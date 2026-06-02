ASUS dégaine son premier moniteur OLED esport et une édition 20 du ROG en mode HD 720 Hz

Computex 2026 — Sur le marché des moniteurs, il y a eu du mouvement ces derniers temps. Samsung a fait le pari de la 6K avec son Odyssey G8 G80HS, tandis que LG UltraGear mise sur le 1080p à 1000 Hz avec le 25G590B. Fin mai, une dalle QD-OLED mêlant 4K et 360 Hz s’est également concrétisée chez Samsung ; elle sera adoptée par de nombreuses marques pour des moniteurs commerciaux, dont un modèle MSI, d’ici quelques mois.

C’est au tour d’ASUS de venir jouer les iconoclastes. La société a officialisé ses nouveaux modèles au Computex, dont certains ont retenu notre attention. En particulier un OLED 24,5 pouces qui a aussi le droit, vous commencez à connaître la chanson, à son world’s first : celui de premier moniteur OLED esports au monde.

ROG Strix OLED XG259QWPG Ace

Une version anniversaire

Une fois n’est pas coutume, laissons celui dont nous venons de parler de côté pour nous intéresser au ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20.

Il s’agit d’une édition spéciale du ROG Swift OLED PG27AQWP-W — vous vous souvenez, le moniteur ROG qui peut passer en HD pour déliver du 720 Hz. Mais nous vous le donnons en mille, l'Edition 20 célèbre le 20e anniversaire de la marque ROG. Ce 26,5 pouces conserve la dalle Tandem WOLED de la version standard, ainsi que le panneau arrière transparent, mais adopte un habillage et des éléments de design exclusifs.

ROG Swift OLED PG27AQWP-W en haut, ROG Swift OLED PG27AQWP-G EDITION 20 en bas

Pas de changement pour tout le reste. À l’instar du modèle original, ce moniteur prend en charge deux modes d’affichage. Les utilisateurs peuvent l’exploiter en définition QHD avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 540 Hz. Ou bien, basculer en mode HD pour monter jusqu’à 720 Hz.

ASUS promeut un temps de réponse de 0,02 ms, la prise en charge du DisplayPort 2.1a UHBR20 et du HDMI 2.1. Le moniteur est certifié VESA DisplayHDR 500 True Black, couvre 99,5 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, affiche des couleurs 10 bits et présente un Delta E inférieur à 2. Notez également la présence d’un capteur (Neo Proximity Sensor) réglable. Afin de réduire le risque de marquage lié à l’affichage prolongé d’éléments statiques, il assombrit automatiquement l’écran en fonction de la présence ou de l'absence de l'utilisateur.

ROG Strix OLED XG259QWPG Ace, aka the world’s first OLED esports monitor

Venons-en donc au ROG Strix OLED XG259QWPG Ace. ASUS prétend qu’il s’agit du premier moniteur OLED 24,5 pouces au monde conçu spécifiquement pour les joueurs professionnels d’esport. En pratique, cela correspond à une dalle Tandem WOLED brillante TrueBlack de 1 920 x 1 080 pixels, à un taux de rafraîchissement de 540 Hz et à un temps de réponse de 0,02 ms.

Si vous connaissez un peu le catalogue de la marque, vous savez qu’il existe déjà un OLED à 540 Hz, à savoir le ROG Swift PG27AQWP-W. Mais ce modèle est un 27 pouces en 1440p. L’assertion précitée souligne que le Full HD et les écrans de petite taille, qui permettent de garder l’ensemble de l’action dans le champ de vision, restent la norme en matière d’esport. Après, pour les joueurs de Counter-Strike du dimanche, le 27 pouces en 1440p offrira bien d’autres avantages.

D’autres éléments viennent tout de même étayer l’argumentaire. La marque stipule que le développement du moniteur s’est appuyé sur les retours de joueurs professionnels de haut niveau dans le cadre de partenariats avec les organisateurs de tournois BLAST et PGL.

Concrètement, ces recommandations se matérialisent par « des repères de mesure précis, présents à la fois sur le pied et sur la base du moniteur, permettant aux joueurs de reproduire facilement leur configuration idéale et de retrouver leur position de jeu optimale » ; par « un nouveau menu Quick OSD offrant un accès rapide aux principaux réglages, afin d’ajuster facilement les paramètres essentiels avant chaque partie » (image d'illustraton).

Enfin, ASUS « accompagne les joueurs qui passent des dalles TN à l’OLED » par l’intégration de « trois modes Esports Color, conçus pour optimiser le rendu visuel en jeu compétitif ». Derrière ce type de profils, on retrouve souvent des ajustements de saturation et de contraste destinés à améliorer la lisibilité en mouvement, parfois au détriment du rendu colorimétrique global.