MSI retire les fonctions IA assimilées à de la triche de son moniteur MEG X

Computex 2026 — En matière d’écrans, pendant et en amont du Computex, plusieurs marques — Samsung, LG et ASUS — ont vanté un « world’s first » pour l’un de leurs moniteurs. Jusqu’ici, le satisfecit portait sur deux spécifications très concrètes, à savoir la définition et la fréquence de rafraîchissement. Nous avions omis MSI jusqu’ici, bien que son communiqué d’annonce de produits applique aussi ce qualificatif à un écran, le MEG X.

La dernière affirmation du genre, celle d’ASUS vantant le premier moniteur esport OLED au monde, était déjà assez vaseuse. Celle de MSI l’est encore davantage : le modèle précité est défini comme « The World’s First Agentic AI QD-OLED Gaming Monitor ». Ce terme désigne une IA qui ne se limite à répondre, mais qui est capable d’agir de manière autonome et contextuelle. Sur ce terrain, le passif de la Micro-Star International forme une suite d’ambitions et de renoncements assez cocasse.

Une tentative avortée en 2024

En 2024, également à l’occasion du Computex, MSI promouvait l’écran MEG 321URX QD-OLED. L’entreprise le qualifiait alors de « premier véritable écran gaming IA » et le décrivait comme ayant « quelques tours d’IA dans sa manche ». L’une de ces fonctionnalités avait fait jaser : l’AI Skysight. Une sorcellerie capable « d’analyser la mini-carte pour détecter les menaces en temps réel et mettre en évidence leur présence à l’aide d’un HUD intuitif ».

Bien qu’il ait été montré au Computex 2024 (et même quelques mois auparavant au CES 2024), ce MEG 321URX AI et ses fonctions IA controversées n’a jamais été commercialisé, ni même référencé durablement sur le site de MSI. À la place, l’entreprise a proposé le MPG 321URX QD-OLED, un modèle certes pas MEG mais réel et nettement plus sage côté assistance IA.

Retour en 2026, mais avec des concessions

Il a fallu attendre janvier dernier, et le CES 2026, pour qu’un moniteur MEG refasse surface. Pas échaudée, la marque le dépeignait comme « le véritable moniteur gaming IA : MEG X ». Le petit texte d’accompagnement était le suivant : « MSI annonce également le retour tant attendu de sa gamme phare MEG avec le MEG X, un véritable moniteur gaming IA qui fait ses débuts au CES 2026. S’appuyant sur les capacités du MPG 341CQR QD-OLED X36, le MEG X intègre des fonctions IA avancées pour améliorer l’expérience de jeu, notamment une suite complète de fonctionnalités AI Gaming ainsi que AI Robot Lite ».

Les fonctionnalités AI Gaming en question ? Celles de l’image ci-dessous (communiqué original disponible chez TPU) :

Dans le lot, trois ne pouvaient qu’interloquer quiconque a déjà joué à un jeu de tir en ligne : l’AI Goggle, l’AI Tracker et l’AI Scope. La première était censée « accélérer la récupération après les effets de flashbang » ; la deuxième « mettre automatiquement en évidence les personnages en jeu » ; la dernière « zoomer automatiquement sur les cibles pour améliorer la précision, avec une vision nocturne optionnelle ». En bonne avocate de ses futurs clients, MSI incitait à n’utiliser ces fonctionnalités IA « qu’en solo ou en entraînement ».

Retrouvons le Computex 2026 et ce début de mois de juin. Le MEG X est de retour. Toujours avec son étiquette de moniteur IA, mais délesté des trois fonctionnalités précitées ! L’AI Vision+, l’AI Scene et l’AI Gauge sont toujours de la partie, mais partagent maintenant l’affiche avec le plus classique AI Crosshair, ainsi que l’AI Audio Scene et l’AI Super Resolution.

L’AI Crosshair ajuste automatiquement la couleur du réticule affiché à l’écran en fonction de l’arrière-plan, afin d’en améliorer la lisibilité. Il comprend un mode « vision nocturne », qui assombrit légèrement la zone autour du réticule. Une aide déjà discutable dans un contexte de jeu compétitif. À ce propos, pour l’AI Vision+ (qui adapte la luminosité en fonction de la scène afin d’améliorer la visibilité dans les zones sombres), 54 % des participants à un sondage réalisé par ComputerBase considèrent qu’il s’agit d’une forme de triche.

Concernant les autres nouveautés, l’AI Audio Scene analyse l’audio du jeu et bascule automatiquement entre différents profils d’égalisation en fonction du type. Cette fonction n’est en revanche disponible que lorsque la sortie audio transite par le moniteur.

Enfin, l’AI Super Resolution améliore les contenus en Full HD afin de les rapprocher d’une qualité 4K, aux dires de MSI. Nos confrères de ComputerBase montrent le résultat dans la vidéo ci-dessous ; vous trouverez aussi quelques diapositives chez WCCFTech.

Pour revenir à notre sujet principal, malgré un parcours mouvementé, MSI cherche clairement à transformer ses écrans en véritables assistants pour les joueurs. Quitte à flirter avec une frontière que d’aucuns percevront comme celle du cheat dans les jeux compétitifs.

Lucky Claw, l’assistant IA de MSI

Pour être exhaustifs, la société mise également sur Lucky Claw, un assistant dragon, pour faire oublier les austères menus OSD.

Cette mascotte semble d’ailleurs bien partie pour envahir tous les produits de la marque. Elle apparaît carrément sous forme d’hologramme directement sur la façade du MEG Vision X2 AI⁺.