Micron justifie lâ€™arrÃªt de Crucial et assume le virage IA

DÃ©but dÃ©cembre, dans un contexte que vous connaissez bien, Micron dÃ©cidait de mettre un coup dâ€™arrÃªt Ã sa gamme grand public Crucial. Une rÃ©solution prise avant lâ€™heure, qui nâ€™a pas manquÃ© de faire jaser, comme en tÃ©moignent vos nombreux ragots. Christopher Moore, vice-prÃ©sident marketing de lâ€™unitÃ© Mobile et Client de Micron, sâ€™est entretenu avec notre confrÃ¨re Muhammad Zuhair de WCCFtech. Lâ€™interview revient sur cet Ã©pisode et, plus largement, sur les mutations Ã lâ€™Å“uvre dans lâ€™industrie de la mÃ©moire.

La DRAM n'invite pas aux Ã©tats dâ€™Ã¢meâ„¢

Sur le cas Crucial, sans surprise, la rÃ©ponse est consensuelle et diplomatique. InterrogÃ© sur le ressentiment de certains utilisateurs, qui accusent Micron de privilÃ©gier ses clients industriels au dÃ©triment des consommateurs, Christopher Moore conteste cette vision. Il considÃ¨re que lâ€™entreprise est toujours prÃ©sente auprÃ¨s du grand public, mais qu'elle l'est dÃ©sormais uniquement Ã un Ã©chelon supÃ©rieur :

Tout dâ€™abord, je voudrais aider tout le monde Ã comprendre que la perception nâ€™est peut-Ãªtre pas tout Ã fait exacte, du moins de notre point de vue. Je ne dirai jamais Ã quelquâ€™un quoi penser ni quâ€™il a tort [les platistes ont tort ; ceux qui prÃ©tendent que la BX n'est pas la meilleure voiture jamais conÃ§ue aussi ; ndlr], mais notre vision est que nous essayons dâ€™aider les consommateurs du monde entier. Nous le faisons simplement par des canaux diffÃ©rents. Nous conservons une activitÃ© trÃ¨s importante sur les marchÃ©s client et mobile. Et bien sÃ»r, nous servons Ã©galement nos clients des centres de donnÃ©es. Ce qui se passe actuellement, câ€™est que le marchÃ© adressable total (TAM) des centres de donnÃ©es connaÃ®t une croissance absolument phÃ©nomÃ©nale. Et, en tant quâ€™entreprise, nous voulons nous assurer de contribuer Ã satisfaire ce TAM.

Autrement dit, Micron continue dâ€™alimenter le grand public, mais via son canal OEM. Comme le rappelle Muhammad Zuhair, lâ€™entreprise fournit par exemple des modules LPDDR5 Ã des intÃ©grateurs comme Dell ou ASUS, qui les incorporent ensuite dans leurs produits. Pour ajouter notre grain de sel Ã cette controverse, contentons-nous de rappeler la dÃ©finition dâ€™une entreprise Ã but lucratif, comme lâ€™est Micron Technology : Â« Une structure dont lâ€™objectif principal est la rÃ©alisation de bÃ©nÃ©fices Â». RÃ©alisation Ã©tant, le plus souvent, un euphÃ©misme pour maximisation. Dans tous les cas, Ã©thique, gÃ©nÃ©rositÃ© ou commisÃ©ration ne font nullement partie de lâ€™Ã©quation.

Concernant cette histoire de TAM, Christopher Moore quantifie : Â« [...] la part du marchÃ© entreprise ou data center est passÃ©e de 30-35 %, puis 40 %, et dÃ©sormais 50 %, voire 60 % du marchÃ© global, avec des besoins en bits bien supÃ©rieurs Ã ce que nous connaissions auparavant. Et lâ€™ensemble de lâ€™industrie est en pÃ©nurie [â€¦] Â».

Face Ã cette explosion de la demande, et au-delÃ de lâ€™augmentation des capacitÃ©s de production de DRAM, qui sâ€™inscrit nÃ©cessairement dans le temps long, Micron pointe un autre Ã©cueil : lâ€™hÃ©tÃ©rogÃ©nÃ©itÃ© des densitÃ©s de modules mÃ©moire exigÃ©es par les clients. Cette diversitÃ© impose de frÃ©quentes reconfigurations des lignes de production, avec, Ã la clÃ©, une baisse mÃ©canique des rendements. Jusquâ€™alors, les fournisseurs sâ€™adaptaient, mais la logique sâ€™est inversÃ©e : ce sont dÃ©sormais eux qui cherchent Ã imposer un standard.

Imaginez une usine avec diffÃ©rentes machines produisant un type de silicium, puis la nÃ©cessitÃ© dâ€™arrÃªter ces machines pour en produire un autre. Le rendement baisse forcÃ©ment. Ce nâ€™est Ã©videmment pas aussi simple, mais câ€™est la meilleure faÃ§on de lâ€™expliquer. Aujourdâ€™hui, nous essayons de produire le moins de types de silicium possible, avec le moins de rÃ©fÃ©rences diffÃ©renciÃ©es possible, afin de maximiser la production. Et nous travaillons avec nos clients. Nous leur expliquons que passer de 12 Ã 16 Go, ou de 16 Ã 24 Go, fait chuter notre rendement. Nous collaborons donc pour stabiliser la demande, afin de stabiliser lâ€™offre et maximiser la production.

Muhammad Zuhair souligne dâ€™ailleurs que plusieurs rapports rÃ©cents stipulent que les fabricants de PC portables et de smartphones cherchent dÃ©sormais Ã rÃ©duire le nombre de configurations mÃ©moire proposÃ©es.

Enfin, sâ€™agissant de lâ€™augmentation des capacitÃ©s via des plans dâ€™expansion, celles-ci sont bien Ã lâ€™ordre du jour. NÃ©anmoins, leurs effets ne se feront pas sentir de maniÃ¨re tangible avant 2028, selon Christopher Moore. Un dÃ©lai quâ€™il justifie par la durÃ©e incompressible des chantiers, des phases de qualification et des certifications clients :

Pour augmenter significativement le nombre de bits produits, nous avons besoin de davantage dâ€™espaces en salles blanches, et cela prend beaucoup de temps. Nous avons lancÃ© la construction de notre site ID1 dans lâ€™Idaho il y a trois ans, et il entrera en service Ã la mi-2027. Initialement prÃ©vu pour fin 2027, nous lâ€™avons avancÃ© Ã mi-2027. Mais vous ne verrez pas de production rÃ©ellement significative avant que toutes les qualifications soient terminÃ©es, que les clients aient validÃ© les lignes et que tous les Ã©quipements soient opÃ©rationnels, ce qui nous amÃ¨ne Ã 2028.

Lâ€™entretien se conclut par quelques mots sur la montÃ©e en puissance dâ€™acteurs chinois, notamment CXMT, sur le marchÃ© de la DRAM. La rÃ©ponse de Christopher Moore nâ€™a guÃ¨re dâ€™intÃ©rÃªt ; il nous sert la soupe du Â« [Micron] accueille favorablement toute concurrence, puisque celle-ci lâ€™oblige Ã devenir plus forte Â».