons par Starfield, la dernière grosse production de Bethesda parue en septembre 2023. Le titre a reçu un accueil assez mitigé de la part des joueurs au moment de sa sortie. De récentes mises à jour ajoutant du contenu semblent néanmoins avoir rendu la proposition un peu plus intéressante qu’autrefois (et d'autres sont à venir, notamment une qui introduira des véhicules terrestres).

Également sorti en septembre 2023, Lies of P est un souls-like, développé et édité par NEOWIZ, qui revisite la thématique Pinocchio. Le titre a été bien apprécié à la fois par la presse et par les joueurs. Il a des Metascore supérieurs et notes utilisateurs à 80 et 8 respectivement sur l’ensemble des plateformes sur lesquelles il est disponible (PC, PS5, Xbox Series).

Plus récent, Avatar : Frontiers of Pandora a débarqué en décembre dernier. C’est une production Ubisoft développée par Massive Entertainment. On peut la résumer à du Far Cry dans le monde d’Avatar. Nous sommes sur du Metascore de 72 sur PC, pour une note utilisateur de 7,4. Bref, pas le GOTY, mais une proposition honnête.

Enfin, Company of Heroes 3 est un jeu de stratégie en temps réel développé par Relic Entertainment ; studio qui s’est récemment émancipé de la tutelle de Sega. Son Metascore est de 81, tandis que les utilisateurs lui ont octroyé seulement 5,3. Adepte de la franchise depuis ses débuts, nous nous autorisons à nuancer cette appréciation assez sévère ; d’autant plus que le titre s’est nettement bonifié au cours des dernières semaines.

Dans tous les cas, nous parlons de jeux vendus une soixante d’euros hors offre promotionnelle. Sous réserve d’y être abonné, deux sont toutefois inclus dans le Game Pass (Starfield et Lies of P).