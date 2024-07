AMD comble les détenteurs de Radeon avec Amuse et l’AFMF 2

AMD comble les détenteurs de Radeon avec Amuse et l’AFMF 2

AMD comble les détenteurs de Radeon avec Amuse et l’AFMF 2

AMD répond à l’AI Playground d’Intel en dégainant une solution analogue pour ses Radeon : Amuse 2.0.0. Ne vous laissez pas berner par le suffixe 2.0, il s’agit de la première version du logiciel. Et ce dernier reste au stade de bêta.

L’étanchéité de la combinaison laisse à désirer © AMD

Dans le même temps, la société vient de déployer une nouvelle preview technique AMD Software : Adrenalin Edition qui introduit l’AFMF 2 (AMD Fluid Motion Frames 2).

Amuse 2.0 : so much fun !

À l’instar d’AI Playground pour les GPU Arc, Amuse 2.0 met à profit la puissance de l’IA générative pour la création d’images ; ce, toujours en local, via les modèles Stable Diffusion. En revanche, contrairement au logiciel d’Intel, il n’y pas de chabot basé sur un grand modèle de langage ici ; l’amusement promis passe seulement par la création d’images.

C’est logique, Amuse 2.0 concerne les derniers produits AMD. En l’occurrence, les cartes graphiques RDNA 3, alias les Radeon RX 7000. Les récentes générations de processeurs Ryzen sont aussi compatibles, mais la quantité gargantuesque de mémoire exigée risque d’exclure un bon paquet de machines. Jugez plutôt : l’entreprise prescrit au mois 24 Go de RAM avec les Ryzen AI 300, et carrément 32 Go avec les Ryzen 8040 !

Pour ces processeurs, Amuse 2.0 s’accompagne d’une fonctionnalité XDNA Super Resolution. Elle vise à accélérer et à augmenter la définition de sortie (par un facteur deux) de la génération de l'image. Comme explicité par son appellation, cette mise à l’échelle repose sur le NPU (Neural Processing Unit) présent dans ces processeurs. Pour les Ryzen 8040 avec NPU XDNA (contre XDNA 2 pour les Ryzen AI 300), AMD précise qu’une mise à jour des pilotes est indispensable pour exploiter sa fonctionnalité.

Sans surprise, AMD vante la facilité d’utilisation de son logiciel. La société parle d’un « programme facile à installer » et d’une « interface utilisateur simplifiée » baptisée Ez Mode.

Pour les exemples, outre l’écureuil, nous avons droit à astronaute humain, à un croquis de robot, ainsi qu’à une création de logo.

AMD Fluid Motion Frames 2

Pour mémoire, l’AFMF désigne une technologie de génération d’images gérée par le pilote graphique. À ne pas confondre avec la Frame Generation du FSR donc (émancipée de cette solution depuis le FSR 3.1).

L’intégration au sein du pilote AMD Software permet aux AMD Radeon RX 6000 et 7000 ainsi qu’à certains Ryzen d'activer l'AFMF sur un large éventail de jeux (plusieurs milliers, relève AMD ; factuellement, tous les jeux DirectX 12 et DirectX 11). Seulement la version 1.0 du Fluid Motion Frames était assez inaboutie, pour des raisons que nous avons détaillées dans un précédent article. Selon AMD, l’AFM2 apporte plusieurs améliorations.

La première est un contrôle accru accordé à l'utilisateur sur l'AFMF : la version 2 introduit deux nouveaux modes, « Performance » et « Search ». Les paramètres optimaux sont automatiquement activés par défaut, mais il reste possible de les définir manuellement.

L'intégration actuelle de l'AFMF © Le Comptoir du hardware

Les paramètres de l'AFMF 2 :

© AMD

Concernant le mode « Performance », AMD explique qu’il détermine la charge de travail ; qu'en conséquence, il s’avère « particulièrement bénéfique lors de l’utilisation d’AFMF 2 avec des parties graphiques intégrées ».

À propos du paramètre « Search », AMD explique qu'il « contrôle la fluidité de la génération d'images en améliorant le fonctionnement du "fallback" dans AFMF 2 ». Ce fallback « se réfère à la désactivation temporaire de la génération d'images AFMF dans les scènes à haute vitesse afin de garantir la meilleure qualité d'image interpolée, ce qui peut parfois provoquer une gigue ayant un impact sur la fluidité de l'expérience de jeu ». En effet, l'AFMF se désactive automatiquement lors des mouvements rapides de caméra. C’est là l'un des gros défauts de cette techno : le framerate fait le yoyo dans certaines scènes. Apparemment, le paramètre Search vise à contrebalancer, un peu, ce phénomène.



Vous pouvez consulter les paramètres « Auto » par défaut pour chacun des nouveaux modes réglables AFMF 2 dans le tableau ci-dessous

Matos Définition AFMF 2 Search Mode Auto AFMF 2 Performance Auto AMD Radeon RX 6000 et 7000 series (desktop et mobile) 1440p et 4K High Qualité 1080p Standard Qualité AMD Ryzen 7000 Series avec iGPU, ou processeurs plus récents (les Ryzen 7000 Raphael sont exclus) 1440p et 4K High Performance 1080p Standard Performance

Autre axe d’amélioration : la réduction de la latence, désagrément inhérent à toutes les technologies de génération d'images. Le communiqué de presse argue que « la dernière version d’AFMF apporte des améliorations significatives en matière de réduction de la latence ajoutée par la génération d’images » ; il précise que « ces améliorations s’appliquent à tout type d’utilisation de la technologie, quel que soit le réglage, la définition ou le matériel utilisé ».



AMD quantifie les gains avec une Radeon RX 7900 XTX dans Cyberpunk 2077. Lorsque l’AFMF 2 est combiné au Radeon Anti-Lag et au FSR 2 en mode qualité, cette version réduit de 28 % la latence en 4K avec les paramètres RT Ultra par rapport à l'AFMF 1.3. L’entreprise ne précise pas le nombre d’images par seconde.

Pour l’iGPU Radeon 780M du Ryzen 7 8700G, AMD a choisi Counter-Strike 2. La latence baisse de de 12 % en moyenne en 1080p / Very High. Là encore, c’est une association AFM2 + Anti-Lag + FSR 2 mode qualité. Ici, AMD revendique plus de 120 images par seconde.

Derniers apports de l’AFM2 : la prise en charge du mode plein écran sans bordure avec les cartes graphiques AMD Radeon RX 7000 ou Radeon 700M ; surtout, la prise charge les titres qui utilisent Vulkan ou OpenGL, ce qui, comme le note AMD, « augmente d’autant plus le nombre déjà vaste de jeux supportés ». En outre, AMD précise avoir activé l’interopérabilité avec son Radeon Chill.