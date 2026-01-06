Panther Lake : Intel lâche les fauves !

L’enclos des Panther Lake était prêt à accueillir ses résidents ; il ne manquait plus qu’à lâcher les fauves. C’était prévu pour le CES 2026, et Intel a tenu parole. L’entreprise livre une gamme Core Ultra Series 3 foisonnante comprenant 14 références. En principe, elles vous sont déjà familières : elles concordent avec celles dévoilées par le divulgateur Jaykihn le 5 novembre dernier.

L'Arc B390 au rapport

Nous avions consacré un assez long papier aux Panther Lake lors de la présentation d’octobre. En conséquence, nous n’allons pas revenir dessus. Rappelons simplement que ces Core Series 3 bénéficient du procédé Intel 18A. Ces Panther Lake offrent, au mieux, jusqu’à 16 cœurs CPU, jusqu’à 12 cœurs Xe et jusqu’à 50 TOPS pour le NPU ; leur vaisseau amiral est le Core Ultra X9 388H.

Cette gamme bien fournie doit servir à plus de 200 designs de PC. Pour s’y retrouver dans cette jungle, retenez que l’appellation Core Ultra fait office de label « premium » ; il faut également distinguer les modèles X des modèles non-X, avec une différenciation qui porte sur la partie graphique ; enfin, le suffixe « H » discrimine les puces les plus énergivores, celles susceptibles de monter jusqu’à 65 W, voire 80 W en turbo, quand les versions standards plafonnent à 55 W.

D'autre part, contrairement à ce que présageaient plusieurs indices, Intel n’a pas dévoilé d’Arc B770. Alors faute de mieux, l’entreprise a mis en avant les performances de son nouvel iGPU phare, l’Arc B390. À travers plusieurs diapositives, Intel revendique les écarts qui suivent :

Comparatif TDP Gain de performances annoncé vs Intel Arc 140T 45 W 76,00 % vs Radeon 890M (avec upscaling) 53 W 73,00 % vs Radeon 890M (rendu natif) 53 W 82,00 % vs Qualcomm 84-100 50 W 2,6× plus rapide vs RTX 4050 laptop 60 W Performances similaires

À voir en pratique, mais l’ensemble alimente un argumentaire bien rôdé : la possibilité de faire tourner des jeux relativement exigeants sur ordinateur portable sans dGPU, mais surtout sur console portable, dans de bonnes conditions.

Les premiers ordinateurs portables destinés au grand public sont ouverts à la précommande dès aujourd’hui ; les livraisons à l’échelle mondiale débuteront le 27 janvier. Du côté des usages edge, les systèmes reposant sur la Core Ultra Series 3 sont attendus au deuxième trimestre 2026.