Avec son processeur RTX Spark, NVIDIA entend rÃ©inventer le PC Windows

Lâ€™officialisation Ã©tait attendue ; elle a bien eu lieu. NVIDIA a profitÃ© des lumiÃ¨res du Computex pour dÃ©voiler sa puce RTX Spark, la matÃ©ralisation commerciale de la puce N1x aperÃ§ue plusieurs fois dans des benchmarks.

Lâ€™allÃ©gation de la firme, bien que trÃ¨s marketing, condense finalement assez bien le projet : Â« ConÃ§u pour lâ€™IA, la crÃ©ation et le jeu, RTX Spark rassemble 30 ans dâ€™innovations NVIDIA â€” dont CUDA, NVIDIA RTX, DLSS, FP4, TensorRT, OptiX, Reflex et G-SYNC â€” dans des ordinateurs portables Windows fins, offrant une autonomie dâ€™une journÃ©e complÃ¨te, ainsi que dans des PC de bureau compacts et ultra-efficaces Â».

ConcrÃ¨tement, câ€™est un processeur ARM + Blackwell qui cible les plateformes Windows.

Du processeur NVIDIA pour PC Windows grand public

La RTX Spark est Ã©quivalente Ã la NVIDIA GB10 Superchip, laquelle Ã©quipe la DGX Spark, la machine de dÃ©veloppement pour l'IA et lâ€™infÃ©rence locale de lâ€™entreprise. Mais comme relatÃ© plus haut, en dÃ©pit d'appellations proches, ces produits ne dÃ©signent pas la mÃªme chose et ont des visÃ©es bien diffÃ©rentes. Le NVIDIA RTX Spark Superchip est le nom du processeur grand public, conÃ§u pour les ordinateurs portables et les mini-PC sous Windows ; la DGX Spark est une station de travail sous Linux pour les pros.

En consÃ©quence, NVIDIA a largement collaborÃ© avec Microsoft pour le dÃ©veloppement. La firme de Redmond a dâ€™ailleurs officialisÃ© un Surface Laptop Ultra dont la prÃ©sentation officielle fait fortement penser Ã celles dâ€™Apple. NVIDIA revendique une longue liste de partenaires, mais dans tous les cas, nous sommes face Ã un composant destinÃ© exclusivement Ã des PC Windows 11 AI mettant en avant des accÃ©lÃ©rations locales Copilot+.

Ã€ ce propos, NVIDIA dit avoir collaborÃ© avec des Ã©diteurs de logiciels et des dÃ©veloppeurs de jeux pour crÃ©er de nouvelles versions natives Arm de certaines applications populaires. Ce, afin de tirer pleinement parti des avancÃ©es architecturales de RTX Spark.

Le communiquÃ© stipule notamment quâ€™Adobe Â« a rÃ©architecturÃ© Photoshop et Premiere de zÃ©ro pour RTX Spark afin dâ€™offrir des performances en IA et en graphisme jusquâ€™Ã 2x plus rapides Â».

Le document ajoute que Â« plus de 100 Ã©diteurs de logiciels Windows, tels quâ€™Adobe, Blackmagic Design, Blender, CapCut, ComfyUI et OTOY, ainsi que des dÃ©veloppeurs de jeux comme KRAFTON, NetEase, Remedy Entertainment, Riot Games et Xbox, adoptent la nouvelle plateforme RTX Spark Â». Pour tout le reste, Microsoft proposera sa couche de traduction systÃ¨me pour exÃ©cuter les applications x86-64 sur Windows pour Arm.

CaractÃ©ristique NVIDIA RTX Spark Superchip

Venons-en Ã la partie hardware. Les spÃ©cifications de cette NVIDIA RTX Spark ne vont pas vous Ã©tonner. GravÃ©e par TSMC, elle possÃ¨de 20 cÅ“urs CPU Â« Grace Â» dÃ©veloppÃ©s en partenariat avec MediaTek. Pour la partie iGPU, ce sont 48 multiprocesseurs de flux (SM), soit 6 144 cÅ“urs CUDA, basÃ©s sur lâ€™architecture Blackwell. La puissance de calcul annoncÃ©e est de 1 petaFLOP en FP4. ConcrÃ¨tement, ces spÃ©cifications correspondent Ã celles de la GeForce RTX 5070 desktop. En consÃ©quence, NVIDIA fait miroiter un iGPU capable de gÃ©rer les jeux AAA en 1440p, avec bien entendu le support complet de DirectX 12 Ultimate (ray tracing, path tracing), ainsi que des technologies DLSS 4.5.

La plateforme sâ€™appuie sur une mÃ©moire LPDDR5 ; il tolÃ¨re jusquâ€™Ã 128 Go de mÃ©moire unifiÃ©e. Les fabricants proposeront des configurations Ã partir de 16 Go.

Sur le papier, les concurrents x86 les plus proches de la RTX Spark sont clairement les Ryzen AI Max 300 / Ryzen AI Max Pro 400. Ces derniers possÃ¨dent jusquâ€™Ã 16 cÅ“urs CPU Zen 5 (32 threads) et un iGPU RDNA 3.5 dotÃ© de 40 unitÃ©s de calcul. Par contre, avec sa derniÃ¨re sÃ©rie, AMD a poussÃ© le maximum de mÃ©moire Ã 192 Go, notamment en vue de la prochaine version du Ryzen AI Halo. Bon, nous digressons, puisque ce mini-PC, aussi limitÃ© Ã 128 Go pour le moment, est plutÃ´t un concurrent de la DGX Spark (bien qu'il gÃ¨re Ã la fois Linux et Windows, contrairement Ã cette derniÃ¨re).

PC portables et fixes

Les principaux fabricants de PC, parmi lesquels ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI et donc Microsoft, ont dÃ©jÃ levÃ© le voile sur leurs premiers ordinateurs portables Ã©quipÃ©s de RTX Spark. Au-delÃ de la puce, ces machines respecteront bien sÃ»r les standards de conception dÃ©finis par NVIDIA.

Les gammes les plus premium sont logiquement mises en avant, avec les modÃ¨les ASUS ProArt, Dell XPS, HP Omnibook, MSI Prestige, Lenovo Yoga et Microsoft Surface Ultra. La commercialisation est prÃ©vue pour lâ€™automne 2026.

ParallÃ¨lement, NVIDIA dÃ©clinera RTX Spark au format desktop. C'est le principe du processeur : en raison de l'absence de carte graphique dÃ©diÃ©e, il sâ€™agira de mini-PC trÃ¨s proches d'une DGX Spark. Plusieurs constructeurs sont dÃ©jÃ de la partie, dont Acer, ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, MSI et Lenovo. La fenÃªtre de lancement est la mÃªme que pour les ordinateurs portables.

Aucun tarif nâ€™a Ã©tÃ© fixÃ©. Il y aura dans tous les cas de fortes disparitÃ©s en fonction de la quantitÃ© de mÃ©moire intÃ©grÃ©e.