AMD arrose le CES de Ryzen et fait germer un mini-PC

CES 2026 — Après les annonces de NVIDIA et d’Intel, respectivement consacrées au DLSS 4.5 et aux Panther Lake, place à celles d’AMD. Bien que traitée en dernière, l’entreprise n’endosse pas le rôle de troisième roue du carrosse, au contraire : c’est plutôt la caisse (l’équivalent de l’habitacle, pour les carrosses). La société dirigée par Lisa Su a officialisé ou étoffé plusieurs gammes de processeurs (Ryzen AI Série 400, Ryzen AI PRO 400, Ryzen AI Max+ et introduction du Ryzen 7 9850X3D), ainsi qu’une Ryzen AI Halo box, sorte de mini-PC destiné à concurrencer la NVIDIA DGX Spark. Le scénario est familier : vous avez vraisemblablement déjà une certaine idée desdits produits grâce aux nombreux leaks qui précèdent ce genre d’annonces.

Ryzen AI Halo

Ryzen 7 9850X3D

Attaquons avec l’officialisation qui vous intéresse sûrement le plus, celle du Ryzen 7 9850X3D. Un processeur forcément dopé en 3D V-Cache qu’AMD présente comme « le successeur du meilleur processeur gaming du marché », à savoir le Ryzen 7 9800X3D. Par rapport à ce dernier, le nouveau venu délivre une fréquence boost accrue de 400 MHz. Sa commercialisation auprès « des principaux OEM, des intégrateurs système et des revendeurs » est prévue « à partir du premier trimestre 2026 ».

Modèle Cœurs / Threads Fréquence boost / base Cache total TDP AMD Ryzen 7 9850X3D 8 cœurs / 16 threads Jusqu’à 5,6 GHz / 4,7 GHz 104 Mo 120 W AMD Ryzen 7 9800X3D 8 cœurs / 16 threads Jusqu’à 5,2 GHz / 4,7 GHz 104 Mo 120 W

Avouons notre étonnement de voir débarquer ce Ryzen 7 9850X3D seul. Aucune trace de l'intrigant Ryzen 9 9950X3D2. Ce dernier avait pourtant laissé son empreinte dans PassMark et Geekbench le jour de Noël. Bref, ce sera peut-être pour plus tard dans l’année.

AMD Ryzen AI 400 / AI PRO 400 et Ryzen AI Max+

Place aux processeurs mobiles Ryzen AI 400 series Gorgon Point. Ce sont des versions prétendument améliorées des Strix Point. Ils délivrent parfois des fréquences plus élevées sur les différents blocs de calcul. Ces processeurs conservent les micro-architectures CPU Zen 5, GPU RDNA 3.5 et NPU XDNA 2. Pour cette unité, l’augmentation des fréquences permet d’atteindre un débit maximal de 60 TOPS, contre 55 TOPS au mieux sur les processeurs Ryzen AI 300. Même topo pour la gamme PRO.

Modèle Cœurs / Threads Fréquence boost / base Cache total GPU cTDP NPU (TOPS) Unités de calcul GPU AMD Ryzen AI 9 HX 475 12 cœurs / 24 threads Jusqu’à 5,2 GHz / 2,0 GHz 36 Mo Radeon 890M 15–54 W 60 16 AMD Ryzen AI 9 HX 470 12 cœurs / 24 threads Jusqu’à 5,2 GHz / 2,0 GHz 36 Mo Radeon 890M 15–54 W 55 16 AMD Ryzen AI 9 465 10 cœurs / 20 threads Jusqu’à 5,0 GHz / 2,0 GHz 34 Mo Radeon 880M 15–54 W 50 12 AMD Ryzen AI 7 450 8 cœurs / 16 threads Jusqu’à 5,1 GHz / 2,0 GHz 24 Mo Radeon 860M 15–54 W 50 8 AMD Ryzen AI 7 445 6 cœurs / 12 threads Jusqu’à 4,6 GHz / 2,0 GHz 14 Mo Radeon 840M 15–54 W 50 4 AMD Ryzen AI 5 435 6 cœurs / 12 threads Jusqu’à 4,5 GHz / 2,0 GHz 14 Mo Radeon 840M 15–54 W 50 4 AMD Ryzen AI 5 430 4 cœurs / 8 threads Jusqu’à 4,5 GHz / 2,0 GHz 12 Mo Radeon 840M 15–54 W 50 4 AMD Ryzen AI 9 HX PRO 475 12 cœurs / 24 threads Jusqu’à 5,2 GHz / 2,0 GHz 36 Mo Radeon 890M 15–54 W 60 16 AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470 12 cœurs / 24 threads Jusqu’à 5,2 GHz / 2,0 GHz 36 Mo Radeon 890M 15–54 W 55 16 AMD Ryzen AI 9 PRO 465 10 cœurs / 20 threads Jusqu’à 5,0 GHz / 2,0 GHz 34 Mo Radeon 880M 15–54 W 50 12 AMD Ryzen AI 7 PRO 450 8 cœurs / 16 threads Jusqu’à 5,1 GHz / 2,0 GHz 24 Mo Radeon 860M 15–54 W 50 8 AMD Ryzen AI 5 PRO 440 6 cœurs / 12 threads Jusqu’à 4,8 GHz / 2,0 GHz 22 Mo Radeon 840M 15–54 W 50 4 AMD Ryzen AI 5 PRO 435 6 cœurs / 12 threads Jusqu’à 4,5 GHz / 2,0 GHz 14 Mo Radeon 840M 15–54 W 50 4

