NVIDIA enclenche le DLSS 4.5 et passe la sixième sur la Multi Frame Generation

L’an dernier, déjà dans le cadre du CES, le DLSS 4 avait ouvert la voie à la Multi Frame Generation 4x. Avec le DLSS 4.5, NVIDIA pousse le curseur plus loin encore et s’attaque désormais à la Frame Generation 6x.

DLSS 4.5

Commençons par le volet mise à l’échelle du DLSS 4.5. Comme sa numérotation le laisse entendre, et comme NVIDIA le confirme, cette version s’inscrit dans la droite continuité du DLSS 4. Il s’agit d’une mise à niveau reposant sur un modèle Transformer de nouvelle génération ; un modèle entraîné sur un jeu de données bien plus vaste et mobilisant cinq fois plus de puissance de calcul que le premier upscaler Transformer introduit avec le DLSS 4, à en croire sa conceptrice. L'ensemble exploite le format de données FP8.

Dans les faits, NVIDIA promet une meilleure précision d’image, accompagnée d’une réduction marquée du ghosting. Sur le plan de l’implémentation, l’approche reste inchangée : l’utilisateur pourra toujours choisir entre le Transformer de première génération, celui de deuxième génération, ou l’ancien modèle CNN.

Côté compatibilité, le DLSS 4.5 demeure rétrocompatible avec les architectures Ampere (RTX 30) et Turing (RTX 20), avec . En revanche, il s’exprime pleinement sur Ada (RTX 40) et Blackwell (RTX 50), seules architectures à prendre en charge l’accélération FP8 sur leurs cœurs Tensor.

NVIDIA illustre les évolutions au travers de courtes comparaisons DLSS 4 / DLSS 4.5 sur Kingdom Come II Deliverance, The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered, Black Myth Wukong et Indiana Jones: The Great Circle dans son article consacré au DLSS 4.5. Nous nous contentons d'une ici, mais vous savez où trouver les autres.

C'est clair, ça transfigure le jeu !

Multi Frame Generation 6x et DMFG

Avec cette version, les détenteurs de GeForce RTX 50 vont pouvoir accéder à la Multi Frame Generation 6x. Jusqu’à présent, la MFG se limitait à des modes 3x et 4x. Désormais, grâce aux progrès apportés par le Transformer de deuxième génération en matière de stabilité temporelle et de réduction du ghosting rapportés ci-dessus, le GPU est capable de générer jusqu’à cinq images supplémentaires via l'IA générative à partir de chaque image rendue de manière classique.

Une base de 60 images par seconde après Super Resolution peut ainsi être portée à 360 images par seconde (d'où le six). NVIDIA destine explicitement cette approche aux usages les plus lourds, en particulier le rendu 4K Ultra HD avec path tracing (le RTX intégral). Par contre, la Multi Frame Generation reste l’apanage exclusif des RTX 50.

En parallèle, NVIDIA introduit le Dynamic Multi Frame Generation. Il s’agit cette fois d’un mode adaptatif dans lequel le GPU ajuste dynamiquement le niveau de MFG, de 1x à 6x, en fonction de plusieurs paramètres, à savoir le taux de rafraîchissement de l’écran, le framerate fourni par l’upscaler et l’intensité des mouvements à l’écran. L’objectif est de maintenir une cadence stable tout en limitant au maximum la latence ressentie. En interne, NVIDIA compare ce fonctionnement à une boîte de vitesses automatique appliquée à la génération d’images.

Disponibilité

La Super Resolution DLSS 4.5, basée sur ce Transformer de deuxième génération, est d’ores et déjà prise en charge par plus de 250 jeux. En revanche, les nouveautés liées à la Frame Generation 6x et à la Dynamic Frame Generation ne sont attendues qu’au printemps 2026. À leur arrivée, l’application NVIDIA permettra de forcer les modes de Multi Frame Generation et de Dynamic Generation sur l’ensemble des titres compatibles avec la DLSS Frame Generation.