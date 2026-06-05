Annulez vos vacances, la Steam Machine sort cet été

Au fil des publications, Valve affine son calendrier de sortie pour la Steam Machine et le Steam Frame. L’entreprise a mis en ligne aujourd’hui son « Programme de compatibilité Verified pour la Steam Machine et le Steam Frame en mode autonome ». La publication révèle une fenêtre de lancement un peu plus précise que le simple « 2026 », voire que le « premier semestre » qui subsistait encore dans certaines versions linguistiques. Ce sera cet été !

Plutôt fin juin ou mi-septembre ?

L’article commence ainsi : « Bonjour ! Aujourd'hui, nous élargissons le programme Verified pour inclure la Steam Machine et le Steam Frame, tous deux disponibles cet été ».

Si cette subtilité vous avait échappé, nous ne sommes pas encore en été. Dans l’hémisphère nord, la saison débutera le 21 juin 2026 et s’achèvera le 23 septembre 2026. En principe, les deux produits précités seront donc commercialisés d’ici là. Alors pas nécessairement avant la fin juin, donc avant la clôture du premier semestre. Néanmoins, d’aucuns s’attendent à une annonce imminente dans le cadre du Summer Game Fest. L’événement débutera dans quelques heures et se poursuivra jusqu’au 9 juin. Or, fin mai, Geoff Keighley, son présentateur, a publié sur X un GIF montrant de la vapeur s’échappant d’un bâtiment. En anglais, vapeur se dit steam.

Au sujet du programme de certification pour les Steam Machine et Steam Frame, un document interne nous avait déjà donné l’occasion de le décortiquer en mars dernier. Très prosaïquement, ils profiteront d’un système de badges similaire à celui du Steam Deck. Ces sésames renseigneront les utilisateurs sur la manière dont les jeux qu’ils convoitent fonctionnent sur ces appareils.

Quoi qu’il en soit, dans le contexte que vous connaissez et après la hausse spectaculaire du prix des Steam Deck, la tarification de la Steam Machine constitue certainement la principale interrogation. Pour rappel, le Steam Controller, lancé début mai, coûte la bagatelle de 100 euros.