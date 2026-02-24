Apple assemblera des Mac mini aux États-Unis pour la première fois

L’information, a d’abord révélée dans une vidéo du Wall Street Journal ; elle est désormais confirmée par un communiqué officiel. Apple commencera à assembler le Mac mini aux États-Unis plus tard cette année. Selon la firme, ce sera « la première fois que la production du Mac mini se fera aux États-Unis ». Notez que le communiqué joue volontairement sur la polysémie du terme manufacturing, mais qu’il n’est, à ce stade, nullement question d’une production complète made in USA.

Apple se la joue patriote

Jusqu’ici, le Mac mini est entièrement fabriqué et assemblé au Vietnam et en Chine. Le Mac Pro est le seul desktop Apple à avoir transité par des usines US, mais dans des volumes très faibles. Naturellement, ces produits représentent aussi des gouttes d'eau face à l'océan d'iPhone.

L'effort de relocalisation s’inscrit dans le cadre d’une expansion qualifiée de « majeure » des opérations industrielles d’Apple à Houston. Outre le Mac mini, Apple prévoit de produire « des serveurs avancés d’IA dans cette usine et de proposer une formation pratique dans son nouveau Advanced Manufacturing Center » dès la fin de l’année. En pratique, l'entreprise a déjà commencé à assembler des serveurs avancés d’IA à Houston en 2025 ainsi qu’à produire leurs cartes logiques sur place. Ces serveurs sont utilisés dans ses centres de données installés dans le pays.

« Apple s’investit pleinement dans la fabrication aux États-Unis, et nous sommes fiers d’étendre significativement notre présence à Houston avec le lancement de la production du Mac mini plus tard cette année », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « Nous avons commencé à expédier des serveurs avancés d’IA depuis Houston avant le calendrier prévu, et nous sommes enthousiastes à l’idée d’accélérer encore davantage ce travail. »

Heureusement que la déclaration (Apple is deeply committed to the future of American manufacturing) est projective. Tel que rapporté ci-dessus, historiquement, la production des produits Apple a été largement concentrée en Asie, avec des chaînes d’assemblage en Chine, Vietnam, et, dans une moindre mesure, Inde et Malaisie. Quant aux puces Apple Silicon, elles sont fabriquées par TSMC à Taïwan. Mais ce n’est pas un mystère, Oncle Sam souhaite désormais rapatrier au moins une partie de la production sur son continent.

Pour s'y plier, en août dernier, Apple a acté un investissement de 600 milliards de dollars aux États-Unis via son American Manufacturing Program. Ce montant sert à financer divers projets de la marque et de ses partenaires. Le communiqué du jour rappelle que plusieurs étapes importantes ont déjà été franchies.

Par exemple, GlobalWafers a lancé la production dans sa nouvelle usine de 4 milliards de dollars pour les wafers de silicium brut à Sherman, Texas ; ils seront utilisés par TSMC et Texas Instruments à la demande d’Apple. De son côté, Amkor a posé la première pierre de sa nouvelle usine de 7 milliards de dollars à Peoria, Arizona, pour l’assemblage avancé et le test de semi-conducteurs ; Apple sera son premier et principal client. Quant à l’usine de Corning à Harrodsburg, Kentucky, elle est désormais entièrement dévouée au verre de protection des iPhone et Apple Watch expédiés dans le monde entier ; d’ici la fin de l’année, chaque nouvel iPhone et Apple Watch sera équipé d’un verre de protection fabriqué dans l’État, selon Apple. Dans un autre registre, l’Apple Manufacturing Academy ouverte à Detroit soutient déjà plus de 130 petites et moyennes entreprises américaines avec une formation pratique en IA, automatisation et fabrication intelligente. Elle propose désormais des programmes virtuels accessibles à l’échelle nationale et élaborés par des membres d'Apple et des professeurs de la Michigan State University.

La vidéo du WSJ publiée hier montre des installations basées aux États-Unis de fournisseurs d’Apple, dont celles de TSMC, ASML et Foxconn. La description expose : « Apple commence à rapatrier sa chaîne d’approvisionnement en fabrication de semi‑conducteurs aux États-Unis. La quasi-totalité des puces les plus avancées sont produites à Taïwan, que la Chine menace d’annexer. Concentrer l’approvisionnement en puces sur une île susceptible d’être envahie, ou exposée à de lourds droits de douane américains sous Trump, représente un risque majeur pour les activités d’Apple. »