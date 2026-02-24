La nouvelle PDG de XboxÂ est lÃ pour tuer la marque, selon le concepteur de la premiÃ¨re console

Alors que le lancement de la Xbox de prochaine gÃ©nÃ©ration en 2027, fabulÃ© par Lisa Su, a alimentÃ© plein de perspectives, chez Microsoft, en fin de semaine derniÃ¨re, il y a eu du concret Ã la tÃªte de lâ€™organigramme. Phil Spencer a quittÃ© son poste de PDG de Microsoft Gaming, quâ€™il occupait depuis 2014, au profit dâ€™Asha Sharma. Quant Ã Sarah Bond, la prÃ©sidente de Xbox, elle a dÃ©missionnÃ©. Matt Booty, directeur de Xbox Game Studios, a montÃ© quelques Ã©chelons pour Ã©choir au poste de directeur du contenu et travailler sous la tutelle dâ€™Asha Sharma.

Seamus Blackley et Bill Gates prÃ©sentent la Xbox au COMDEX le 11 novembre 2001 Ã Las Vegas Â© David McNew / Getty Images

Seamus Blackley joue l'oiseau de mauvais augure

Cette rÃ©organisation nâ€™a pas manquÃ© de faire jaser. En particulier en raison du profil dâ€™Asha Sharma, laquelle Ã©tait prÃ©sidente de la division CoreAI de Microsoft depuis 2024. Auparavant, de 2017 Ã 2021, elle avait officiÃ© en tant que vice-prÃ©sidente de Meta. Ce parcours â€” aucune fonction directe dans lâ€™industrie du jeu vidÃ©o jusquâ€™ici et le fait quâ€™elle ait trempÃ© dans lâ€™IA â€” a attirÃ© sur elle lâ€™ire de quelques Ã©nervÃ©s. Pour ne rien arranger, lâ€™ingÃ©nue a eu la candeur de rÃ©vÃ©ler publiquement son Gamertag ; vous imaginez ce qui a suivi.

Au-delÃ de ces vÃ©hÃ©mences de vitrioleurs de lâ€™Internet, Seamus Blackley, papa de la toute premiÃ¨re Xbox qui regrette encore d'avoir trompÃ© AMD avec Intel Ã l'Ã©poque, a livrÃ© son regard sur la situation actuelle. Selon lui, le fait de placer une dirigeante autant centrÃ©e sur lâ€™IA Ã la tÃªte de lâ€™organisation gaming est un indice sur ce que Microsoft envisage pour lâ€™avenir de Xbox. Il soutient que cela nâ€™a de sens que si lâ€™objectif est de mener la console vers un dÃ©clin progressif, ou de gÃ©rer une longue transition oÃ¹ les jeux cesseraient dâ€™Ãªtre la prioritÃ© principale pour devenir plutÃ´t un Ã©lÃ©ment de soutien Ã la stratÃ©gie IA plus large de Microsoft. Lâ€™homme a dÃ©clarÃ© dans une interview accordÃ©e Ã GamesBeat :

Satya Nadella a fait un nombre incroyable de paris et investi une somme considÃ©rable dâ€™argent et de crÃ©dibilitÃ© dans lâ€™avenir de lâ€™IA [...]. Quant Ã Xbox, comme beaucoup dâ€™activitÃ©s qui ne sont pas au cÅ“ur du business de lâ€™IA, elle est en train dâ€™Ãªtre progressivement abandonnÃ©e. Ils ne le disent pas ouvertement, mais câ€™est ce qui se passe. Je mâ€™attends Ã ce que la nouvelle PDG, Asha Sharma, ait pour rÃ´le dâ€™agir comme un mÃ©decin en soins palliatifs, accompagnant Xbox doucement vers la fin de sa vie.



[â€¦] Jâ€™imagine la situation : demander Ã quelquâ€™un sâ€™il Ã©tait logique de confier un grand studio de cinÃ©ma Ã une personne qui nâ€™aimait pas les films, ou un label de musique majeur Ã quelquâ€™un qui nâ€™avait jamais assistÃ© Ã un concert. Pourquoi ferait-on Ã§a ? Eh bien, on ne le fait que si lâ€™on considÃ¨re le problÃ¨me de maniÃ¨re plus abstraite. La consÃ©quence naturelle de la focalisation sur lâ€™IA est que lâ€™IA abstrait chaque problÃ¨me de lâ€™esprit des dirigeants qui y croient. Et nous faisons de mÃªme avec les jeux. Il existe une croyance centrale, que lâ€™on retrouve dans les propos de Satya Nadella, selon laquelle lâ€™IA finira par englober les jeux, comme elle engloberait tout le reste Â».

Gardez Ã lâ€™esprit que ce nâ€™est que l'opinion de Seamus Blackley et que celui-ci ne fait plus partie de lâ€™organisation Xbox depuis des annÃ©es (depuis 2002).

De plus, pour rester dans le domaine du jeu vidÃ©o, Take-Two Interactive, lâ€™une des entreprises possÃ©dant les franchises les plus cÃ©lÃ¨bres (Grand Theft Auto, Red Dead, NBA 2K, Mafia ou encore Borderlands), est dirigÃ©e par Strauss Zelnick, lequel a admis quâ€™il nâ€™Ã©tait pas un joueur. Selon lui, ce nâ€™est aucunement un problÃ¨me, puisquâ€™il estime Ãªtre lÃ pour diriger lâ€™entreprise, et non pour consommer ses productions. Rien ne dit que le patron de Haribo se gave de fraises Tagada et de Banan's Ã longueur de journÃ©e ! Certes, Grand Theft Auto Online ou NBA 2K sont de lucratives productions percluses de microtransactions ; nonobstant, soutirer un maximum dâ€™argent Ã leurs clients reste sans doute la visÃ©e de la majoritÃ© des Ã©diteurs, quâ€™ils soient dirigÃ©s par un joueur occasionnel ou non.

En somme, il est prÃ©maturÃ© de juger Asha Sharma uniquement sur ce critÃ¨re, et plus gÃ©nÃ©ralement de prÃ©sumer des intentions de quiconque avant mÃªme quâ€™elles ne se manifestent. Attendons de voir ce quâ€™elle entreprendra.