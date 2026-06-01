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Avec son processeur RTX Spark, NVIDIA entend rÃ©inventer le PC Windows

Lâ€™officialisation Ã©tait attendue ; elle a bien eu lieu. NVIDIA a profitÃ© des lumiÃ¨res du Computex pour dÃ©voiler sa puce RTX Spark, la matÃ©ralisation commerciale de la puce N1x aperÃ§ue plusieurs fois dans des benchmarks.

Lâ€™allÃ©gation de la firme, bien que trÃ¨s marketing, condense finalement assez bien le projet : Â« ConÃ§u pour lâ€™IA, la crÃ©ation et le jeu, RTX Spark rassemble 30 ans dâ€™innovations NVIDIA â€” dont CUDA, NVIDIA RTX, DLSS, FP4, TensorRT, OptiX, Reflex et G-SYNC â€” dans des ordinateurs portables Windows fins, offrant une autonomie dâ€™une journÃ©e complÃ¨te, ainsi que dans des PC de bureau compacts et ultra-efficaces Â».

ConcrÃ¨tement, câ€™est un processeur ARM + Blackwell qui cible les plateformes Windows.

rtx gaming spark

Du processeur NVIDIA pour PC Windows grand public

La RTX Spark est Ã©quivalente Ã  la NVIDIA GB10 Superchip, laquelle Ã©quipe la DGX Spark, la machine de dÃ©veloppement pour l'IA et lâ€™infÃ©rence locale de lâ€™entreprise. Mais comme relatÃ© plus haut, en dÃ©pit d'appellations proches, ces produits ne dÃ©signent pas la mÃªme chose et ont des visÃ©es bien diffÃ©rentes. Le NVIDIA RTX Spark Superchip est le nom du processeur grand public, conÃ§u pour les ordinateurs portables et les mini-PC sous Windows ; la DGX Spark est une station de travail sous Linux pour les pros.

En consÃ©quence, NVIDIA a largement collaborÃ© avec Microsoft pour le dÃ©veloppement. La firme de Redmond a dâ€™ailleurs officialisÃ© un Surface Laptop Ultra dont la prÃ©sentation officielle fait fortement penser Ã  celles dâ€™Apple. NVIDIA revendique une longue liste de partenaires, mais dans tous les cas, nous sommes face Ã  un composant destinÃ© exclusivement Ã  des PC Windows 11 AI mettant en avant des accÃ©lÃ©rations locales Copilot+.

Ã€ ce propos, NVIDIA dit avoir collaborÃ© avec des Ã©diteurs de logiciels et des dÃ©veloppeurs de jeux pour crÃ©er de nouvelles versions natives Arm de certaines applications populaires. Ce, afin de tirer pleinement parti des avancÃ©es architecturales de RTX Spark.

Le communiquÃ© stipule notamment quâ€™Adobe Â« a rÃ©architecturÃ© Photoshop et Premiere de zÃ©ro pour RTX Spark afin dâ€™offrir des performances en IA et en graphisme jusquâ€™Ã  2x plus rapides Â».

adobe spark archi

Le document ajoute que Â« plus de 100 Ã©diteurs de logiciels Windows, tels quâ€™Adobe, Blackmagic Design, Blender, CapCut, ComfyUI et OTOY, ainsi que des dÃ©veloppeurs de jeux comme KRAFTON, NetEase, Remedy Entertainment, Riot Games et Xbox, adoptent la nouvelle plateforme RTX Spark Â». Pour tout le reste, Microsoft proposera sa couche de traduction systÃ¨me pour exÃ©cuter les applications x86-64 sur Windows pour Arm.

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CaractÃ©ristique NVIDIA RTX Spark Superchip

Venons-en Ã  la partie hardware. Les spÃ©cifications de cette NVIDIA RTX Spark ne vont pas vous Ã©tonner. GravÃ©e par TSMC, elle possÃ¨de 20 cÅ“urs CPU Â« Grace Â» dÃ©veloppÃ©s en partenariat avec MediaTek. Pour la partie iGPU, ce sont 48 multiprocesseurs de flux (SM), soit 6 144 cÅ“urs CUDA, basÃ©s sur lâ€™architecture Blackwell. La puissance de calcul annoncÃ©e est de 1 petaFLOP en FP4. ConcrÃ¨tement, ces spÃ©cifications correspondent Ã  celles de la GeForce RTX 5070 desktop. En consÃ©quence, NVIDIA fait miroiter un iGPU capable de gÃ©rer les jeux AAA en 1440p, avec bien entendu le support complet de DirectX 12 Ultimate (ray tracing, path tracing), ainsi que des technologies DLSS 4.5.

rtx spark superchip specs

La plateforme sâ€™appuie sur une mÃ©moire LPDDR5 ; il tolÃ¨re jusquâ€™Ã  128 Go de mÃ©moire unifiÃ©e. Les fabricants proposeront des configurations Ã  partir de 16 Go.

Sur le papier, les concurrents x86 les plus proches de la RTX Spark sont clairement les Ryzen AI Max 300 / Ryzen AI Max Pro 400. Ces derniers possÃ¨dent jusquâ€™Ã  16 cÅ“urs CPU Zen 5 (32 threads) et un iGPU RDNA 3.5 dotÃ© de 40 unitÃ©s de calcul. Par contre, avec sa derniÃ¨re sÃ©rie, AMD a poussÃ© le maximum de mÃ©moire Ã  192 Go, notamment en vue de la prochaine version du Ryzen AI Halo. Bon, nous digressons, puisque ce mini-PC, aussi limitÃ© Ã  128 Go pour le moment, est plutÃ´t un concurrent de la DGX Spark (bien qu'il gÃ¨re Ã  la fois Linux et Windows, contrairement Ã  cette derniÃ¨re).

PC portables et fixes

Les principaux fabricants de PC, parmi lesquels ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI et donc Microsoft, ont dÃ©jÃ  levÃ© le voile sur leurs premiers ordinateurs portables Ã©quipÃ©s de RTX Spark. Au-delÃ  de la puce, ces machines respecteront bien sÃ»r les standards de conception dÃ©finis par NVIDIA.

conception laptio nvidia rtx spark

spark laptops

Les gammes les plus premium sont logiquement mises en avant, avec les modÃ¨les ASUS ProArt, Dell XPS, HP Omnibook, MSI Prestige, Lenovo Yoga et Microsoft Surface Ultra. La commercialisation est prÃ©vue pour lâ€™automne 2026.

spark desktop et laptop

ParallÃ¨lement, NVIDIA dÃ©clinera RTX Spark au format desktop. C'est le principe du processeur : en raison de l'absence de carte graphique dÃ©diÃ©e, il sâ€™agira de mini-PC trÃ¨s proches d'une DGX Spark. Plusieurs constructeurs sont dÃ©jÃ  de la partie, dont Acer, ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, MSI et Lenovo. La fenÃªtre de lancement est la mÃªme que pour les ordinateurs portables.

spark desktop

Aucun tarif nâ€™a Ã©tÃ© fixÃ©. Il y aura dans tous les cas de fortes disparitÃ©s en fonction de la quantitÃ© de mÃ©moire intÃ©grÃ©e.

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