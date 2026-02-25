HWiNFO et AIDA64 se mettent à jour, Ashes of the Singularity II révèle son benchmark

Deux utilitaires populaires, HWiNFO et AIDA64, sont passés à de nouvelles versions ces dernières heures. Par ailleurs, la démo de la suite d’une référence bien connue des benchmarks, Ashes of the Singularity, est disponible.

© Stardock Entertainment

HWiNFO et AIDA64 se font un ménage de février

HWiNFO et AIDA64 sont respectivement passés en version 8.42 et 8.25 le 24 février. Le premier bénéficie désormais d’une meilleure prise en charge des processeurs Intel Nova Lake, alors même que cette gamme n’est pas attendue avant la fin de l’année en cours. À l’évidence, les développeurs préparent leur outil pour accueillir correctement des échantillons d’ingénierie. Avec la v8.42, HWiNFO gagne également des capteurs spécifiques aux NPU AMD ainsi qu’aux plateformes Intel Panther Lake et ultérieures. Cet ajout s’accompagne d’un stress test pour NPU. Ce dernier n’est toutefois disponible que dans la version Pro.

Citons aussi, en vrac, un nouveau suivi des VRM pour les cartes graphiques MSI GeForce RTX 5090 Lightning ou encore la prise en charge du suivi pour les alimentations MSI MPG Ai1300TS et Ai1600TS. Ces modèles proposent des fonctionnalités de suivi et d’alerte du courant 12 V‑2×6 ; a priori, HWiNFO intègre cette télémétrie de l’alimentation directement dans l’onglet général de monitoring, aux côtés des capteurs CPU et GPU.

Chez AIDA64 8.25, les notes de mise à jour font état d’une intégration matérielle plus poussée, d’une personnalisation d’affichage plus flexible et d’outils d’automatisation améliorés. Il y a aussi une prise en charge native des NVMe, garante d’un « meilleur diagnostic et reporting ». Pour les environnements professionnels, l’équipe hongroise de FinalWire introduit un nouvel AIDA64 Command Line Builder. Il est présenté comme un utilitaire en ligne permettant de générer rapidement et facilement des options de ligne de commande correctes pour les produits destinés aux entreprises. Que ce soit pour automatiser des rapports, déployer AIDA64 sur des réseaux ou l’intégrer dans des scripts, ce builder est vendu comme un moyen de réduire les erreurs de configuration et de simplifier la mise en place. Il est accessible directement depuis le site web de la société. Sans surprise, cet ajout est exclusif à la gamme professionnelle.

AoTS II aura-t-il le même destin que son aîné ?

Terminons par Ashes of the Singularity II. Nous ne vous présentons plus Ashes of the Singularity premier du nom, l’un des premiers benchmarks DirectX 12 qui s’est imposé comme une référence courante pour jauger des charges CPU et GPU sous cette API qui a récemment fêté ses dix ans. Dans le cadre du Steam Next Fest, Oxide Games et Stardock Entertainment proposent une démo gratuite de l’opus à venir. Vous avez jusqu’au 2 mars 2026 pour tester ce jeu caractérisé par ses développeurs comme un « RTS qui récompense la stratégie plutôt que les clics par minute » et dans lequel vous commanderez « des armées de milliers » d’on ne sait quoi — le descriptif précise que la démo propose deux factions jouables, les United Earth Forces et la Post-Human Coalition.

La démo fait 7,59 Go. Pour ce qui nous intéresse, vous le constaterez avec notre capture ci-dessous, un benchmark intégré est bien au programme. Hélas, il n’est pas encore en place. Après, l’époque a changé, et rien ne garantit qu’il deviendra une vitrine au même titre que celui du premier opus. Nous serons fixés rapidement, puisque la version complète d’Ashes of the Singularity II sortira cette année.

© CDH