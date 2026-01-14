Crise de la RAM : les PC portables auraient quelques mois de sursis

Vous l’avez constaté avec les annonces processeurs du CES, principalement focalisées sur des puces mobiles (Panther Lake et Ryzen AI 400), les PC portables restent le fer de lance d’un marché dont ils représentent de fait l’essentiel du cheptel (vous trouverez en fin d’article une infographie d’Omdia qui quantifie les contingents desktop / laptop de ces dernières années). Or, ces configurations prêtes à l’emploi ne peuvent pas se passer de RAM. Face à la crise, des marques comme Asus, Lenovo ou Dell ont prévenu qu’elles augmenteraient leurs tarifs. Néanmoins, un passage chez les principaux détaillants montre que, dans l’ensemble, les prix des versions de base des laptops n’ont pas explosé.

En outre, même pour les quelques hausses assumées, il est délicat de déterminer la part imputable à la RAM de celle d’autres composants. Le Dell XPS 14 cuvée 2026, par exemple, est bien plus onéreux que la génération précédente. Toutefois, l’entreprise a indiqué que c’était surtout corrélé à sa config musclée et que des déclinaisons plus accessibles arriveraient le mois prochain.

Quoi qu’il en soit, Tom’s Guide relaie une confidence de Nish Neelalojanan, Senior Director of Product Management chez Intel. Ce dernier a déclaré que les partenaires OEM avaient entre 9 et 12 mois de stock. Marge qui expliquerait pourquoi les prix restent, pour l’instant, plutôt stables ; sursis qui fait écrire à notre confrère en chapô The calm before the RAM storm.

De nombreuses inconnues

Ceci dit, cette assertion peut être contestée par ses deux bouts. Concernant la tempête à venir, la répercussion d’une envolée du prix de la mémoire sur ces systèmes est assez difficile à quantifier. Framework, qui a été contrainte d’augmenter ses mises à niveau DDR5 de 50 %, a accusé Dell et Apple sur X d’utiliser le surcoût comme prétexte pour surfacturer au client. Dans un registre assez proche, Micron, qui a mis fin à sa gamme Crucial, prétend qu’elle l’a fait pour le bien des consommateurs ; elle assure qu’elle reste engagée auprès du grand public en fournissant les modules au meilleur prix directement aux OEM pour leurs PC portables.

Enfin, de manière plus générale, la consommation de masse constitue le principal rouage de cette économie. Rendre des produits courants comme des laptops ou encore des smartphones hors de prix n’aurait guère de sens ; en dépit de l’engouement pour l’IA, le secteur a sans doute besoin de ses deux jambes pour marcher loin et longtemps. Ainsi, comme le déclare Julien Pillot, enseignant-chercheur à l’Inseec Business School, dans un entretien intitulé Pourquoi la hausse du prix de la RAM est une menace pour l’économie européenne, consultable chez Numerama, « les facteurs d’incertitude sont bien trop nombreux » pour affirmer que « les biens électroniques et informatiques vont voir leur prix s’envoler à court terme ».

Nonobstant, pour infirmer l'impression de stabilité encore de rigueur, si les configurations « standard » proposées chez les détaillants naviguent encore en eaux calmes, sur les sites des marques, la tempête souffle déjà sur certaines déclinaisons. Le négoce de RAM demeure cependant très machine / marque / vitesse dépendant.

Sur le configurateur de Lenovo, prendre la version 16 Go du modeste ThinkPad E14 Gen 6 (en AMD) coûte « juste » 40 euros de plus que la version 8 Go ; 120 euros pour 32 Go (avec deux modules de 16 Go).

En revanche, pour un système bien plus haut de gamme comme le ThinkPad P16 Gen 3, les mises à niveau sont déjà plus salées, et assez variables en fonction du type de mémoire.

Chez Dell, passer de 16 à 32 Go sur un Pro Max 16 alourdit la facture de 283,14 euros, voire de 397 euros pour ceux qui voudraient de la DDR5 plus véloce. Pour avoir 64 Go, c’est carrément un surcoût de 896 euros. Même face aux meilleures mises à niveau du ThinkPad P16 Gen 3, Dell asticote donc davantage ses tarifs (avec notamment +283 euros pour du 2 x 16 de DDR5-5600 non ECC, vs +100 euros pour la même chose chez Lenovo).

Bref, des turbulences, mais pas encore de tempête. Comme promis, l’infographie d’Omdia :