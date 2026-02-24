ASML fait miroiter une production augmentÃ©e de moitiÃ© grÃ¢ce Ã  de lâ€™EUV boostÃ©e

Selon un rapport de Reuters, ASML sera en mesure dâ€™augmenter jusquâ€™Ã 50 % la production de puces via ses systÃ¨mes de lithographie EUV dâ€™ici la fin de la dÃ©cennie. Par quel levier ? En portant la puissance de la source lumineuse, actuellement dâ€™environ 600 watts, Ã prÃ¨s de 1 000 watts. Teun van Gogh, vice-prÃ©sident exÃ©cutif en charge de la gamme de machines EUV NXE chez ASML, indique que cette puissance supplÃ©mentaire permettra aux clients de traiter environ 330 wafers par heure, contre prÃ¨s de 220 aujourdâ€™hui, avec Ã la clÃ© une baisse du coÃ»t par puce.

SystÃ¨me Twinscan NXE

Conserver son avance

De son cÃ´tÃ©, Michael Purvis, directeur technologique chez ASML, prÃ©cise quâ€™il Â« ne sâ€™agit pas dâ€™un tour de passe-passe ou dâ€™une dÃ©monstration Ã©phÃ©mÃ¨re. Câ€™est un systÃ¨me capable de produire 1 000 watts dans les mÃªmes conditions que celles observÃ©es chez un client Â».

Vous l'imaginez, et comme lâ€™explique Jorge J. Rocca, professeur Ã la Colorado State University, dont le laboratoire spÃ©cialisÃ© dans les technologies laser a formÃ© plusieurs scientifiques dâ€™ASML, il ne suffit pas dâ€™augmenter la puissance Ã©lectrique. Â« Câ€™est extrÃªmement complexe, car il faut maÃ®triser de nombreux aspects et de multiples technologies Â».

ConcrÃ¨tement, pour produire une lumiÃ¨re dâ€™une longueur dâ€™onde de 13,5 nanomÃ¨tres, les machines dâ€™ASML projettent un flux de microgouttelettes dâ€™Ã©tain en fusion dans une chambre, oÃ¹ un puissant laser au dioxyde de carbone les transforme en plasma. Dans cet Ã©tat de matiÃ¨re surchauffÃ©, les gouttelettes atteignent des tempÃ©ratures extrÃªmes (supÃ©rieures Ã celles de la surface du Soleil selon lâ€™analogie utilisÃ©e par la source) et Ã©mettent un rayonnement EUV. Celui-ci est ensuite canalisÃ© par des miroirs de trÃ¨s haute prÃ©cision (fournis par lâ€™allemand Carl Zeiss AG), avant dâ€™Ãªtre exploitÃ© pour graver les circuits.

Les avancÃ©es permettant dâ€™atteindre 1 000 watts reposent notamment sur le doublement du dÃ©bit de gouttelettes dâ€™Ã©tain, dÃ©sormais proche de 100 000 par seconde, ainsi que sur lâ€™utilisation de deux impulsions laser au lieu dâ€™une seule. La premiÃ¨re prÃ©pare et aplatit la goutte afin dâ€™optimiser le couplage Ã©nergÃ©tique, tandis que la seconde gÃ©nÃ¨re le plasma principal. Lâ€™entreprise estime quâ€™une montÃ©e en puissance vers 1 500 W, voire 2 000 W Ã plus long terme, reste envisageable. Pour complÃ©ter, vous trouverez une vidÃ©o pour mieux comprendre la production chez ASML dans un prÃ©cÃ©dent article.

Comme le souligne Reuters, le leadership dâ€™ASML nâ€™est pas encore menacÃ©, mais la concurrence commence Ã sâ€™organiser. Aux Ã‰tats-Unis, au moins deux start-ups, Substrate et xLight, ont levÃ© plusieurs centaines de millions de dollars pour dÃ©velopper des alternatives domestiques. xLight a bÃ©nÃ©ficiÃ© dâ€™un financement public de l'administration du prÃ©sident Donald Trump. Son prÃ©sident exÃ©cutif du conseil dâ€™administration nâ€™est autre que Pat Gelsinger, lâ€™ancien boss dâ€™Intel (et actuel dirigeant de Gloo, un fournisseur de logiciels pour l'Ã©cosystÃ¨me confessionnel ayant levÃ© 72,8 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux Ã‰tats-Unis en novembre dernier).

Du cÃ´tÃ© de la Chine, qui est privÃ©e dâ€™accÃ¨s aux systÃ¨mes EUV dâ€™ASML, certaines entreprises rÃ©uissiraient Ã obtenir composants issus dâ€™anciennes machines sur les marchÃ©s secondaires. Surtout, une Ã©quipe basÃ©e Ã Shenzhen aurait achevÃ© un prototype fonctionnel de machine EUV au dÃ©but dâ€™annÃ©e 2025. PÃ©kin viserait une mise en service Ã plus grande Ã©chelle Ã lâ€™horizon 2028.