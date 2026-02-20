Ryzen 10000 Olympic Ridge : de 6 Ã  24 cÅ“urs Zenâ€¯6, pour 7 variantesâ€¯?

Cela fait plusieurs semaines que la prochaine architecture CPU phare dâ€™AMD, Zen 6, nâ€™avait pas fait parler dâ€™elle. Ce nâ€™est plus le cas depuis quelques heures, grÃ¢ce Ã un post de HXL. Celui-ci rÃ©affirme une prÃ©somption vieille de plusieurs mois.

De 4 Ã 7

Le message se limite Ã quelques chiffres, et ne demande pas un effort dâ€™interprÃ©tation considÃ©rable. Le leaker entrevoit toujours une gamme proposant de 6 Ã 24 cÅ“urs CPU. La premiÃ¨re ligne correspondrait aux modÃ¨les Ã CCD unique, la seconde Ã ceux profitant dâ€™une paire de CCD.

6 8 10 12

8+8 10+10 12+12 â€” HXL (@9550pro) February 19, 2026

Le postulat de base qui sous-tend cette hausse est le passage dâ€™un maximum de 8 cÅ“urs par CCD Ã 12. Cette augmentation permettrait de proposer des configurations plus musclÃ©es et dâ€™outrepasser la limite de 16 cÅ“urs / 32 threads en vigueur depuis les Ryzen 9 de la sÃ©rie 3000. Pour mÃ©moire, ces puces Matisse (Zen 2) autorisaient dÃ©jÃ deux CCD, mais organisÃ©s en grappes de 4 cÅ“urs (CCX). Avec la gÃ©nÃ©ration suivante, les Ryzen 5000 Vermeer ont unifiÃ© le CCD en un seul bloc de 8 cÅ“urs, amÃ©liorant la latence inter-cÅ“ur et la gestion du cache. Cette rÃ©organisation nâ€™a toutefois pas changÃ© le nombre maximal de cÅ“urs. Encore de nos jours, elle reste Ã 16 cÅ“urs / 32 threads pour les Ryzen 9000.

Le post de HXL a Ã©tÃ© approuvÃ© par Tom, de la chaÃ®ne MLID. Nous verrons si la prÃ©diction se matÃ©rialise, mais elle est dÃ©sormais assez consensuelle. En revanche, puisque vous retomberez peut-Ãªtre dessus dans de prÃ©cÃ©dents articles, le recours au processus N3E pour les CCD Zen 6 que HXL suggÃ©rait en janvier 2025 (en prÃ©cisant qu'il ne colportait alors que des rumeurs), a Ã©tÃ© infirmÃ© depuis. Ce, directement par AMD : lâ€™entreprise a confirmÃ© que ce serait non pas du 3 nm, mais du 2 nm.

CÃ´tÃ© cache, les on-dit prophÃ©tisent 4 Mo de L3 par cÅ“ur, soit 48 Mo par CCD (donc 96 Mo pour un Ryzen Ã double CCD). Bien entendu, des dÃ©clinaisons munies de 3D V-Cache viendront sÃ»rement gonfler ces quantitÃ©s. Par ailleurs, selon TPU, AMD enrichirait les cÅ“urs Zen 6 avec des extensions x86 comme AVX512_BMM, AVX_NE_CONVERT, AVX_IFMA, AVX_VNNI_INT8 et AVX512_FP16.

Si le nom de code connu est Olympic Ridge, celui de la gamme commerciale reste incertain. Certains Ã©voquent Ryzen 10000, mais rien nâ€™est officiel.

Par ailleurs, Ã l'intÃ©rieur de la gamme, dÃ©passer les 16 cÅ“urs justifiera peutâ€‘Ãªtre un ajout de numÃ©ro. AprÃ¨s tout, la sÃ©rie Ryzen 9 avait fait son apparition avec les Ryzen 3000 pour marquer la diffÃ©rence avec les Ryzen 7, lesquels culminent Ã 8 cÅ“urs / 16 threads. Dâ€™autant qu'en plus des nouveaux paliers Ã 20 et 24 cÅ“urs, un modÃ¨le inÃ©dit Ã 10 cÅ“urs serait Ã©galement prÃ©vu. Avec une telle accumulation de configurations, conserver une segmentation sur seulement trois numÃ©ros risquerait de la rendre bien plus absconse. Or, jusquâ€™ici, la gamme Ryzen desktop est plutÃ´t limpide (6 cÅ“urs pour Ryzen 5, 8 pour Ryzen 7, 12 ou 16 pour Ryzen 9). EspÃ©rons donc quâ€™elle le restera malgrÃ© l'empilement de rÃ©fÃ©rences prÃ©ssenti.