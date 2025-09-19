AMD improvise la Radeon RX 7700 et l'arme comme une 7800 XT côté VRAM

La récente officialisation de quatre Ryzen, dont deux d’anciennes générations (jusqu’à celle des Vermeer) n’était pas une anomalie : AMD évolue dans une autre réalité. Et ce paradoxe temporel ne touche pas seulement les CPU, mais aussi les GPU. Le moment est donc venu d’une nouvelle carte graphique RDNA 3, la Radeon RX 7700.

RDNA 3 is back

Rétablissons l’ordre des choses. Avant les Ryzen précités, il y avait déjà eu des cartes graphiques issues de cette lignée. Le mois dernier, AMD avait agrandi sa série Radeon Pro W7000 et présenté son plus frêle rejeton RDNA 3, la Radeon RX 7400.

Ici, pas de tromperie : la Radeon RX 7700 est fidèle à son rang. Sa quantité de processeurs de flux la place entre la Radeon RX 7600 XT et la RX 7700 XT, dont elle partage le GPU Navi 32. Pour la VRAM, AMD s’est directement inspirée de la Radeon RX 7800 XT. On retrouve ainsi 16 Go de GDDR6 à 19,5 Gbit/s sur un bus 256 bits, ce qui donne une bande passante de 624 Go/s. Le mimétisme englobe aussi le TBP, qui est de 263 W ; il est ainsi bien plus élevé que celui de la RX 7700 XT.

Carte GPU CU / Ray Accelerators Processeurs de flux Fréquence Boost VRAM Vitesse mémoire TBP RX 7900 XTX Navi 31 XTX 96 6144 2500 MHz 24 Go G6 384b 20 Gbit/s 355 W RX 7900 XT Navi 31 XT 84 5376 2400 MHz 20 Go G6 320b 20 Gbit/s 315 W RX 7900 GRE Navi 31 XL 80 5120 2245 MHz 16 Go G6 256b 18 Gbit/s 260 W RX 7800 XT Navi 32 XT 60 3840 2430 MHz 16 Go G6 256b 19.5 Gbit/s 263 W RX 7700 XT Navi 32 XL 54 3456 2544 MHz 12 Go G6 192b 18 Gbit/s 245 W RX 7700 Navi 32 40 2560 ? 16 Go G6 256b 19,5 Gbit/s 263 W RX 7600 XT Navi 33 XT 32 2048 2755 MHz 16 Go G6 128b 18 Gbit/s 190 W RX 7600 Navi 33 XL 32 2048 2655 MHz 8 Go G6 128b 18 Gbit/s 165 W RX 7400 Navi 33 28 1792 ? 8 Go G6 128b 10,8 Gbit/s 55 W

L’entreprise positionne cette référence comme adaptée au 1440p. Dans cette définition avec les réglages en Ultra, elle annonce notamment 68 IPS dans Red Dead Redemption 2, 70 IPS dans Resident Evil 4 (RT High) ou encore 66 IPS dans Marvel’s Spider-Man 2 (sans RT). En prenant quelques-uns des indices également fournis pour la Radeon 7700 XT avec les mêmes paramètres, les écarts se situent entre 16 et 19 %.

Jeu RX 7700 RX 7700 XT Resident Evil 4 (RT High) 70 84 Dying Light 2 (RT) 63 75 Red Dead Redemption 2 68 – Hogwarts Legacy (sans RT) 64 79 GTA V Enhanced (Max RT) 66 – Ghost of Sushima 66 – Spider Man 2 (sans RT) 66 –

Aucun tarif pour l’instant, ni indication sur les débouchés prévus (intégrateurs / marché DIY). Vous trouverez la page de cette Radeon RX 7700 en suivant ce lien.