L'offre de GeForce sous tension chez NVIDIA, mais des revenus qui montent en flèche 

Une histogramme et une déclaration ; deux éléments qui illustrent bien la situation actuelle chez NVIDIA. Ils s’inscrivent dans le cadre de la conférence sur les résultats du quatrième trimestre.

Attaquons avec les mots de Colette Kress, directrice financière de NVIDIA. La version courte ? Des contraintes d’approvisionnement pèsent actuellement sur les cartes graphiques GeForce et devraient perdurer quelques mois. Colette Kress n’a pas indiqué quand ces limitations pourraient se résorber.

La version longue : « Passons au segment Gaming. Les revenus Gaming, s’élevant à 3 700 000 000 $, ont augmenté de 47 % d’une année sur l’autre, grâce à une forte demande pour les puces Blackwell et à une amélioration de l’approvisionnement. Les GeForce RTX constituent la plateforme de référence pour les joueurs PC, les créateurs et les développeurs. Au quatrième trimestre, nous avons ajouté plusieurs nouvelles technologies et avancées, notamment le DLSS 4.5, qui utilise l’IA pour porter les visuels des jeux à un nouveau niveau, ainsi qu’une inférence LLM 35 % plus rapide sur les principaux frameworks IA pour PC. Pour l’avenir, bien que la demande finale pour nos produits reste solide et que les niveaux de stocks dans les circuits de distribution soient sains, nous prévoyons que les contraintes d’approvisionnement constitueront un vent contraire pour le segment Gaming au premier trimestre et au-delà ».

Rappelons que les GeForce sont celles qui subissent les plus fortes hausses de prix observées ces dernières semaines.

L’histogramme ci-dessous offre une lecture instantanée des revenus par division. On le doit à App Economy Insights.

Qu’ajouter, si ce n’est que les revenus explosent. Y compris ceux liés au gaming, avec 3,7 milliards de dollars sur le trimestre, mais ils sont dilués dans la masse. Les écarts de montants pour les centres de données nous paraissaient tellement énormes que nous avons vérifié ceux de 2021 ; les valeurs sont cohérentes.

Bref, on comprend mieux pourquoi sortir de nouvelles GeForce n’est à l'évidence plus la propriété de NVIDIA ces derniers temps. Les GeForce RTX 50 Super, il ne faudrait plus les attendre ; quant aux RTX 60, elles ne seraient pas là avant 2028 à en croire les dernières rumeurs.

Une autre iconographie intéressante :

$NVDA NVIDIA Q4 FY26 (January quarter).



• Revenue +73% Y/Y to $68.1B ($1.9B beat).

• Operating margin 65% (+4pp Y/Y).

• Non-GAAP EPS $1.62 ($0.08 beat).



Q1 FY27 guidance:

Q1 FY27 guidance:

• Revenue $78.0B ($6.0B beat).