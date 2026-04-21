Des optimisations VRAM sous Linux transcendent la RX 6500 XT dans certains jeux

Le 9 avril dernier, Natalie Vock, dÃ©veloppeuse de pilotes graphiques Linux travaillant en tant quâ€™indÃ©pendante pour Valve, a prÃ©sentÃ© une mÃ©thode visant Ã amÃ©liorer la gestion de la VRAM sous Linux pour les GPU ayant peu de mÃ©moire vidÃ©o dÃ©diÃ©e (8 Go ou moins). La chaÃ®ne YouTube NJ Tech a illustrÃ© les gains obtenus dans neuf jeux.

Pour redonner des couleurs aux GPU avec 8 Go de VRAM ou moins sous Linux

Vous trouverez les explications complÃ¨tes de Natalie Vock dans lâ€™article source. Pour rÃ©sumer, elle explique quâ€™un problÃ¨me de performance liÃ© Ã la mÃ©moire GPU peut Ãªtre partiellement contournÃ© en modifiant le mÃ©canisme de priorisation de la mÃ©moire. Lorsque la VRAM est saturÃ©e, en particulier dans des scÃ©narios oÃ¹ son utilisation augmente progressivement au cours des sessions de jeu, le systÃ¨me peut parfois dÃ©placer les donnÃ©es actives du jeu vers la mÃ©moire systÃ¨me, appelÃ©e GTT, au lieu dâ€™Ã©jecter des applications en arriÃ¨re-plan moins critiques. Ce comportement rÃ©duit les performances en raison dâ€™une bande passante nettement plus faible et dâ€™une latence plus Ã©levÃ©e par rapport Ã la VRAM.

La dÃ©veloppeuse prend le cas de Cyberpunk 2077 pour lequel elle a observÃ© 1370 Mo de mÃ©moire GTT initialement. Sa solution, relativement simple sur le papier, consiste Ã mettre en place un mÃ©canisme de priorisation de la mÃ©moire plus adaptÃ©, oÃ¹ le systÃ¨me favorise lâ€™allocation en VRAM du jeu au dÃ©triment de processus secondaires moins critiques. Cela fait chuter lâ€™utilisation de la GTT Ã environ 650 Mo dans le titre de CD Projekt.

Avant / aprÃ¨s dans CP 2077

La chaÃ®ne NJ Tech permet dÃ©sormais dâ€™aller au-delÃ des rÃ©sultats prÃ©liminaires obtenus par Natalie Vock elle-mÃªme. Lâ€™auteur a mobilisÃ© la Radeon RX 6500 XT, une carte Ã 4 Go de VRAM. Le YouTuber a testÃ© le GPU sur neuf jeux, incluant des titres lourds comme Crimson Desert, Hogwarts Legacy et Cyberpunk 2077, sous CachyOS, la premiÃ¨re distribution Linux Ã avoir intÃ©grÃ© et publiÃ© les patchs de Natalie Vock dans ce quâ€™elle appelle GPU Booster. PrÃ©cisons que la prise en charge concerne actuellement les pilotes open source pour les GPU AMD et Intel uniquement ; la pile de pilotes propriÃ©taires de NVIDIA ne prend pas en charge le contrÃ´leur cgroup requis.

Comme on peut le voir dans la vidÃ©o, la solution nâ€™est pas non plus miraculeuse. Elle peut sâ€™avÃ©rer trÃ¨s bÃ©nÃ©fique dans un jeu comme Alan Wake II, en faisant passer le framerate dâ€™une moyenne de 14 IPS Ã 42, ou encore, dans une moindre mesure, dans Resident Evil: Requiem. En revanche, elle reste inefficace dans dâ€™autres productions.

Certains estiment que les travaux de Natalie Vock ne sont pas Ã©trangers Ã la Steam Machine. La console de Valve, attendue avant juillet, exploite en effet un GPU AMD avec 8 Go de VRAM. Elle pourrait donc bÃ©nÃ©ficier de ces amÃ©liorations.