Decima, nouvelle sorcellerie d’optimisation sur PC avec Death Stranding 2 ?

La proposition est apparemment assez clivante, mais Death Stranding 2: On the Beach sortira sur PC le 19 mars prochain, après environ neuf mois d’exclusivité sur PlayStation 5. Si vous êtes impatient de retrouver Sam Porter Bridges, interprété par Norman Reedus, dans ses nouvelles péripéties, vous n'aurez pas besoin d’une machine surpuissante.

On the beach pour les PC aussi

Nixxes Software et Kojima Productions ont présenté quatre configurations dans un billet publié sur le PlayStation Blog. Elles vont de la configuration minimale, visant du 1080p à 30 IPS en Low, jusqu’à la 4K à 60 IPS en Very High. Pour jouer dans les conditions les plus modestes, un AMD Ryzen 3 3100 ou un Intel Core i3-10100, associé à une NVIDIA GeForce GTX 1660 ou une AMD Radeon RX 5500 XT 8 Go, fera l’affaire. Et pour découvrir la production de Hideo Kojima dans toute sa splendeur, un Intel Core i7-11700 ou un AMD Ryzen 7 5700X, accompagné d’une GeForce RTX 4080 ou d’une Radeon RX 9070 XT, suffira. Pour le CPU, nous sommes clairement sur des références loin d’être à la pointe aujourd’hui. Quant aux GPU, l’exigence reste raisonnable pour de l’UHD.

Catégorie Minimum Medium High (Recommendée) Very High Préréglage graphique Low Medium High Very High Cible 1080p @ 30 IPS 1080p @ 60 IPS 1440p @ 60 IPS 4K @ 60 IPS GPU NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5500 XT 8 Go NVIDIA GeForce RTX 3060 12 Go / AMD Radeon RX 6600 NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 9070 XT CPU Intel Core i3-10100 / AMD Ryzen 3 3100 Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 5600 Intel Core i7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X Intel Core i7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X RAM 16 Go 16 Go 16 Go 16 Go OS Windows 10/11 (version 1909 ou plus récente Windows 10/11 (version 1909 ou plus récente) Windows 10/11 (version 1909 ou plus récente) Windows 10/11 (version 1909 ou plus récente) Stockage 150 Go SSD 150 Go SSD 150 Go SSD 150 Go SSD

En revanche, toutes les configurations requièrent 16 Go de RAM, Windows 11 ou Windows 10 version 1909 ou ultérieure, ainsi que 150 Go d’espace libre sur un SSD.

Si nous parlons de ce jeu et pas d’un autre, c’est parce qu’il est, avec Horizon Forbidden West, considéré comme l’un des plus beaux titres de la console de Sony. Vous n’avez sans doute pas en tête les configurations requises de ce dernier, mais il s’avère que celle pour le Very High est la même que pour Death Stranding 2: On the Beach. Les autres restent assez proches, avec parfois un petit curseur de différence (genre GTX 1660 plutôt que GTX 1650 pour la config mini).

Le point commun entre ces deux productions : le moteur Decima. On verra ce qu'il en sera avec DS2, mais quand on voit ce propose Horizon Forbidden West avec un matériel relativement accessible, on est tenté de penser que l’optimisation de nombreux jeux sous Unreal Engine 5 laisse parfois à désirer. Nonobstant, tous les jeux UE5 ne sont pas à mettre dans le même panier, bien entendu. En outre, moteur maison n’est pas toujours gage de bonne optimisation, comme en témoigne le cas Monster Hunter Wilds.

Côté technologies, la version PC de Death Stranding 2: On the Beach prendra en charge les solutions de mise à l’échelle des trois principaux acteurs : NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 et Intel XeSS 2, avec génération d’images. Des options d’anticrénelage natif seront également proposées aux joueurs qui préfèrent se passer de l’upscaling.

La version PC marquera aussi l’arrivée de Pico (Progressive Image Compositor), la technologie de reconstruction d’image utilisée sur PS5 pour Death Stranding 2. Développée par Guerrilla Games pour le moteur Decima, elle pourra être utilisée avec toutes les options de génération d’images et sur l’ensemble des marques de cartes graphiques. Gageons que des tests ne manqueront pas d’évaluer ce qu’elle vaut.

Enfin, le titre prendra en charge les formats ultralarges 21:9 et 32:9. Les joueurs équipés d’un écran 16:9 pourront simuler un rendu cinématographique en affichant une image au format 21:9 avec des bandes noires en haut et en bas. Cette option sera également ajoutée sur PS5 en même temps que la sortie PC.