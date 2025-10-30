AMD met les Radeon RX 6000 et RX 5000 en préretraite

Aux détenteurs de Radeon RX 5000 et RX 6000, voici une triste nouvelle : la version Software: Adrenalin Edition 25.10.2, qui apporte notamment des optimisations pour Battlefield 6 et Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, sera la dernière de ce genre pour les architectures RDNA 1 et RDNA 2.

C'est pas un peu tôt ?

La société a formulé cette sentence irrévocable chez PC Games Hardware :

Les cartes graphiques RDNA 1 et RDNA 2 continueront de recevoir des mises à jour de pilotes pour les correctifs de sécurité critiques et la résolution de bogues. Afin de concentrer nos efforts sur l’optimisation et le déploiement de nouvelles technologies pour les GPU les plus récents, AMD Software Adrenalin Edition 25.10.2 place les cartes graphiques Radeon RX 5000 et RX 6000 (architectures RDNA 1 et RDNA 2) en mode maintenance. Les futures mises à jour de pilotes contenant des optimisations spécifiques pour les jeux viseront donc les GPU RDNA 3 et RDNA 4.

La décision a de quoi surprendre, puisque les RX 6000 jouissent encore d’une belle popularité. Pour coller au contexte, leur vaisseau amiral, la Radeon RX 6900 XT, s’en sort encore très honorablement dans Battlefield 6 en 4K. Comme en témoigne la vidéo de benchmark ci-dessous, la Radeon RX 6700 XT reste également un bon compagnon dans des définitions moins élevées.

Quant aux RX 5000, au milieu de la marave générale entre 180 cartes graphiques, elles n’avaient pas à rougir. Et si vous nous autorisez une digression personnelle, une Radeon RX 5600 XT installée dans un PC secondaire continue de faire parfaitement le job en FHD — même sur des titres récents.

Accessoirement, si la commercialisation de ces deux références remonte respectivement à décembre 2020 et mars 2021, la dernière carte de la lignée RDNA 2 — la Radeon RX 6750 GRE — n’a soufflé sa deuxième bougie que le 17 octobre 2025. Ça fait court comme cycle de vie… Enfin, cette mise en retrait douche les espoirs de voir le FSR 4 officiellement porté sur les GPU RDNA 2.

Pour en revenir aux pilotes RN-RAD-WIN-25-10-2, ceux-ci prennent désormais en charge le Ryzen AI 5 330. Les équipes d’AMD ont également ajouté un support Vulkan étendu via plusieurs nouvelles extensions. Autre nouveauté : l’introduction de l’extension DirectX Work Graphs sur les cartes graphiques de la série Radeon RX 9000. Notez par ailleurs que l’alimentation USB-C des cartes Radeon RX 7900 a été désactivée. L’entreprise invite les utilisateurs qui en ont besoin à se tourner vers la version Adrenalin Edition 25.3.1, publiée en mars.