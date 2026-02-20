La Radeon RX 9060 XT, nouvelle championne de l’overclocking GPU

Une vidéo publiée sur YouTube par la chaîne AMD Gaming nous apprend que la Radeon RX 9060 XT a réalisé un nouveau record du monde de fréquence GPU. Elle laisse sa marque à 4 769 MHz.

L'âne transformé en cheval de course finalement ?

La séquence est très chiche en détails. Elle ne révèle pas les différents réglages utilisés pour atteindre ce seuil. La présentation précise simplement que les précédents records étaient de 4 020 MHz pour une carte graphique dédiée et de 4 250 MHz pour un iGPU. Avec la fréquence précitée, la Radeon RX 9060 XT redonne donc l’avantage aux dGPU.

Il n’existe pas de classement officiel pour ce type de performance. Néanmoins, l’overclockeur SkatterBencher tient une page GPU Overclocking World Record History qui fait souvent foi. Les valeurs précitées y figurent bien. Les 4 020 MHz avaient été atteints par une GeForce RTX 4090 malmenée par Splave en juillet 2024. Le record pour un iGPU remonte à mai 2025, avec une puce Intel poussée par Massman / SkatterBencher. Nous avions consacré un article à cette performance.

Vous l’avez vu, la vidéo s’apparente davantage à un spot publicitaire qu’à une démonstration technique. Alors faute de mieux, rappelons que la Radeon RX 9060 XT a, sur le papier, des fréquences de jeu et Boost de respectivement 2,53 GHz et 3,13 GHz (pour les versions 8 Go comme 16 Go). 4 769 MHz représentent ainsi un gain d’environ 52 % par rapport à la fréquence Boost.

La découverte de cette vidéo incombe à VideoCardz. Notre confrère indique être tombé dessus un peu par hasard en parcourant YouTube. Il s’étonne qu’AMD n’ait fait par pris la peine de faire une annonce via d’autres canaux pour donner davantage de visibilité. De fait, le compte X de Radeon est silencieux depuis près d’un mois. Mutisme peut-être pas étranger au départ de John Taylor de son poste de directeur marketing en décembre dernier, après huit ans en fonction. Il n’a été remplacé que début février par Ariel Kelman.