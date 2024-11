Intel cÃ©lÃ¨bre lâ€™avÃ¨nement de la DDR5 MRDIMM

Pour décupler les performances de ses processeurs Xeon 6 lancés en juin dernier, Intel vient refaire la promotion de la mémoire MRDIMM (Multiplexed Rank Dual Inline Memory Module) ; et puisque nous n’en avons jamais parlé jusqu’à présent, c’est l’occasion de nous rattraper avec une brève présentation. Comme l'appellation l'explicite, ce sont des RDIMM affublés d’un système de multiplexage (deux rangs de mémoire DDR en mode multiplexé) dans le but d'améliorer les performances. Une puce MRCD permet l'accès simultané aux deux rangs de mémoire, tandis que des puces MDB gèrent le multiplexage.

Un nom supplémentaire au jargon des mémoires

Le JEDEC a officialisé ce standard MRDIMM, qui est entièrement rétro-compatible avec les conceptions RDIMM et pensé pour les secteurs du HPC (High Performance Computing) et de l’intelligence artificielle, en juillet dernier. Il doit favoriser des taux de transfert de données plus élevés tout en garantissant une latence faible. L'entreprise NEC (Nippon Denki) a annoncé le 13 novembre dernier qu'elle équipait de modules MRDIMM ses solutions NEC LX 204Bin-3.

Pour l’instant, seuls les Xeon 6 prennent en charge ce format (jusqu’à 3 To de mémoire MRDIMM en DDR5-8800). Pas d’inquiétude, AMD est aussi sur le coup.

Great couple of days at the first Memcon in San Jose this week.



Was great to see the industry alignment on JEDEC MRDIMM for future memory bandwidth needs. AMD is completely behind working in JEDEC to drive industry open standards.#memcon #MRDIMM #JEDE…https://t.co/xwe60tg48N — Robert Hormuth (@rhormuth) March 30, 2023

Du côté des fabricants de mémoire, Micron propose des modules d’une capacité allant de 32 Go à 256 Go depuis le mois de juillet.

La société commercialise également des versions Tall dans des capacités de 128 et 256 Go. La prochaine génération doit monter à 12 800 MT/s (et la Gen 3 à 17 600 MT/s).

Selon Intel et Micron, un MRDIMM DDR5-8800 de 128 Go offre une latence inférieure de 40 % en charge par rapport à un RDIMM DDR5-6400 de 128 Go. La société dirigée par Pet Gelsinger a également vanté les bénéfices d’une telle mémoire pour ses Xeon 6.

Début octobre, nos confrères de Phoronix ont vérifié ces allégations en comparant les performances d’un Xeon 6980P 2P avec de la DDR5-6400 et de la MRDIMM-8800. En toute logique, cette seconde configuration s’est globalement révélée plus performante.

Intel explique que dans certaines charges de travail (modélisation météorologique, dynamique des fluides computationnelle et certains types d'intelligence artificielle) la multiplication des cœurs CPU a dépassé l'augmentation de la bande passante de la mémoire (en d'autres termes, la bande passante par cœur a diminué). En conséquence, elle peut être à l'origine d'un goulot d’étranglement. Le standard MRDIMM est censé contribuer à gommer ce phénomène.

Bref, étant donné que ces modules MRDIMM peuvent être déployés de manière totalement transparente dans les systèmes (connecteur et facteur de forme identiques au RDIMM ; écosystème logiciel inchangé), il est probable qu’ils se démocratisent au cours des prochains mois ; que vous en entendiez de nouveau parler.