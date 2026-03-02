En cabine • MSI Strike Pro Wireless

Après les MSI Strike 600 et MSI Forge GK600 TKL, un autre clavier signé de la société taïwanaise s’est invité sur notre bureau : le Strike Pro Wireless. Dévoilé en juin 2024 lors du Computex, il n’a été commercialisé qu’un an plus tard, à l’été 2025. Il coûte actuellement dans les 150 euros.

Dans les grandes lignes, ce Strike Pro Wireless s’apparente à une version « Plus » du Strike 600. C’est toujours un modèle full-size à 104 / 105 touches dont le châssis principal revêt une teinte gris ardoise. Une bande supérieure, qui ajoute plusieurs touches (trois touches M programmables et trois autres qui gèrent la connectivité et l’éclairage RGB) ainsi que des voyants indicateurs, le distingue néanmoins du modèle précité. Enfin, quatre boutons multimédias surmontés d’une large molette – qui est plutôt un rouleau, une feature d'inspitration concurrente, mais qui n'en reste pas moins très pratique – et de son bouton (lequel permet d’alterner entre réglage du son et de la luminosité) sont positionnés à droite, au-dessus du pavé numérique.

L’ensemble mesure 443 x 150 x 41 mm et pèse 1,2 kg. Ce gabarit le place dans la moyenne haute des claviers full-size. Les modèles standards mesurent généralement entre 430 et 440 mm de largeur, 135 à 145 mm de profondeur et 35 à 40 mm de hauteur. Avec 41 mm d’épaisseur, ce MSI est donc légèrement plus profond et plus haut que la majorité de ses homologues. Ce, principalement en raison de la bande supérieure intégrant les commandes multimédia et de fonctionnalités.

MSI fournit un repose-poignets magnétique en mousse à mémoire de forme. Il repose sur six patins antidérapants. Le revêtement est de type similicuir noir. Au centre, l’armoirie MSI, le dragon au milieu d’un bouclier, pavoise sans non plus trop égayer. Le repose-poignets couvre bien sûr toute la longueur du clavier et s’avère assez large (8,5 cm). Nous avons utilisé le clavier surélevé à l’angle le plus élevé. À savoir 10° (il s’élève alors d’environ 2 cm du sol, et mesure 5 cm à son faite) et systématiquement avec son repose-poignets. Le clavier peut aussi être positionné à 5° (1 cm du sol, 4 cm au sommet), ou simplement à plat.

Le clavier exploite des switches tactiles Kailh Midnight Pro Silent. MSI annonce une sonorité de frappe inférieure à 35 dB, une force d’actionnement de 45 g et un point tactile de 55 g, ainsi qu’une durée de vie donnée de 70 millions de pressions. Ils sont dérivés des Kailh Midnight traditionnels, mais optimisés pour amortir davantage les impacts et atténuer les bruits tout en conservant un retour tactile. On les retrouve sur seulement deux claviers de MSI. Les autres retours des tests et des utilisateurs décrivent un feedback net et précis, avec une course fluide et une activation bien perçue, ce qui les rend adaptés à la fois à la dactylographie et aux sessions de jeu — un constat que nous partageons. La longévité, elle, ne se jauge qu’à long terme, mais ces switches Kailh jouissent d’une bonne réputation si l'on se fie aux quelques avis laissés par des utilisateurs. Après, sur un délai aussi court, encore heureux !

Les switches sont hot-swappables, remplaçables par d’autres switches mécaniques à 5 broches sans soudure. Une pince extractrice est présente dans la boîte. Enfin, les touches du clavier sont en PBT. L'espacement entre chacune d’entre elles est de 8 mm. C’est parfaitement dans la moyenne, donc neutre ; ni trop serré, ni trop espacé.