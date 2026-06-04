Une version européenne de la Switch 2 avec une batterie plus facile à remplacer

Une version européenne de la Switch 2 avec une batterie plus facile à remplacer

Une version européenne de la Switch 2 avec une batterie plus facile à remplacer

Nintendo va proposer une déclinaison de Switch 2 en Europe afin de se conformer à une réglementation de l’Union européenne sur les batteries. Nikkei Asia avait révélé l’information en mars dernier ; elle apparaît désormais officiellement sur le site de la marque nippone.

© iFixit

L'intention, mais pas encore la matérialisation

Le règlement 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries imposera des batteries facilement remplaçables pour certains produits, dont les consoles portables, commercialisés dans l’UE, à partir du 18 février 2027. Nintendo indique que les futures versions conformes recevront des numéros de modèle uniques et qu’elles porteront un code supplémentaire « OSM » sur l’emballage, afin de les identifier.

Le message de Nintendo :

En outre, ce règlement exige qu’à compter du 18 février 2027, les batteries intégrées dans certains appareils vendus dans l’UE puissent être facilement remplacées par les utilisateurs finaux à tout moment durant le cycle de vie du produit. Nintendo met en œuvre des mesures pour se conformer à ces exigences en préparant des versions de produits conformes au règlement. Concernant les produits actuels dont les numéros de modèle commencent par « BEE », les futures versions conformes auront des numéros de modèle uniques ainsi que le code supplémentaire « OSM » visible sur l’emballage, les désignant comme des produits distincts à des fins réglementaires.

L’entreprise n’a pas précisé quelles modifications de conception seraient apportées à la Switch 2. Ce qui est certain, c’est que le modèle actuel ne permet pas un remplacement simple de la batterie par l’utilisateur. En témoigne le démontage réalisé par iFixit : 34 étapes pour retirer une batterie fortement collée qui nécessite divers outils ainsi que de l’alcool isopropylique.

Sur le fond, difficile de critiquer le bien-fondé de cette législation. Étant donné que la rentabilité des chaînes de production de ce type de produits s’accommode difficilement de variantes, il est possible que ce modèle spécifique à l’UE devienne, à terme, la norme partout.

Enfin, la Switch 2 n’est pas le seul appareil qui sera modifié : les Joy-Con, aussi équipés de batteries, sont aussi concernés. Mais comme pour la console, les modifications de design que la mise en conformité implique restent inconnues pour l'instant.