|
Bartlett Lake-S : jusquâ€™Ã 12 cÅ“urs Performance en LGA-1700, mais pas pour le grand public
â€”â€”â€”â€”â€” 23 FÃ©vrier 2026 Ã 13h12 â€”â€” 848 vues
|
Bartlett Lake-S : jusquâ€™Ã 12 cÅ“urs Performance en LGA-1700, mais pas pour le grand public
â€”â€”â€”â€”â€” 23 FÃ©vrier 2026 Ã 13h12 â€”â€” 848 vues
Un article consacrÃ© Ã des processeurs en socket LGA-1700 et munis uniquement de P-cores ; des caractÃ©ristiques qui semblent anachroniques en une fin fÃ©vrier 2026. Et pourtant, le leaker Jaykihn, un spÃ©cialiste des plans dâ€™Intel, les a ravivÃ©es en rappelant Bartlett Lake Ã notre bon souvenir. Il a publiÃ© sur X un tableau dâ€™une gamme lÃ©gendÃ©e Bartlett Lake -S P-Core Only SKUs.
Un Core i5-12600K
Pour contextualiser, Bartlett Lake est une gamme officialisÃ©e au CES 2025 et jusquâ€™ici bornÃ©e Ã quelques Core de sÃ©rie 200E. Ce sont des processeurs conÃ§us pour applications industrielles. Les existants sont en revanche hybrides. Ils possÃ¨dent jusquâ€™Ã 24 cÅ“urs CPU, avec du classique 8 + 16. Câ€™est une configuration que lâ€™on retrouve chez les Core i9-13900K et Core i9-14900K Raptor Lake / Raptor Lake Refresh pour faire un parallÃ¨le avec le segment grand public.
Selon les informations du divulgateur, Barlette Lake-S se limitera aux cÅ“urs Performance. La sÃ©rie en proposerait jusquâ€™Ã 12, via les Core 9 273PE / PTE / PQE. Câ€™est un contingent de cÅ“urs Performance non atteint par les gÃ©nÃ©rations Alder et Raptor Lake. Ã€ lâ€™autre extrÃ©mitÃ© de la gamme, des Core 5 223PE, 223PTE et 223PQE, dÃ©crits comme des 8 cÅ“urs / 16 threads, iraient Ã©galement au-delÃ du plafond de 6 P-cores de leurs homologues.
|Processeur
|CÅ“urs (P+E)
|Cache L3
|Puissance de base
|Intel Core 9 273PQE *
|12 (12+0)
|36 Mo
|125 W
|Intel Core 9 273PE *
|12 (12+0)
|36 Mo
|65 W
|Intel Core 9 273PTE *
|12 (12+0)
|36 Mo
|45 W
|Intel Core 7 253PE *
|10 (10+0)
|33 Mo
|65 W
|Intel Core 7 253PTE *
|10 (10+0)
|33 Mo
|45 W
|Intel Core 7 253PQE *
|10 (10+0)
|33 Mo
|125 W
|Intel Core 7 251E
|24 (8+16)
|36 Mo
|65 W
|Intel Core 7 251TE
|24 (8+16)
|36 Mo
|45 W
|Intel Core 5 223PE *
|8 (8 + 0)
|24 Mo
|65 W
|Intel Core 5 223PTE *
|8 (8 + 0)
|24 Mo
|45 W
|Intel Core 5 223PQE *
|8 (8 + 0)
|24 Mo
|125 W
|Intel Core 5 221E
|14 (6+8)
|24 Mo
|65 W
|Intel Core 5 221TE
|14 (6+8)
|24 Mo
|45 W
|Intel Core 5 213PE *
|8 (8 + 0)
|24 Mo
|65 W
|Intel Core 5 213PTE *
|8 (8 + 0)
|24 Mo
|45 W
|Intel Core 5 211E
|10 (6+4)
|20 Mo
|65 W
|Intel Core 5 211TE
|10 (6+4)
|20 Mo
|45 W
|Intel Core 5 211EF
|10 (6+4)
|20 Mo
|65 W
|Intel Core 3 201E
|4 (4+0)
|12 Mo
|60 W
|Intel Core 3 201TE
|4 (4+0)
|12 Mo
|45 W
|Intel Core 3 201EF
|4 (4+0)
|12 Mo
|58 W
Sâ€™il fut un temps oÃ¹ lâ€™espoir de voir les Bartlett Lake-S Ãªtre proposÃ©s au grand public existait, il a depuis Ã©tÃ© douchÃ© : la gamme restera destinÃ©e aux segments edge et embarquÃ©. Câ€™est ce qui ressort dâ€™une rÃ©ponse dâ€™ASRock publiÃ©e sur Reddit Ã la mi-janvier, sous le titre RIP 12P Core Dream for LGA1700. Le support y prÃ©cise que ces processeurs sont conÃ§us pour les systÃ¨mes industriels. En consÃ©quence, toute compatibilitÃ© avec les cartes mÃ¨res grand public relÃ¨vera de lâ€™exception plutÃ´t que de la norme. Câ€™est regrettable ; pour un utilisateur Ã©quipÃ© dâ€™un Core i5-12400 par exemple (6 cÅ“urs / 12 threads), ces Bartlett Lake-S auraient pu reprÃ©senter une belle opportunitÃ© de revigorer sa plateforme. Dâ€™autant plus Ã lâ€™heure oÃ¹ celles basÃ©es sur de la DDR5 impliquent de grosses dÃ©penses.
Bartlett Lake -S P-Core Only SKUs pic.twitter.com/2KmJh6UgdWâ€” Jaykihn (@jaykihn0) February 20, 2026
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â