Apple assemblera des Mac mini aux États-Unis pour la première fois
————— 24 Février 2026 à 15h29 —— 274 vues
L’information, a d’abord révélée dans une vidéo du Wall Street Journal ; elle est désormais confirmée par un communiqué officiel. Apple commencera à assembler le Mac mini aux États-Unis plus tard cette année. Selon la firme, ce sera « la première fois que la production du Mac mini se fera aux États-Unis ». Notez que le communiqué joue volontairement sur la polysémie du terme manufacturing, mais qu’il n’est, à ce stade, nullement question d’une production complète made in USA.
Jusqu’ici, le Mac mini est entièrement fabriqué et assemblé au Vietnam et en Chine. Le Mac Pro est le seul desktop Apple à avoir transité par des usines US, mais dans des volumes très faibles. Naturellement, ces produits représentent aussi des gouttes d'eau face à l'océan d'iPhone.
L'effort de relocalisation s’inscrit dans le cadre d’une expansion qualifiée de « majeure » des opérations industrielles d’Apple à Houston. Outre le Mac mini, Apple prévoit de produire « des serveurs avancés d’IA dans cette usine et de proposer une formation pratique dans son nouveau Advanced Manufacturing Center » dès la fin de l’année. En pratique, l'entreprise a déjà commencé à assembler des serveurs avancés d’IA à Houston en 2025 ainsi qu’à produire leurs cartes logiques sur place. Ces serveurs sont utilisés dans ses centres de données installés dans le pays.
« Apple s’investit pleinement dans la fabrication aux États-Unis, et nous sommes fiers d’étendre significativement notre présence à Houston avec le lancement de la production du Mac mini plus tard cette année », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « Nous avons commencé à expédier des serveurs avancés d’IA depuis Houston avant le calendrier prévu, et nous sommes enthousiastes à l’idée d’accélérer encore davantage ce travail. »
Heureusement que la déclaration (Apple is deeply committed to the future of American manufacturing) est projective. Tel que rapporté ci-dessus, historiquement, la production des produits Apple a été largement concentrée en Asie, avec des chaînes d’assemblage en Chine, Vietnam, et, dans une moindre mesure, Inde et Malaisie. Quant aux puces Apple Silicon, elles sont fabriquées par TSMC à Taïwan. Mais ce n’est pas un mystère, Oncle Sam souhaite désormais rapatrier au moins une partie de la production sur son continent.
Pour s'y plier, en août dernier, Apple a acté un investissement de 600 milliards de dollars aux États-Unis via son American Manufacturing Program. Ce montant sert à financer divers projets de la marque et de ses partenaires. Le communiqué du jour rappelle que plusieurs étapes importantes ont déjà été franchies.
Par exemple, GlobalWafers a lancé la production dans sa nouvelle usine de 4 milliards de dollars pour les wafers de silicium brut à Sherman, Texas ; ils seront utilisés par TSMC et Texas Instruments à la demande d’Apple. De son côté, Amkor a posé la première pierre de sa nouvelle usine de 7 milliards de dollars à Peoria, Arizona, pour l’assemblage avancé et le test de semi-conducteurs ; Apple sera son premier et principal client. Quant à l’usine de Corning à Harrodsburg, Kentucky, elle est désormais entièrement dévouée au verre de protection des iPhone et Apple Watch expédiés dans le monde entier ; d’ici la fin de l’année, chaque nouvel iPhone et Apple Watch sera équipé d’un verre de protection fabriqué dans l’État, selon Apple. Dans un autre registre, l’Apple Manufacturing Academy ouverte à Detroit soutient déjà plus de 130 petites et moyennes entreprises américaines avec une formation pratique en IA, automatisation et fabrication intelligente. Elle propose désormais des programmes virtuels accessibles à l’échelle nationale et élaborés par des membres d'Apple et des professeurs de la Michigan State University.
La vidéo du WSJ publiée hier montre des installations basées aux États-Unis de fournisseurs d’Apple, dont celles de TSMC, ASML et Foxconn. La description expose : « Apple commence à rapatrier sa chaîne d’approvisionnement en fabrication de semi‑conducteurs aux États-Unis. La quasi-totalité des puces les plus avancées sont produites à Taïwan, que la Chine menace d’annexer. Concentrer l’approvisionnement en puces sur une île susceptible d’être envahie, ou exposée à de lourds droits de douane américains sous Trump, représente un risque majeur pour les activités d’Apple. »