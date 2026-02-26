Les loot boxes de Valve Ã  nouveau dans le viseur, mais aux Ã‰tats-Unis cette fois

Pour financer les yatches de Gabe Newell, les 30 % de commissions prises par Steam sur les ventes de jeux ne suffiraient peut-Ãªtre pas ; la plateforme est Ã©galement le thÃ©Ã¢tre dâ€™un lucratif marchÃ© interne de reventes de skins et autres loot boxes, aka la pire des addictions gaming. Plusieurs gouvernements de pays europÃ©ens et asiatiques se sont dÃ©jÃ attaquÃ©s Ã ces pratiques quâ€™ils jugent nÃ©fastes pour leurs administrÃ©s. Aux Ã‰tats-unis, Letitia James, procureure gÃ©nÃ©rale de lâ€™Ã‰tat de New York, vient aussi dâ€™assigner Valve Corporation devant un tribunal de lâ€™Ã‰tat Ã Manhattan. Elle estime que les loot boxes et le marchÃ© communautaire de jeux comme Counter-Strike, Team Fortress 2 et Dota 2 relÃ¨vent des jeux dâ€™argent, notamment en raison du trafic de skins et dâ€™objets rares qui peuvent Ãªtre revendus Ã des prix parfois trÃ¨s Ã©levÃ©s.

Le lucratif marchÃ© du pixel dÃ©gradable

Lâ€™article de Reuters rapporte quelques propos de Letitia James. Cette derniÃ¨re a dÃ©clarÃ© que les loot boxes de Valve Corporation constituaient Â« une forme typique de jeu dâ€™argent Â» en violation de la Constitution et du code pÃ©nal de lâ€™Ã‰tat. Elle ajoute que les objets de valeur sont souvent difficiles Ã obtenir et que de nombreux autres ne valent que quelques centimes.

La plainte appuie sur le fait que Â« les loot boxes de Valve Corporation sont particuliÃ¨rement problÃ©matiques car elles sont populaires auprÃ¨s des enfants et des adolescents Â». AllÃ©gation basÃ©e sur des donnÃ©es issues du Massachusetts Department of Public Health selon lesquelles les enfants exposÃ©s aux jeux dâ€™argent avant lâ€™Ã¢ge de 12 ans ont quatre fois plus de risques de dÃ©velopper une addiction au jeu Ã lâ€™Ã¢ge adulte. La procÃ©dure vise Ã obtenir une restitution pour les joueurs ainsi quâ€™une amende Ã©quivalente Ã trois fois les revenus de Valve issus des activitÃ©s jugÃ©es illÃ©gales.

La source prÃ©cise quâ€™il y a eu des prÃ©cÃ©dents. Elle cite le cas dâ€™une amende de 20 millions de dollars infligÃ©e Ã Cognosphere (opÃ©rant sous la marque HoYoverse), une sociÃ©tÃ© basÃ©e Ã Singapour et Ã©ditrice de Genshin Impact, par la Federal Trade Commission en janvier 2025, pour avoir Â« trompÃ© les enfants et dâ€™autres utilisateurs sur les probabilitÃ©s dâ€™obtenir des rÃ©compenses de valeur dans les loot boxes Â». Les moins de 16 ans Â« ont Ã©galement Ã©tÃ© empÃªchÃ©s dâ€™acheter des loot boxes sans le consentement de leurs parents Â».

On peut sâ€™interroger sur le fait quâ€™un gamin de 12 ans joue Ã Counter-Strike 2 alors que les ESRB, PEGI et USK sont de respectivement M (Mature), 18 et 16. Nonobstant, quiconque a attendu sa majoritÃ© pour lancer une partie de CS se dÃ©nonce !

Quant au moyen dâ€™obtenir de lâ€™argent sur Steam sans avoir de compte bancaire et donc sa propre carte, nous ne savons pas ce quâ€™il en est aux Ã‰tats-Unis, mais il est probable que les cartes-cadeaux Steam y soient aussi exposÃ©es aux caisses de nombreux supermarchÃ©s, au vu et au su de tous. Quâ€™elles soient donc achetables avec de la menue monnaie par des garnements alors incitÃ©s, pour ne pas Ã©crire encouragÃ©s, Ã toutes les malversations afin d'amasser les quelques euros nÃ©cessaires.

Vous souhaitez dÃ©couvrir lesquelles ? Soit ; en consciencieux tapineur du mot, ne cherchant qu'Ã vendre sa plume au plus offrant combler ses lecteurs, on accepte de satisfaire votre curiositÃ© malsaine. Mais attention, la lecture de lâ€™Ã©numÃ©ration qui va suivre est FORMELLEMENT PEGI 18 : larcins, prostitution, proxÃ©nÃ©tisme, grenouillage, maquignonnage, carambouille, simonie, trafic de stupÃ©fiants, de migrants, dâ€™organes, vente dâ€™armes, vol de cuivre, fraude Ã la DDR5, atteinte aux biens et aux personnes par coussin pÃ©teur, chantage Ã la pokÃ©tape, racket de goÃ»ters Ã la rÃ©crÃ©, go fast Ã trottinette et enfin commerce illÃ©gal dâ€™escargots et de fourmis.

VoilÃ Ã quoi est rÃ©duite notre jeunesse pour gratter de la caisse sur CS. Un panel de mÃ©faits Ã traumatiser Retailleau Ã vie, nous vous le concÃ©dons. Par mansuÃ©tude, nous aurions pu lister des forfaits quâ€™il considÃ©rerait assurÃ©ment comme de moindre forfaiture â€” financement illÃ©gal de campagne, corruption active et trafic dâ€™influence pour reprendre ceux pour lesquels son mentor a dÃ©jÃ Ã©tÃ© formellement condamnÃ©. Seulement nous voulons ici dÃ©crire une vÃ©ritÃ© crue, cet arbitraire Valvier (Valvier : adj. Qui est relatif Ã Valve) qui, assorti de la violence exacerbÃ©e de Fortnite, dÃ©voie nos momillons et nos mouflettes, les rend tumultueuâ‹…euseâ‹…xâ‹…s, tourmentÃ©â‹…Ã©eâ‹…s, malhonnÃªtes (ouf), perfides (ouf2), vils (la barbe), criminels !

DÃ©pravation dâ€™autant plus misÃ©rable quâ€™elle nâ€™est rÃ©alisÃ©e que sous lâ€™impÃ©rieuse contrainte du dÃ©sir, et quâ€™elle ne pointe que vers cette unique finalitÃ© de dÃ©bloquer ce skin de danse Fortnite, ou, en lâ€™occurrence ici, dâ€™acheter cette caisse RÃ©volution Ã 0,28 centime. Avec lâ€™espoir fou que ladite caisse contienne le skin M4A4 | Temukau. Skin vendable plus de 72 euros sur le marchÃ© de la communautÃ© ; skin que les esthÃ¨tes et autres joueurs baudelairiens choisiront plutÃ´t dâ€™Ã©quiper, pour ressentir ces minutes de gloire au cours desquelles la peinture de pixels dâ€™une arme quâ€™eux seuls verront ne manquera pas dâ€™inexorablement sâ€™Ã©mietter, jusquâ€™Ã laisser cette M4A4 la peau Ã vif, ne portant plus que quelques stigmates de son ancienne splendeur, comme autant de scarifications tÃ©moignant de sa gloire dâ€™antan.

OnÃ©reux comme des couteaux Laguiole

Revenons Ã du concret. Comme rapportÃ© en dÃ©but dâ€™article, si lâ€™Ã‰tat de New York se lance dans cette bataille, dâ€™autres pays y sont entrÃ©s de plain-pied depuis longtemps. Chez nos proches voisins, aux Pays-Bas et plus encore en Belgique, les loot boxes payantes avec rÃ©compense alÃ©atoire sont illÃ©gales (aux Pays-Bas, il faut que le butin puisse Ãªtre revendu et avoir une valeur Ã©conomique). La consÃ©quence la plus connue de cette lÃ©gislation est lâ€™interdiction des packs FUT pour les FIFA / EA Sports FC en Belgique. Concernant les loot boxes de Counter-Strike, les caisses ont Ã©galement Ã©tÃ© prohibÃ©es dans Counter-Strike: Global Offensive dans ces deux pays. NÃ©anmoins, pour Counter-Strike 2, Valve a introduit des systÃ¨mes alternatifs. Ã€ savoir des terminaux oÃ¹ le contenu est affichÃ© avant lâ€™achat. Cela permet de contourner juridiquement le mÃ©canisme de hasard visÃ© par le lÃ©gislateur.

Pour le moment, au sujet de cette procÃ©dure aux US, Valve n'a consenti mot â€” y compris pour ne rien dire.