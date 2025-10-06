Le Fluid Motion Frames a discrètement gagné un troisième paramètre

L’AFMF (AMD Fluid Motion Frames) se faisait discret ces dernières semaines, mais vient se rappeler à notre bon souvenir par deux manifestations. La première est une apparition : du code déniché dans l’AMD GPU Profile Manager évoque la fouture mouture, aka le Fluid Motion Frames 3. Plus concrètement, les utilisateurs de la version PyTorch on Windows Preview Edition 25.120.01.14 ont découvert une nouvelle fonctionnalité expérimentale cette fois rattachée au FSR 2.1.

Répéter ou fusionner, that is the question.

Pour rappel, l’AFMF est un outil de génération d’images intégré directement au pilote graphique. Il repose sur une interpolation logicielle qui permet de booster le framerate dans des jeux ne prenant pas en charge la génération d’images via le FSR. Contrairement au FSR, l’AFMF ne nécessite pas l’intervention des développeurs. Ce n’est toutefois pas une solution miracle ; le résultat n'est pas toujours optimal.

Fin septembre, un membre des forums Guru3D a mis au jour des traces d’AFMF 3. Elles suggèrent qu’AMD la prépare, peut-être en vue d'un déploiement concomitant au FSR Redstone (attendu d’ici la fin de l’année).

Mais l’entreprise a déjà déployé discrètement une évolution. Bien que non mentionné dans les notes de version, un paramètre inédit nommé « Fast Motion Response » a fait son apparition dans le pilote PyTorch susmentionné. Celui-ci introduit une troisième option de fonctionnement pour l’AFMF ; elle s’ajoute aux deux anciennes (recherche / modes de performance).

Elle permet à l’utilisateur de choisir entre deux approches. Selon la description, Repeat Frame répète la dernière image afin de limiter le ghosting et les traînées, au prix d’une animation un peu moins fluide ; Blended Frame fusionne les images successives pour renforcer la fluidité, quitte à générer un flou de mouvement perceptible dans les scènes rapides.

En résumé, le Fast Motion Response peut privilégier soit la netteté, soit la fluidité, en fonction des préférences de l’utilisateur. À noter que l’AFMF 2.1 reste pour l’heure toujours réservé aux Radeon RX 7000 et RX 9000. Enfin, la version Adrenalin 25.9.2 se limite encore aux deux modes précités.

