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La DLSS 4.5 Ray Reconstruction arrive sur toute la gamme RTX

Computex â€” Elle n'a pas vocation Ã  Ãªtre aussi impactante que la puce RTX Spark, mais la DLSS 4.5 Ray Reconstruction compte aussi parmi les annonces de NVIDIA. Cette version sera dÃ©ployÃ©e en aoÃ»t prochain et sera disponible pour toutes les gÃ©nÃ©rations de GeForce RTX. Ainsi, les dÃ©tenteurs RTX 20 (Turing), RTX 30 (Ampere), RTX 40 (Ada Lovelace) et RTX 50 (Blackwell), en profiteront.

announcing nvidia dlss 4 5 ray reconstruction

En trois mots : Ã§a sera mieux

Selon NVIDIA, la DLSS 4.5 Ray Reconstruction repose dÃ©sormais sur un modÃ¨le de type transformer de deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration. L'entrepreise allÃ¨gue qu'il aboutit Ã  environ 35 % de capacitÃ© de calcul supplÃ©mentaire et qu'il traite 20 % de paramÃ¨tres en plus, tout en maintenant un niveau de performances global comparable au prÃ©cÃ©dent. Au-delÃ  des chiffres, lâ€™entreprise vante des gains qualitatifs : une meilleure prÃ©cision de lâ€™Ã©clairage, une stabilitÃ© temporelle renforcÃ©e et un rendu des mouvements plus net dans les scÃ¨nes utilisant le ray tracing ou le path tracing. NVIDIA prÃ©cise Ã©galement que ce modÃ¨le a Ã©tÃ© entraÃ®nÃ© sur un ensemble de donnÃ©es Ã©largi et quâ€™il offre aux dÃ©veloppeurs un contrÃ´le plus fin sur les mÃ©canismes dâ€™accumulation temporelle (lâ€™utilisation des frames prÃ©cÃ©dentes pour amÃ©liorer la qualitÃ© de lâ€™image actuelle).

Lâ€™entreprise illustre les bÃ©nÃ©fices dans les trois vidÃ©os ci-dessous. La premiÃ¨re concerne le jeu Indiana Jones et le Cercle ancien ; la deuxiÃ¨me se dÃ©roule dans Pragmata ; la derniÃ¨re est une sÃ©quence issue d'Alan Wake 2.

Au lancement, DLSS 4.5 Ray Reconstruction sera disponible dans 27 jeux. En voici la liste exhaustive :

9+9+9 = 27 !
Alan Wake 2 Enlisted NTE (Neverness to Everness)
Avatar: Frontiers of Pandora EVERSPACE 2 Portal with RTX
Backrooms: Escape Together F1 25 PRAGMATA
Call of Duty: Black Ops 7 FBC: Firebreak Resident Evil Requiem
Crimson Desert Half-Life 2 RTX Samson
Cyberpunk 2077 Hogwarts Legacy Star Wars Outlaws
Death Relives Incursion Red River Subliminal
Directive 8020 Indiana Jones and the Great Circle Sword of Justice
DOOM: The Dark Ages NARAKA: BLADEPOINT The First Descendant

Voici aussi le dÃ©tail de la compatibilitÃ© des fonctionnalitÃ©s DLSS 4.5 selon les gÃ©nÃ©rations de GPU RTX :

FonctionnalitÃ©s DLSS 4.5GeForce RTX 50 SeriesGeForce RTX 40 SeriesGeForce RTX 30 SeriesGeForce RTX 20 Series
DLSS Dynamic Multi Frame Generation O X X X
DLSS Multi Frame Generation O X X X
DLSS Frame Generation O O X X
DLSS Ray Reconstruction O O O O
DLSS Super Resolution O O O O
Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA) O O O O

Lâ€™arrivÃ©e de cette version rÃ©pond Ã  la 1.1 de la Ray Regeneration du FSR 4.1. Pour mÃ©moire, AMD a ouvert ce front, pour lequel NVIDIA avait le champ libre jusqu'alors, en novembre dernier avec Black Ops 7. La mouture 1.0 de la Ray Regeneration sâ€™avÃ©rait cependant bien moins convaincante que celle de NVIDIA. Il y a quelques semaines, Crimson Desert a toutefois adoptÃ© les versions prÃ©citÃ©es, lesquelles sont un peu plus convaincantes.

NVIDIA a Ã©galement confirmÃ© lâ€™arrivÃ©e de sa DLSS 4.5 Ray Reconstruction dans Blender Cycles, oÃ¹ il servira de dÃ©bruiteur. Lâ€™intÃ©gration est prÃ©vue avec Blender 5.3, attendu cet automne. Lâ€™objectif est dâ€™amÃ©liorer les performances des aperÃ§us en temps rÃ©el dans le viewport pour les scÃ¨nes reposant sur un Ã©clairage en ray tracing.

Source : NVIDIA
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