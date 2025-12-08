Face Ã  la mÃ©moire en crise, Dell augmente ses prix de 15 Ã  20 %, Lenovo suivra en janvier

Nous avions commencÃ© la semaine passÃ©e par une Ã©quipÃ©e salutaire Ã Venise sous Unreal Engine 5.7. Pour celle qui vient, attaquons directement avec des nouvelles bien moins rÃ©jouissantes. Pas aussi radicales que le sacrifice de la marque grand public Crucial par Micron afin de rÃ©allouer ses ressources vers des produits IA, certes ; nous restons sur de Â« banales Â» hausses de prix.

Dell 16 Plus

Votre PC actuel est parti pour durer

Le rapport est signÃ© TrendForce ; le mÃ©dia le qualifie dâ€™exclusif. Il indique avoir obtenu ses informations de sources industrielles. Leur contenu : Dell et Lenovo vont augmenter les prix de leurs produits incessamment sous peu. DÃ¨s la mi-dÃ©cembre pour la premiÃ¨re, Ã partir de janvier pour la seconde. Dans quelle mesure ? De 15 Ã 20 %, toujours dâ€™aprÃ¨s TrendForce.

En cause, la flambÃ©e du prix de la DDR. Pour renforcer son propos, TrendForce reprend une dÃ©claration de Jeff Clarke, directeur des opÃ©rations chez Dell, faite chez Bloomberg le mois dernier. Lâ€™intÃ©ressÃ© arguait quâ€™il nâ€™avait Â« jamais vu les coÃ»ts des puces mÃ©moire augmenter aussi vite Â».

Si lâ€™Ã©chÃ©ance est fixÃ©e pour les deux OEM prÃ©citÃ©s, dâ€™autres, tels que HP, Samsung Electronics et LG, reverraient Ã©galement leurs plans produits pour 2026, en particulier concernant les PC et tablettes. TrendForce cite lÃ encore une source tierce, en lâ€™occurrence lâ€™Asia Business Daily, dans lequel Enrique Lores, PDG de HP, sâ€™est confiÃ©. Il a indiquÃ© que le second semestre 2026 pourrait nÃ©cessiter de nouvelles hausses tarifaires, rappelant que la mÃ©moire reprÃ©sente environ 15 Ã 18 % du coÃ»t total dâ€™un PC. TrendForce rÃ©capitule les plans Ã travers lâ€™iconographie ci-dessous.

Ces revirements ont logiquement induit des ajustements des prÃ©visions. Pour les ordinateurs portables, le cabinet table dÃ©sormais sur une dÃ©croissance de 2,4 % pour lâ€™annÃ©e 2026, contre une croissance de 1,7 % jusquâ€™Ã prÃ©sent. Bien entendu, la DDR nâ€™est pas la seule impactÃ©e par cette nouvelle hiÃ©rarchisation â€” ou priorisation si vous nous autorisez ce nÃ©ologisme. Le prix de nombreux composants flambe ou est amenÃ© Ã le faire : celui des cartes graphiques Ã cause de la VRAM, des SSD du fait de la NAND, etc. Bref, lâ€™annÃ©e 2026 ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices.