AMD fixe la sortie et le prix de la Radeon AI PRO R9700

Depuis le 23 juillet, il est possible de mettre la main sur une Radeon AI PRO R9700, mais uniquement au travers de stations de travail préassemblées. Pour un achat à l’unité, AMD avait promis l’ouverture du canal retail avant la fin du troisième trimestre. Avec un léger retard sur le calendrier, l’entreprise a finalement fixé l’échéance, du moins aux États-Unis : ce sera le 27 octobre, avec un prix d’entrée annoncé à 1 299 dollars.

Pas pour les joueurs

Ce tarif reste cohérent avec les fuites précédentes, qui tablaient sur 1 250 dollars. C’est un peu plus, certes, mais toujours loin des 2 499 dollars demandés à la sortie de la Radeon PRO W7800. Il faudra toutefois voir ce qu’il en sera réellement en boutique. En effet, selon la source (VideoCardz), ce l'ajournement résulterait de contraintes d’approvisionnement. Et en général, faibles stocks riment rarement avec bons prix, du moins lors des premières semaines de commercialisation.

Sur le plan technique, rien n’a changé depuis juillet. La Radeon AI PRO R9700 embarque toujours un GPU Navi 48 avec 64 unités de calcul RDNA 4, soit 4 096 processeurs de flux et 128 accélérateurs IA. Par rapport à la RX 9070 XT orientée gaming, cette version Pro double la quantité de VRAM, ici portée à 32 Go de GDDR6. Celle-ci tourne à 20 Gbit/s sur un bus 256 bits. Cela donne une bande passante de 640 Go/s, épaulée par 64 Mo d’Infinity Cache de 3e génération.

Ironiquement, au vu de son appellation et de sa cible (AI PRO / charges de travail IA), la version PowerColor dénichée par momomo_us montre que même du côté des marques, le message est mal passé. Abstraction faite de la présence d’un adaptateur 12VHWPR à embout jaune qui distingue la carte, la boîte arbore fièrement la mention : « Unleash The Gaming Power ». C'est la devise de la marque pour les Radeon. Néanmoins, même pour celles-ci, la mention n'apparaît pas systématiquement de ce côté du carton. Heureusement, la page produit expose des arguments plus cohérents.