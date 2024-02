Pour cramer encore plus de watts, EKWB recycle le Cryo Cooling d'Intel

Pour cramer encore plus de watts, EKWB recycle le Cryo Cooling d'Intel

Pour cramer encore plus de watts, EKWB recycle le Cryo Cooling d'Intel

Pour le lancement des Comet Lake-S, les Core 10e génération, Intel avait voulu tempérer les ardeurs des plus gros modèles en introduisant Cryo Cooling Technology, un nom pimpant pour désigner une gamme de refroidissement Peltier ou TEC. A peine 3 ans plus tard, la firme de Santa Clara a décidé d’arrêter le support de ces solutions, et ce malgré l’arrivée imminente d’un i9-14900KS qui aura besoin d’un très bon refroidissement, à n’en pas douter.

500 balles pour un waterblock TEC. Pourquoi pas, à condition d'avoir un échangeur thermique dimensionné en conséquence et des billes chez EDF.

Mais n’ayez crainte, EKWB a pensé à ceux qui aiment cramer des watts, et la marque slovène va donc continuer le support de ses solutions Delta² TEC, y compris pour les Core 14e génération. Il faut bien avouer que la fin du support n’a pas fait transpirer grand mode étant donné que le module Peltier fonctionne parfaitement sans logiciel, ce dernier ne sert qu’à régler certains paramètres. Et la certification pour les Cores 14e génération n’apporte pas grand-chose puisqu’il s’agit simplement d’un refroidisseur — waterblock chez EK ou AiO chez Cooler Master à l’époque — aussi la compatibilité est surtout limitée par les dimensions du socket. EKWB ne l’a pas indiqué, mais nous ne serions pas surpris de voir une compatibilité 15e génération annoncée lors du lancement de cette dernière, via un kit de fixation revu pour le nouveau socket.

Le ML360 Sub Zero Evo de Cooler Master, un AiO avec module TEC pour seulement 350 brouzoufs !

Il est surtout intéressant de voir qu’EKWB continue de supporter ses produits. Encore heureux direz-vous si l’on considère qu’un waterblock Delta² TEC coute actuellement 500 €. A ce prix, on retrouve un joli waterblock Quantum qui coute environ 150 € de base — et c’est déjà salé comme addition — ce qui ramène le surcout du Peltier à environ 350 €. Aie.

En outre, il est assez ironique de penser que les futurs acheteurs du Core i9-14900KS pourraient, afin de limiter les ardeurs de cette puce capable de tirer plus de 400 W, opter pour une solution de refroidissement capable de tirer 210 W supplémentaire. Quand on vous dit que la course au GHz est un peu ridicule….

Peltier, TEC, quoi est-ce ?

Un module de refroidissement à effet Peltier, ou TEC — ThermoElectric Cooler —, fonctionne en faisant transiter un courant entre 2 électrodes. Ce courant va forcer un échange de chaleur entre les 2 électrodes, s’il y avait à la base une différence de potentiel à ce niveau. Ce principe — nommé effet Peltier — permet notamment de refroidir le processeur à des températures inférieures à la température ambiante. De nombreux systèmes TEC sont donc capables de passer dans le négatif. Ce n’est toutefois que rarement le cas dans nos PC puisque cela induit la formation de glace qui, en fondant, pourrait créer un court-circuit. Et en pratique, il est fréquent de limiter l’abaissement de température, pour éviter la formation de condensation, ce qui aurait plus ou moins les mêmes conséquences néfastes.

La première version du Quantum Delta TEC : un waterblock conventionnel mais avec un module TEC pris en sandwich. Le gros bouzin par dessus, c'est l'alimentation du Peltier.

Aussi, si la technologie fonctionne, son problème réside dans son prix, sa consommation, et surtout le fait que le refroidissement reste limité par les capacités intrinsèques du système de refroidissement. En effet, si l’effet Peltier permet de déplacer la chaleur, il ne la dissipe pas. Alors même si on arrive à déplacer la chaleur produite par cet i9-14900KS 15 mm plus loin, il faudra bien l’évacuer. Raison pour laquelle Intel avait privilégié les refroidissements liquides. En ce sens, l’intégration au sein d’un waterblock custom est surement la meilleure solution, permettant d’hypertrophier l’échangeur thermique. Qui a dit Mo-Ra 3 ?