La DLSS 4.5 Ray Reconstruction arrive sur toute la gamme RTX

Computex â€” Elle n'a pas vocation Ã Ãªtre aussi impactante que la puce RTX Spark, mais la DLSS 4.5 Ray Reconstruction compte aussi parmi les annonces de NVIDIA. Cette version sera dÃ©ployÃ©e en aoÃ»t prochain et sera disponible pour toutes les gÃ©nÃ©rations de GeForce RTX. Ainsi, les dÃ©tenteurs RTX 20 (Turing), RTX 30 (Ampere), RTX 40 (Ada Lovelace) et RTX 50 (Blackwell), en profiteront.

En trois mots : Ã§a sera mieux

Selon NVIDIA, la DLSS 4.5 Ray Reconstruction repose dÃ©sormais sur un modÃ¨le de type transformer de deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration. L'entrepreise allÃ¨gue qu'il aboutit Ã environ 35 % de capacitÃ© de calcul supplÃ©mentaire et qu'il traite 20 % de paramÃ¨tres en plus, tout en maintenant un niveau de performances global comparable au prÃ©cÃ©dent. Au-delÃ des chiffres, lâ€™entreprise vante des gains qualitatifs : une meilleure prÃ©cision de lâ€™Ã©clairage, une stabilitÃ© temporelle renforcÃ©e et un rendu des mouvements plus net dans les scÃ¨nes utilisant le ray tracing ou le path tracing. NVIDIA prÃ©cise Ã©galement que ce modÃ¨le a Ã©tÃ© entraÃ®nÃ© sur un ensemble de donnÃ©es Ã©largi et quâ€™il offre aux dÃ©veloppeurs un contrÃ´le plus fin sur les mÃ©canismes dâ€™accumulation temporelle (lâ€™utilisation des frames prÃ©cÃ©dentes pour amÃ©liorer la qualitÃ© de lâ€™image actuelle).

Lâ€™entreprise illustre les bÃ©nÃ©fices dans les trois vidÃ©os ci-dessous. La premiÃ¨re concerne le jeu Indiana Jones et le Cercle ancien ; la deuxiÃ¨me se dÃ©roule dans Pragmata ; la derniÃ¨re est une sÃ©quence issue d'Alan Wake 2.

Au lancement, DLSS 4.5 Ray Reconstruction sera disponible dans 27 jeux. En voici la liste exhaustive :

9 +9 +9 = 27 ! Alan Wake 2 Enlisted NTE (Neverness to Everness) Avatar: Frontiers of Pandora EVERSPACE 2 Portal with RTX Backrooms: Escape Together F1 25 PRAGMATA Call of Duty: Black Ops 7 FBC: Firebreak Resident Evil Requiem Crimson Desert Half-Life 2 RTX Samson Cyberpunk 2077 Hogwarts Legacy Star Wars Outlaws Death Relives Incursion Red River Subliminal Directive 8020 Indiana Jones and the Great Circle Sword of Justice DOOM: The Dark Ages NARAKA: BLADEPOINT The First Descendant

Voici aussi le dÃ©tail de la compatibilitÃ© des fonctionnalitÃ©s DLSS 4.5 selon les gÃ©nÃ©rations de GPU RTX :

FonctionnalitÃ©s DLSS 4.5 GeForce RTX 50 Series GeForce RTX 40 Series GeForce RTX 30 Series GeForce RTX 20 Series DLSS Dynamic Multi Frame Generation O X X X DLSS Multi Frame Generation O X X X DLSS Frame Generation O O X X DLSS Ray Reconstruction O O O O DLSS Super Resolution O O O O Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA) O O O O

Lâ€™arrivÃ©e de cette version rÃ©pond Ã la 1.1 de la Ray Regeneration du FSR 4.1. Pour mÃ©moire, AMD a ouvert ce front, pour lequel NVIDIA avait le champ libre jusqu'alors, en novembre dernier avec Black Ops 7. La mouture 1.0 de la Ray Regeneration sâ€™avÃ©rait cependant bien moins convaincante que celle de NVIDIA. Il y a quelques semaines, Crimson Desert a toutefois adoptÃ© les versions prÃ©citÃ©es, lesquelles sont un peu plus convaincantes.

NVIDIA a Ã©galement confirmÃ© lâ€™arrivÃ©e de sa DLSS 4.5 Ray Reconstruction dans Blender Cycles, oÃ¹ il servira de dÃ©bruiteur. Lâ€™intÃ©gration est prÃ©vue avec Blender 5.3, attendu cet automne. Lâ€™objectif est dâ€™amÃ©liorer les performances des aperÃ§us en temps rÃ©el dans le viewport pour les scÃ¨nes reposant sur un Ã©clairage en ray tracing.