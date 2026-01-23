Test • MSI Cubi NUC AI 1UMG

Un Cubi, mais pas rempli de pif

Au Comptoir, nous aimons bien les Cubi. Ne vous y méprenez pas : pas ceux à boire, mais ceux en hardware. Notre dernier regard sur un représentant de cette lignée remonte à 2020, avec un MSI Cubi 5 10M animé par un processeur Comet Lake.

Cinq ans plus tard, la coquille n’a guère évolué. Nous retrouvons un mini-PC toujours aussi rikiki, fidèle aux NUC originels. Mais 2025 oblige, il se présente désormais sous l’appellation Cubi NUC AI 1UMG. Le processeur qui anime notre modèle de test nous ramène toutefois quelques mois en arrière. À l’ère des premiers Core Ultra, alias Meteor Lake, une gamme introduite en décembre 2023.

Notre configuration embarque le ventre mou de cette génération, à savoir un Core Ultra 7 155H ; c’est toutefois la meilleure déclinaison proposée par MSI. C’est donc une puce 16 cœurs / 22 threads (6 P-cores, 8 E-cores, 2 LP-E cores), dont le PBP est de 28 W. Plus précisément, elle a une puissance minimale garantie de 20 W, et s’avère capable de monter jusqu’à 115 W en boost pour atteindre 4,8 GHz sur ses P-cores. Le tout est complété par un iGPU Arc à 8 cœurs Xe et une NPU Intel AI Boost, annoncées respectivement à 18 et 11 TOPS en INT8.

Côté gabarit, ce Cubi affiche des dimensions de 119,6 × 115,2 × 37,5 mm, soit un volume de 0,51 L. À cette échelle, chaque millimètre compte. À côté, même l’ASUS NUC 14 Pro AI passerait presque pour un géant. Ne parlons pas du NUC 15 Pro+. En somme, il s’agit du mini-PC le plus proche du format introduit par Intel il y a maintenant quelques années. Quant au poids, la fiche technique se contente d’un instructif « N/A ». Nous avons donc dégainé la balance de cuisine : verdict, 544 grammes, l’équivalent d’une grosse pomme de terre.

Pour ceux qui voudraient fixer le Cubi derrière leur écran, MSI fournit, outre le kit de montage VESA (une plaque et quelques vis), un bouton d’alimentation déporté à raccorder au châssis. Une attention bienvenue, qui permet d’accéder facilement au bouton Power une fois le Cubi dissimulé à l’arrière du moniteur.

La connectique complète, détaillée par MSI :

Pour finir, notre modèle embarque 32 Go de DDR5-5600 et un SSD de 1 To. Il tourne sous WIndows 11 Professionnel (build 26100.7462 au moment des tests).

Afin de jauger ses capacités, nous avons repris l'essentiel du protocole des NUC 14 Pro AI / AI+14 Pro AI / AI+ et NUC 15 Pro+ d’ASUS. Nous avons complété avec un passage sous Cinebench 2026 (enfin, deux : comme pour les précédentes revues, nous effectuons systématiquement au moins deux passes histoire d’éviter toute anomalie ; nous retenons les meilleurs résultats). Ceux-ci ont encore peu de valeur comparative à ce stade, mais serviront de jalons pour les tests à venir. Nous avons aussi ajouté une petite session de Hades II, histoire de, et vous comprendrez pourquoi.

Ultimes prolégomènes : revenir d’Arrow Lake et Lunar Lake vers Meteor Lake relève forcément du rétropédalage technologique. Les comparaisons avec les systèmes précédemment testés jouent donc clairement en défaveur de ce Cubi. Nonobstant, ce chemin à rebours est surtout une loufoquerie induite par le statut de testeur. Pris sous cet angle, l’exercice a toutefois le mérite d’illustrer les évolutions générationnelles. Précisons enfin que MSI commercialise également des Cubi NUC AI+ 2MG équipés de Lunar Lake : le catalogue du constructeur n’a pas une page de retard.