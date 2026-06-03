3DMark prépare un nouveau benchmark path tracing ultra haut de gamme

Computex 2026 – Le dernier né de la suite de benchmarks 3DMark, Steel Nomad, remonte à 2024. Il a remplacé Time Spy. C’est le dernier grand benchmark moderne pour PC de Futuremark, mais il repose sur un rendu raster (sans ray tracing). Ceux qui souhaitent jauger le degré d’accélération matérielle de leur GPU en ray tracing doivent s’orienter vers 3DMark Speed Way ou Solar Bay. Ou alors, simplement lancer Cyberpunk 2077 ou Alan Wake 2, tout peinturluré de path tracing. Mais plus pour longtemps, puisque Futuremark nous concocte un nouveau test conçu pour pousser les cartes graphiques dans leurs retranchements !

Des ours aussi dans la version finale ??

Pour l’instant, il faut se contenter de cette bande-annonce diffusée sur la chaîne YouTube ComputerBase. Difficile d’y échapper : elle est sponsorisée par Thermal Grizzly. La marque ursine (relatif aux ours pour vos prochains mots croisés en cinq lettres, puisqu’ils attendront en principe ursin) présente ce teaser en exclusivité sur son stand à Taipei.

Les quelques éléments évoquent un futur benchmark haut de gamme consacré au path tracing, qualifié de « flagship ultra high-end ». Les images affichées sont par ailleurs signalées comme issues d’une version « work in progress ». La bannière évoque un « test de ray tracing nouvelle génération ». Il est question d’un mode natif en 4K, mais aussi d’un support de la mise à l’échelle par IA et de la génération d’images.

Le benchmark ne se limitera donc pas aux seules performances de rendu, mais intégrera également des charges de travail liées à la reconstruction d’image et à la génération d’images, en fonction des API et des technologies utilisées. Nous pouvons tabler sur le DLSS, LE FSR et l’XeSS. Cohérent, puisque dans les jeux, ces technologies sont aussi indispensables en UHD, y compris pour la GeForce RTX 5090.

Quant à la scène, elle se déroule sous le soleil. L’astre vient darder ses rayons sur la moindre surface exposée. Sans doute au grand désarroi de nos GPU, lesquels voient sûrement la séquence qu’ils affichent d’un moins bon œil que nous.

À ce stade, aucun score, aucune date ni aucune configuration minimale — ni quoi que ce soit d’autre — n’a été communiqué.