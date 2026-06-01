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La DLSS 4.5 Ray Reconstruction arrive sur toute la gamme RTX
â€”â€”â€”â€”â€” 01 Juin 2026 Ã 15h06 â€”â€” 185 vues
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La DLSS 4.5 Ray Reconstruction arrive sur toute la gamme RTX
â€”â€”â€”â€”â€” 01 Juin 2026 Ã 15h06 â€”â€” 185 vues
Computex â€” Elle n'a pas vocation Ã Ãªtre aussi impactante que la puce RTX Spark, mais la DLSS 4.5 Ray Reconstruction compte aussi parmi les annonces de NVIDIA. Cette version sera dÃ©ployÃ©e en aoÃ»t prochain et sera disponible pour toutes les gÃ©nÃ©rations de GeForce RTX. Ainsi, les dÃ©tenteurs RTX 20 (Turing), RTX 30 (Ampere), RTX 40 (Ada Lovelace) et RTX 50 (Blackwell), en profiteront.
Selon NVIDIA, la DLSS 4.5 Ray Reconstruction repose dÃ©sormais sur un modÃ¨le de type transformer de deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration. L'entrepreise allÃ¨gue qu'il aboutit Ã environ 35 % de capacitÃ© de calcul supplÃ©mentaire et qu'il traite 20 % de paramÃ¨tres en plus, tout en maintenant un niveau de performances global comparable au prÃ©cÃ©dent. Au-delÃ des chiffres, lâ€™entreprise vante des gains qualitatifs : une meilleure prÃ©cision de lâ€™Ã©clairage, une stabilitÃ© temporelle renforcÃ©e et un rendu des mouvements plus net dans les scÃ¨nes utilisant le ray tracing ou le path tracing. NVIDIA prÃ©cise Ã©galement que ce modÃ¨le a Ã©tÃ© entraÃ®nÃ© sur un ensemble de donnÃ©es Ã©largi et quâ€™il offre aux dÃ©veloppeurs un contrÃ´le plus fin sur les mÃ©canismes dâ€™accumulation temporelle (lâ€™utilisation des frames prÃ©cÃ©dentes pour amÃ©liorer la qualitÃ© de lâ€™image actuelle).
Lâ€™entreprise illustre les bÃ©nÃ©fices dans les trois vidÃ©os ci-dessous. La premiÃ¨re concerne le jeu Indiana Jones et le Cercle ancien ; la deuxiÃ¨me se dÃ©roule dans Pragmata ; la derniÃ¨re est une sÃ©quence issue d'Alan Wake 2.
Au lancement, DLSS 4.5 Ray Reconstruction sera disponible dans 27 jeux. En voici la liste exhaustive :
|9
|+9
|+9 = 27 !
|Alan Wake 2
|Enlisted
|NTE (Neverness to Everness)
|Avatar: Frontiers of Pandora
|EVERSPACE 2
|Portal with RTX
|Backrooms: Escape Together
|F1 25
|PRAGMATA
|Call of Duty: Black Ops 7
|FBC: Firebreak
|Resident Evil Requiem
|Crimson Desert
|Half-Life 2 RTX
|Samson
|Cyberpunk 2077
|Hogwarts Legacy
|Star Wars Outlaws
|Death Relives
|Incursion Red River
|Subliminal
|Directive 8020
|Indiana Jones and the Great Circle
|Sword of Justice
|DOOM: The Dark Ages
|NARAKA: BLADEPOINT
|The First Descendant
Voici aussi le dÃ©tail de la compatibilitÃ© des fonctionnalitÃ©s DLSS 4.5 selon les gÃ©nÃ©rations de GPU RTX :
|FonctionnalitÃ©s DLSS 4.5
|GeForce RTX 50 Series
|GeForce RTX 40 Series
|GeForce RTX 30 Series
|GeForce RTX 20 Series
|DLSS Dynamic Multi Frame Generation
|O
|X
|X
|X
|DLSS Multi Frame Generation
|O
|X
|X
|X
|DLSS Frame Generation
|O
|O
|X
|X
|DLSS Ray Reconstruction
|O
|O
|O
|O
|DLSS Super Resolution
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|O
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|Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA)
|O
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Lâ€™arrivÃ©e de cette version rÃ©pond Ã la 1.1 de la Ray Regeneration du FSR 4.1. Pour mÃ©moire, AMD a ouvert ce front, pour lequel NVIDIA avait le champ libre jusqu'alors, en novembre dernier avec Black Ops 7. La mouture 1.0 de la Ray Regeneration sâ€™avÃ©rait cependant bien moins convaincante que celle de NVIDIA. Il y a quelques semaines, Crimson Desert a toutefois adoptÃ© les versions prÃ©citÃ©es, lesquelles sont un peu plus convaincantes.
NVIDIA a Ã©galement confirmÃ© lâ€™arrivÃ©e de sa DLSS 4.5 Ray Reconstruction dans Blender Cycles, oÃ¹ il servira de dÃ©bruiteur. Lâ€™intÃ©gration est prÃ©vue avec Blender 5.3, attendu cet automne. Lâ€™objectif est dâ€™amÃ©liorer les performances des aperÃ§us en temps rÃ©el dans le viewport pour les scÃ¨nes reposant sur un Ã©clairage en ray tracing.
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