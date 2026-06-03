ASUS expérimente l'alimentation GPU en 48 V

Computex 2026 — Pour répondre aux besoins des GPU très haut de gamme, et donc très énergivores, ASUS expérimente une architecture d’alimentation GPU ROG en 48 V. Une rupture avec le rail 12 V qui régit nos PC de bureau.

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Toujours plus de puissance

Au cas où vous seriez éloignés de tout ceci, rappelons la formule de base : P = U × I. P désigne la puissance (exprimée en watts), U la tension (exprimée en volts) et I le courant électrique, ou intensité, exprimé en ampères. Pour ceux qui sont plus branchés robinets que câbles électriques, la tension serait l’équivalent de la pression (la « force » qui pousse l’eau), et le courant celui du débit (la quantité d’eau qui sort du tuyau).

Sur le papier, l’idée est donc relativement simple. Pour une puissance donnée, augmenter la tension de fonctionnement permet de réduire l’intensité nécessaire. En l’occurrence, le facteur est de quatre entre 12 V et 48 V. Ainsi, pour 600 W à 12 V, il faut 50 A ; pour 600 W à 48 V, seulement 12,5 A. Or, un courant plus faible se traduit par une réduction de la chaleur générée dans les câbles et les connecteurs.

ASUS résume le tout ainsi :

Cette démonstration conceptuelle ROG propose une alimentation et une protection de nouvelle génération pour les passionnés de PC extrêmes, avec une alimentation personnalisée et un câble 12V-2×6 capable de fournir jusqu’à 1200 W via une seule connexion. Conçue pour répondre aux besoins croissants en énergie des GPU de l’ère de l’IA, cette architecture 48 V réduit le courant de transmission, limite les pertes électriques et la génération de chaleur, tout en améliorant l’efficacité énergétique globale et la fiabilité. Un système de détection intelligente 48 V / 12 V intégré permet une commutation automatique des rails d’alimentation, assurant la compatibilité à la fois avec les systèmes 48 V de nouvelle génération et les configurations traditionnelles en 12 V.

Guru3D souligne qu’une évolution similaire a déjà été amorcée dans l’automobile, où des systèmes 48 V ont été introduits en complément des réseaux 12 V afin de répondre à des besoins énergétiques croissants.

Pour revenir à nos PC, l’architecture GPU ROG 48 V associe donc une alimentation conçue sur mesure à un câblage 12V-2x6. Selon sa conceptrice, le système est donc capable de délivrer jusqu’à 1200 watts via un unique câble. C’est bien au-delà de ce que consomme une carte comme la RTX 5090, mais l’idée semble surtout d’offrir une marge confortable pour les produits futurs. De fait, cette approche maintient la rétrocompatibilité et prendrait en charge autant le matériel existant que les futures plateformes. Enfin, le concept arrive aussi à un moment où la fiabilité des connecteurs d’alimentation actuels fait débat sur les GPU haut de gamme.

Pour l’instant, ASUS n’a annoncé aucun produit ni calendrier : il s’agit d’une simple démo au Computex. Nos confrères de ComputerBase ont toutefois pu assister à une démonstration. Celle-ci implique une GeForce RTX 5090 modifiée, identifiée dans GPU Tweak III sous le nom ASTRAL-RTX5090. La limite de puissance habituelle de 600 W — ou 800 W sur la ROG Matrix RTX 5090 — est rehaussée à 1000 W en 48 V.

Une capture de GPU Tweak III affiche une tension d’entrée de 48,1 V et une consommation totale de 1030,3 W. En principe, obtenir 1000 W sous 48 V nécessite environ 20,8 A au total (I = 1000 / 48 ≈ 20,83 A), soit environ 3,5 A par ligne pour les six lignes de mesure du logiciel. Une répartition que semble confirmer la capture, avec des valeurs comprises entre 3,56 A et 3,71 A. Pour rester dans les calculs, une RTX 5090 à 600 W en 12 V nécessiterait un courant total de 50 A, soit 8,3 A par ligne. À 48 V, la même charge de 600 W ne requiert plus que 12,5 A au total, soit environ 2,1 A par ligne.

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La déclaration d’ASUS qualifie les conceptions 12 V de « traditionnelles ». L’article de ComputerBase conclut en estimant que « ce serait un avantage majeur du 48 volts sur PC », mais rappelle qu’il « y a évidemment des raisons pour lesquelles nos ordinateurs domestiques fonctionnent uniquement en 12 volts. C’est plus simple pour les convertisseurs de tension sur la carte graphique, l’ensemble des autres composants est conçu autour du 12 volts, et au final, c’est aussi plus sûr pour l’utilisateur — du moins tant que le connecteur d’alimentation 12V-2×6 ne fond pas ». Bref, l’avenir de ce concept au-delà de la démonstration reste incertain.