Il y a parfois quelques bonifications à puce équivalente ; d’autres sont simplement renommées. C’est le cas du Ryzen AI 9 465, entre autres. Sauf erreur de notre part, il s’agit d’une copie conforme du Ryzen AI 9 365. AMD a tout de même mis à jour les contrôleurs mémoire intégrés. Ils prennent désormais en charge nativement la LPDDR5X à 8 533 MT/s, contre 8 000 MT/s pour Strix Point.

AMD écrit que « les systèmes équipés des processeurs AMD Ryzen AI Série 400 et AMD Ryzen AI PRO Série 400 seront disponibles à partir du premier trimestre 2026 chez les principaux fabricants OEM, notamment Acer, ASUS, Dell, HP, GIGABYTE et Lenovo. Les ordinateurs de bureau équipés des processeurs Ryzen AI Série 400 seront présentés plus tard au cours du deuxième trimestre 2026 ». Comprenez par là que les prochains APU de bureau sur socket AM5, destinés à succéder à la série Ryzen 8000G, seront commercialisés sous l’appellation Ryzen AI Série 400.

Pour la série Ryzen AI Max+, pas de nouvelle génération basée sur la précédente : la gamme accueille simplement les deux nouvelles références escomptées. Les systèmes équipés de ces nouveaux processeurs seront disponibles à partir du premier trimestre 2026 chez les principaux partenaires OEM, notamment Acer et ASUS ; d’autres systèmes devraient suivre tout au long de l’année.

Modèle Cœurs / Threads Fréquence boost / base Cache total GPU cTDP NPU (TOPS) Unités de calcul GPU AMD Ryzen AI Max+ 392 12 cœurs / 24 threads Jusqu’à 5,0 GHz / 3,2 GHz 76 Mo Radeon 8060S 45–120 W 50 40 AMD Ryzen AI Max+ 388 8 cœurs / 16 threads Jusqu’à 5,0 GHz / 3,6 GHz 40 Mo Radeon 8060S 45–120 W 50 40

Partie logicielle

Côté software, la plateforme logicielle ouverte AMD ROCm prend en charge ces processeurs Ryzen AI Série 400 ; elle est disponible en téléchargement intégré via ComfyUI. L’entreprise précise que la prochaine version 7.2 du logiciel AMD ROCm étendra la compatibilité à Windows et Linux, et que les nouvelles versions de PyTorch sont désormais facilement accessibles via le logiciel AMD, pour un déploiement simplifié sous Windows.

D’autre part, AMD Software: Adrenalin Edition s’enrichit d’une intégration native de l’IA. Il s’agit d’« une fonctionnalité optionnelle conçue pour simplifier et accélérer la configuration locale de l’IA. Grâce à une installation unique et simplifiée, AI Bundle dote les systèmes équipés de composants AMD des outils essentiels nécessaires pour commencer à créer et à exécuter des charges de travail IA, éliminant ainsi les configurations complexes et réduisant le temps d’installation. Les utilisateurs peuvent accéder à des applications courantes pour la génération d’images et les LLM locaux, ainsi qu’à la nouvelle prise en charge de PyTorch sous Windows, ce qui facilite plus que jamais l’exploration du développement de l’IA directement sur leur PC ».

AMD Ryzen AI Halo, une station de travail pour l’IA

L’entreprise a également dévoilé la plateforme de développement AMD Ryzen AI Halo, un mini-PC qui hérite de puces de la série Ryzen AI Max+.

AMD parle d'une « plateforme de développement offrant des capacités de calcul IA et une partie graphique intégrée de classe desktop dans un format compact, idéale pour exécuter localement des grands modèles de langage jusqu’à 200 milliards de paramètres . AMD Ryzen AI Halo offre jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée, jusqu’à 60 TFLOPS de performances graphiques avec AMD RDNA 3.5, et prend en charge Windows et Linux. Prêt à l’emploi, AMD Ryzen AI Halo est entièrement optimisé pour les derniers logiciels AMD ROCm et les flux de travail des développeurs IA, offrant une expérience fluide dès le premier jour et garantissant l’accès à des applications et des modèles d’IA innovants préinstallés, pour une expérience sans accroc ».

Le Ryzen AI Halo est prévu pour être lancé au deuxième trimestre 2026. AMD ajoute que « les détails concernant le prix et la disponibilité sur le marché seront communiqués à l’approche du lancement ».