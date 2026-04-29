En cabine â€¢ ASUS ROG Strix Morph 96 Wireless

AprÃ¨s plusieurs claviers MSI, nous changeons de crÃ©merie pour filer chez Asus. Sans changer de terrain pour autant, puisque nous retrouvons les ROG Strix Morph 96 Wireless et ROG Azoth 96 HE. Câ€™est le premier des deux qui est examinÃ© ici.

Vous lâ€™aurez saisi dÃ¨s son appellation, le ROG Strix Morph 96 Wireless est un clavier compact au format 96 %. Il mesure 398 x 134 x 39 mm : câ€™est donc un petit gabarit par rapport au dernier modÃ¨le passÃ© entre nos mains. Avec 1,1 kg (1125 grammes) sur la balance, il nâ€™est en revanche pas lÃ©ger. Cette lourdeur est en partie due au capot supÃ©rieur en aluminium.

Outre le format, Asus promeut une conception entiÃ¨rement modulaire, pensÃ©e pour la personnalisation. Dans les faits, il est question de remplacer facilement certains composants internes, notamment la plaque de positionnement et les mousses dâ€™amortissement â€” des Ã©lÃ©ments pouvant Ãªtre retirÃ©s sans avoir Ã retourner le clavier. Pour cela, il suffit ainsi de retirer le capot supÃ©rieur Ã lâ€™aide dâ€™une clÃ© Torx. La promesse est pleinement assumÃ©e, puisque ladite clÃ© est carrÃ©ment fournie ! Nous verrons ce quâ€™il en est un peu plus loin.

En plus de cet outil, le bundle comprend un extracteur 2-en-1 ROG pour keycaps et switches, trois keycaps translucides Ã thÃ¨me ROG, une rallonge USB, un cÃ¢ble USB, et mÃªme une plaquette avec des autocollants ROG.

Asus propose ce modÃ¨le avec des switches mÃ©caniques ROG NX V2 de type Snow (notre modÃ¨le de test) ou Storm. Pour les deux variantes, la marque Ã©voque une tige en matÃ©riau composite POK/POM associÃ©e Ã un boÃ®tier POM/PC, offrant des frappes Ã la fois fluides et tactiles ; une tige Ã parois quoi doit amÃ©liorer la stabilitÃ© et limiter lâ€™intrusion de poussiÃ¨re.

Les ROG NX Snow V2 sont qualifiÃ©s pour Â« une frappe nette et solide, avec une acoustique thocky Â», tandis que les ROG NX Storm V2 proposent Â« un son plus vif et cliquetant, Ã lâ€™acoustique clacky Â». Les Snow V2 ont un point dâ€™activation Ã 1,8 mm, avec une force initiale de 40 gf et une force totale de 53 gf. Sinon, le PCB est Ã orientation sud : un choix qui amÃ©liore la compatibilitÃ© avec certains profils de keycaps.

Bien entendu, les switches sont hot-swappable. Sur la plupart des clichÃ©s que nous avons pris, vous verrez les keycaps translucides. Libre Ã chacun de les utiliser ou non â€” nous les avons installÃ©es pour vous les montrer. Ã€ lâ€™origine, toutes les touches sont noires.

En matiÃ¨re de connectivitÃ©, câ€™est du tri-mode : Bluetooth (jusquâ€™Ã trois appareils simultanÃ©s), 2,4 GHz via la technologie ROG SpeedNova, ou USB filaire.

Pour finir cette prÃ©sentation, le ROG Strix Morph 96 Wireless propose des effets RGB au niveau des touches (non translucides), mais aussi sur ses deux flancs, via deux barres lumineuses.

CaractÃ©ristique DÃ©tail ConnectivitÃ© USB 2.0, Bluetooth, RF 2,4 GHz Switches Switches mÃ©caniques ROG NX V2 Keycaps ABS double injection (doubleshot) pleine surface / ABS gravÃ© laser Disposition Format 96 % (99 / 100 / 104 touches selon configuration) RÃ©troÃ©clairage LED RGB par touche Molette multifonction Molette de contrÃ´le 3 voies + bouton latÃ©ral Anti-ghosting N-Key Rollover intÃ©gral Taux de polling 1000 Hz Touches macro Toutes les touches programmables (sauf Fn, Verr. Maj, Windows, Alt gauche) Enregistrement de macros Enregistrement Ã la volÃ©e pris en charge CÃ¢ble USB-A vers USB-C Longueur du cÃ¢ble 1,8 m CompatibilitÃ© OS Windows 11 / macOS MÃ©moire embarquÃ©e 5 profils personnalisables + 1 profil par dÃ©faut Raccourcis de base Changement de profil via Fn + profils Logiciel Gear Link Dimensions 398 Ã— 134 Ã— 39 mm Poids 1125 g (sans cÃ¢ble)

Pas d'inquiÃ©tude, le cÃ¢ble et le dongle USB-C vers USB-A sont dans la boÃ®te. Au cas oÃ¹ cela vous perturbe, les voici en mode test de Rorschach revisitÃ©.