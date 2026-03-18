En cabine â€¢ MSI Force GC300 Wireless

Câ€™est une premiÃ¨re sur le Comptoirâ€¯: le test dâ€™une manette de jeu. Plus spÃ©cifiquement, de la MSI Force GC300 Wireless. Lâ€™occasion idÃ©ale pour jouer des heures avec l'excuse du Â«â€¯câ€™est pour le boulotâ€¯!â€¯Â».

CommenÃ§ons par situer le produit. Câ€™est la petite sÅ“ur de la MSI Force PRO Wireless, bien plus onÃ©reuse. Notre modÃ¨le coÃ»te habituellement 49,90â€¯euros. Au moment oÃ¹ nous Ã©crivons ces lignes, il bÃ©nÃ©ficie nÃ©anmoins dâ€™une remise de 23â€¯%, tant sur la boutique MSI que sur Amazon ; celle-ci ramÃ¨ne le prix Ã 38,99â€¯euros. MÃªme Ã plein tarif, il sâ€™agit donc dâ€™un produit relativement accessible, surtout si vous le comparez aux rÃ©fÃ©rences officielles des consoles du moment. Les manettes sans fil Xbox et DualSense coÃ»tent en effet 64,99â€¯euros.

Vous lâ€™aurez vu dâ€™un premier coup dâ€™Å“il, la comparaison se fera surtout avec celle de Microsoft. Comme cette derniÃ¨re, la MSI Force GC300 Wireless reprend une disposition asymÃ©trique des joysticks : stick gauche en position haute, stick droit en position basse, croix directionnelle placÃ©e entre les deux. Les adeptes du layout symÃ©trique des manettes PlayStation nâ€™y trouveront donc pas leur compte. Quant aux touches, nous sommes face aux classiques A-B-X-Y.

De face et de cÃ´tÃ©

En faÃ§ade comme du cÃ´tÃ© des gÃ¢chettes, la manette reprend presque trait pour trait le design du modÃ¨le Xbox, abstraction faite du logo MSI. Elle se distingue davantage une fois retournÃ©e. On y trouve deux boutons arriÃ¨re configurables, ajouts assez frÃ©quents sur les manettes tierces. Lâ€™intÃ©gration reste naturellement plus sommaire que sur une Xbox Elite Wireless Series 2, mais cette derniÃ¨re est aussi bien plus onÃ©reuse.

De dos !

Wireless oblige, la manette peut fonctionner en mode sans-fil, soit en 2,4â€¯GHz via le dongle fourni, soit en Bluetooth (version non communiquÃ©e par MSI). Un cÃ¢ble de deux mÃ¨tres USB-A vers USB-C sert Ã jouer en filaire ou Ã recharger la manette. Les principales caractÃ©ristiques sont consignÃ©es dans le tableau ci-dessous.

CaractÃ©ristique DÃ©tail Autonomie Jusqu'Ã 20 heures (sans vibrations) Interface USB Sans fil 2,4â€¯GHz / Bluetooth / USBâ€¯2.0 (USBâ€‘C) Nom du modÃ¨le FORCE GC300 WIRELESS Audio Jack 3,5â€¯mm analogique (utilisable uniquement en modes sans fil 2,4â€¯GHz et filaire) CompatibilitÃ© Windowsâ€¯10 et versions supÃ©rieures, Androidâ€¯8 et versions supÃ©rieures Longueur du cÃ¢ble 2 mÃ¨tres (USBâ€‘C vers USBâ€‘A) Dimensions 148 x 111 x 68â€¯mm Poids (produit / emballage) 230â€¯g / 467â€¯g Batterie 600â€¯mAh (Lithium-ion) Accessoires Dongle USB sans fil 2,4â€¯GHz, cÃ¢ble USBâ€‘C vers A (2â€¯mÃ¨tres)

Sur sa page produit, MSI met en avant des Â«â€¯gÃ¢chettes Ã effet Hall Ã deux niveaux pour des commandes prÃ©cises et un jeu fluideâ€¯Â», un Â«â€¯retour haptique immersif offert par les deux moteurs de vibrations [qui] amÃ©liore lâ€™expÃ©rience sensorielle pendant le jeuâ€¯Â», le tout Â«â€¯complÃ©tÃ© par une texture qui Ã©vite les glissements et assure une prise en main ergonomique, permettant de jouer pendant 20â€¯heures sans ressentir de fatigue musculaireâ€¯Â». Si la manette peut Ãªtre utilisÃ©e simplement en plug and play, un passage par le logiciel MSI Center donne accÃ¨s Ã un vaste panel dâ€™options et Â« aide Ã optimiser le potentiel de cette manette Â».