Intel veut ajouter de la Multi-Frame Generation à l'XeSS

Tandis que certains se revendiquent de la Beat Generation, de plus en plus de joueurs PC appartiennent plutôt à la Frame Generation. Un mouvement dont la figure de proue n’est pas JK (Jack Kerouac), mais JH (Jensen Huang). En effet, pour générer des fake frames, le matos de NVIDIA n’a pas son pareil. Après s’être entraînée sur de la Frame Generation en x2, la marque propose de la Multi Frame Generation pour ses GeForce RTX 50. Celle-ci autorise du x3, et même du x4 !

Chez la concurrence, les rouges et les bleus sont plus sages. Ils proposent aussi de la génération d’images, mais limitée à du x2. Intel a d’ailleurs été la derrière à rejoindre cette bataille de la Frame Generation : elle ne s’y est mise qu’il y a quelques mois de cela, à l’occasion des débuts de l'XeSS 2. Selon du code divulgué sur Reddit par Organic-Bird-587, la technologie d’upscaling Xe Super Sampling (XeSS) d’Intel laisse néanmoins entrevoir de la multi-frame.

Pour la sortie de l'Arc B770 ?

Vous le constaterez comme nous, il n’y a aucun détail technique hormis cette mention. Et forcément, il n’existe aucune indication officielle sur le calendrier ou la manière dont Intel déploierait un XeSS dopé à la MFG.

Plusieurs confrères envisagent une sortie en fin d’année. Calendrier qui, selon eux, coïnciderait avec le lancement d’une Arc B770. Nous ne les avons pas relayées, mais des traces de cette carte ont été repérées ces derniers jours. Cette hypothétique carte compléterait l’offre Battlemage, actuellement constituée des Arc B580 et B570, par le haut. Les potentielles caractéristiques de la prochaine venue sont consignées dans le tableau ci-dessous.

Intel unannounced G31 B770 gpu 16GB vram ID e221 pic.twitter.com/Z69c0Epec0 — Tomasz Gawroński (@GawroskiT) September 19, 2025