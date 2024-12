Cartes graphiques B580 et B570, XeSS 2 avec Frame Generation ; Intel prend lâ€™initiative

Entraînez-vous déjà à prendre l’air surpris qu'il vous faudra certainement feindre le 25 décembre au matin (ou le 24 décembre au soir pour les plus impatients) en déballant vos cadeaux : Intel, qui s'est accessoirement débarrassée de Pat Gelsigner, a officialisé deux GPU Battlemage, les B580 et B570. Leurs spécifications correspondent à celles qui avaient été largement diffusées ces derniers jours, nous n’allons donc pas nous éterniser dessus. Ces deux cartes graphiques sont escortées par une nouvelle génération d’XeSS, prosaïquement appelé XeSS 2. Sa principale nouveauté et l’ajout d’une technologie de génération d’images qui lui faisait défaut jusqu’ici, et pourtant présente chez les solutions concurrentes (DLSS et FSR). Là encore, pas d'appellation très originale, puisque c’est tout simplement XeSS-FG (Frame Generation).

B580 et B570, les premiers GPU Battlemage sont dans la place

Quelques mots brefs sur les Arc B580 et Arc B570, dont le BMG-G21 est gravé en N5 par TSMC. Elles mettent à profit l'archi Xe2 censée délivrer, aux dires d'Intel, une performance par cœur 70 % supérieure à Xe, tout ça avec une efficacité énergétique accrue de 50 %.

La première des deux solutions Battlemage lancées possède bien 20 cœurs Xe. Le GPU, dont la fréquence est légèrement moins élevé que prévu (2,67 GHz), est complété par 12 Go de GDDR6 à 19 Gbit/s via une interface mémoire de 192 bits. La carte a un TGP de 190 W, soit une hausse modérée par rapport aux 175 W de l’A580.

Dans un panel de jeux, Intel revendique 24 % d'images supplémentaires en moyenne en 1440p par rapport à l'Arc A750 ; 10 % par rapport à la GeForce RTX 4060.

Cette référence sera disponible dès le 13 décembre à un prix recommandé de 249 dollars.

L’Arc B570 exploite quant à elle 18 cœurs Xe2 et 10 Go de mémoire GDDR6 sur un bus mémoire de 160 bits. La puissance préconisée passe à 150 W, tandis que le tarif d’appel baisse à 219 dollars. Il faudra patienter jusqu’au 16 janvier pour mettre la main sur un modèle.

Enfin, comme nous l’avions rectifié à la suite de la publication de fiches techniques, les deux cartes restent en PCIe 4.0 x8.

Carte graphique Intel Arc B580 Intel Arc B570 GPU Battlemage

BGM-G21 Battlemage

BGM-G21 Xe-Cores 20 Xe2 18 Xe2 Fréquence GPU 2,67 GHz 2,5 GHz VRAM 12 Go GDDR6 10 Go GDDR6 Bus mémoire 192-bit 160-bit Vitesse mémoire 19 Gbit/s 19 Gbit/s Bande passante mémoire 456 Go/s 380 Go/s Interface PCIe 4.0×8 PCIe 4.0×8 TGP 190 W 150 W Disponibilité 13 décembre 2024 16 janvier 2025 Prix de vente recommandé 249 dollars 219 dollars

XeSS 2, enfin de la Frame Generation

Au-delà des cartes graphiques précitées, Intel renforce son écosystème logiciel avec l’XeSS2, une mise à jour générationnelle de l’XeSS.

Comme le font déjà NVIDIA et AMD, Intel divise désormais sa technologie en deux grands pans : mise à l’échelle et génération d’images, avec l’XeSS-SR (Super Resolution) et l’XeSS-FG (Frame Generation), voire trois si vous comptez l'Xe Low Latency comme une catégorie à part.

En matière de fonctionnement, l’XeSS est à mi-chemin entre le DLSS et le FSR (entendez par là, pas exclusif aux GPU Arc, mais tout de même friand des accélérateurs XMX de ces derniers). Pour l’XeSS-FG, Intel s’inspire de NVIDIA : la génération d’images nécessite une accélération XMX. À ce titre, elle est, jusqu’à preuve du contraire, réservée aux GPU Battlemage et Alchemist. Du moins, l’entreprise ne mentionne aucune autre gamme pour l’instant.

Vous êtes au courant, toutes les FR induisent de la latence supplémentaire. Celle d'Intel n'échappe pas à cette règle. Pour la contrebalancer, la firme mise sur l’XeSS LL (Low Latency). Ici aussi, rien de très sorcier, d'autant que nous avons des pendants chez AMD et NVIDIA avec respectivement l’Anti-Lag et Reflex.

En matière d’implémentation, l’XeSS LL, qui peut être utilisé seul, est géré au niveau des pilotes ; l’XeSS FR nécessite en revanche d’être intégré par les développeurs dans leurs productions.

Intel Graphics Software : une interface toute neuve

Terminons ce passage en revue des principales annonces en évoquant l’Intel Graphics Software, un nouveau « All-In-One Hub » à la fois panneau de contrôle graphique, interface de mise à jour des pilotes et outil d'optimisation de l'affichage. Le mieux pour le découvrir reste de consulter cette page qui regorge de captures d’écran qui montrent à quoi il ressemble.