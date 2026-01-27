Avec l’XeSS 3, Intel embrasse la Multi-Frame Generation

Dans la guerre de la frame generation, pas de place pour des accords de non-prolifération : chaque belligérant étoffe régulièrement son arsenal. En la matière, NVIDIA dispose clairement d’un coup d’avance avec son DLSS, dont la force de frappe s’était déjà accrue avec la Multi Frame Generation du DLSS 4 ; depuis le début d’année, sous l’égide du DLSS 4.5, celle-ci pousse désormais jusqu’au x6 .

De son côté, Intel avait annoncé son intention de s’y mettre à travers des diapositives publiées lors de la première présentation des Panther Lake ; les pilotes graphiques Intel Arc 32.0.101.8425 / 32.0.101.8362 (WHQL) procèdent au déploiement.

Une sortie calée sur celle des Panther Lake

La mise en garde est sans ambiguïté. Intel précise que ce pilote de lancement pour les Core Ultra Series 3, intégrant les GPU Arc B390 et B370 (nom de code Panther Lake), ajoute la prise en charge d’Intel XeSS 3 avec l’introduction de la génération multi-images (Multi-Frame Generation). L’entreprise indique que cette dernière s’appuie sur la génération d’images XeSS afin « d’insérer jusqu’à trois images générées entre deux images rendues, faisant passer le ratio de 1:1 à 3:1, pour offrir une expérience de jeu ultra fluide ».

Ce package de pilotes englobe les plateformes Arc et Core Ultra. Il couvre ainsi les GPU dédiés Arc des séries A et B (Alchemist et Battlemage), mais aussi plusieurs générations de processeurs Core Ultra dotés d’un iGPU Arc (Meteor Lake, Lunar Lake, Arrow Lake-S, Arrow Lake-H, Panther Lake).

Le calendrier de ce déploiement trahit toutefois sa cible prioritaire : les iGPU Panther Lake. Intel ne tarit pas d’éloges sur l’Arc B390 ; les nombreux tests publiés hier se montrent plutôt flatteurs, en particulier à faible puissance. Nous vous mettons ici l’examen publié par la chaîne The Phawx, mais libre à vous d’en consulter d’autres.

En tout cas, l’approche d’Intel se distingue de celle d’AMD. Cette dernière réserve ses principales innovations Redstone à l’architecture RDNA 4 (aussi pour des raisons matérielles). En pratique, cela les circonscrit, pour l’instant, aux Radeon RX 9000. En effet, les iGPU Radeon, même les plus puissants, demeurant cantonnés à RDNA 3.5. Par ailleurs, au sein de ce trio, AMD est désormais la seule à ne proposer que de la Frame Generation classique, sans Multi Frame Generation.

Côté logiciel, l’XeSS 3 s’inscrit en principe dans une logique de continuité avec les titres déjà compatibles XeSS 2. La prise en charge effective demeure donc conditionnée aux choix des développeurs et aux fonctionnalités réellement implémentées. Après, certains réglages peuvent être forcés via les paramètres Intel Graphics Software.

Sans faire le rabat-joie, concluons en rappelant que la Frame Generation, et plus encore la Multi Frame Generation, ne constituent pas des remèdes miracles à un framerate anémique. Ces technologies induisent une latence d’entrée accrue et peuvent s’accompagner de quelques artefacts visuels. Bref, au même titre qu’on ne fait pas d’un âne un cheval de course, on ne transforme pas un iGPU Arc B390 en GeForce RTX 5090, même à coups de MFG. Ceci étant, ces expédients peuvent toujours faire leur office dans certaines situations, d’autant plus auprès d’un public tel que celui susceptible de jouer par l’intermédiaire d’un iGPU.