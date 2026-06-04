La prise en charge de la techno FSR 4.1 sur RDNA 3.5 reste en suspens

Le 14 mai 2026 avait été un jour spécial. Celui de la Descension. Celle de la FSR 4.1 vers les GPU RDNA 3 et RDNA 2. En juillet pour les premiers, l’année prochaine pour les seconds. Il y avait toutefois un loup concernant les iGPU.

AMD étudie la question

Pour écarter toute ambiguïté, nous allons vous citer mot pour mot le communiqué. AMD annonçait qu’elle « allait intégrer la technologie de mise à l’échelle FSR 4.1 aux GPU RDNA 3 (série Radeon RX 7000) dès juillet, offrant ainsi une mise à l’échelle basée sur le machine learning aux joueurs de la génération précédente sans nécessiter de mise à niveau matérielle. […] Au premier trimestre 2027, AMD étendra également la technologie FSR Upscaling 4.1 aux GPU AMD RDNA 2, offrant ainsi les mêmes améliorations de qualité à davantage de joueurs ».

Il n’y avait donc aucune référence aux iGPU. Or, ils représentent une part non négligeable de l’offre graphique d’AMD. Contrairement au marché des dGPU, largement dominé par les GeForce, les APU Ryzen se sont taillé une solide réputation. Ils règnent sur le marché des consoles portables — si l’on met bien sûr de côté les éléphants dans la pièce que sont les Nintendo Switch 1 et 2.

Il y a quelques heures, HardwareLuxx est venu jeter son pavé dans la mare. Le site a publié un article dont le titre peut se traduire par : Le retour de Ryzen se heurte à des obstacles, pas de FSR 4.1 pour RDNA 3.5.

Le contenu est toutefois moins assertif. Il commence par évoquer des échanges avec David McAfee, vice-président corporate et directeur général de la division Client d’AMD, dans le contexte du Computex. Ceux-ci portaient d'abord sur les Ryzen 7 5800X3D et Ryzen 7 7700X3D. Selon l’individu précité, AMD a décidé dès novembre dernier de relancer le Ryzen 7 5800X3D. Et sans grande surprise, c’est la hausse des prix de la mémoire DDR5 qui a constitué le principal moteur de ce retour, davantage que le dixième anniversaire du processeur.

La partie consacrée à notre sujet commence par un sous-titre déjà plus prudent : FSR 4 probablement pas prévu pour RDNA 3.5.

Elle rapporte aussi des propos de David McAfee, selon lesquels la FSR 4 était prévue pour RDNA 3 et RDNA 2 depuis longtemps. Toutefois, « AMD a voulu s’assurer que l’exécution de la FSR 4 en INT8 pouvait rester au niveau de la version en FP8 en termes de qualité et de performance ».

Cette allégation est vérifiable : comme vous le savez, l’entreprise a bien laissé fuiter son code source en INT8. Il a permis à la communauté de proposer un support officieux de la FSR 4 pour des Radeon non 9000. En revanche, libre à chacun d’adhérer à l’idée que ce sont des optimisations logicielles qui justifient une prise en charge seulement à partir de 2027 pour RDNA 2. Imaginer un an et demi d’optimisation supplémentaire pour quelque chose de déjà fonctionnel, juste pour le « bien » des clients équipés de Radeon RX 6000, mouais. D’autant qu’AMD est restée totalement mutique pendant près d’un an après avoir elle-même laissé fuiter cette version.

Quoi qu’il en soit, nos confrères pointent une réalité : le support de la FSR 4.1 ne concerne pas les APU en RDNA 3.5 pour le moment. Donc pas les populaires Radeon 890M, 880M, 860M et 840M intégrés aux processeurs Ryzen AI série 300. Le passage se termine par ces mots : « Pour RDNA 3.5, la FSR 4.1 n’est pour l’instant pas prévue, selon McAfee. Là aussi, il faudrait évaluer les avantages et les inconvénients d’une implémentation. À l’heure actuelle, la décision semble plutôt s’orienter vers un "non" ».

Les explications techniques qui suivent justifient cette balance qui pencherait du mauvais côté par le goulot d’étranglement de l’accès mémoire sur les APU. De par leur architecture, ces puces doivent effectivement partager leur accès DDR5 / LPDDR5X avec les cœurs CPU. Or, les upscalers basés sur l’IA impliquent aussi davantage d’accès mémoire, notamment pour les vecteurs de mouvement, les buffers d’historique et les données du réseau neuronal. Cela peut donc augmenter fortement la pression sur la bande passante, de manière parfois disproportionnée par rapport au gain obtenu — d’autant plus pour des solutions qui impliquent souvent des réglages de qualité visuelle agressifs ou des résolutions réduites. Dans cette situation, le bénéfice d’un modèle IA plus complexe est effectivement moins garanti qu’avec une carte graphique dédiée, initialement taillée pour du 1440p voire du 2160p.

Relayé par VideoCardz, cet article a été commenté par un autre membre d'AMD, Frank Azor. Selon lui, aucune décision définitive n’a encore été prise.