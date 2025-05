AMD monte au créneau pour défendre les 8 Go de VRAM de sa RX 9060 XT

Outre des appellations désormais très proches, les gammes Radeon 9000 et GeForce RTX 50 ont un autre point commun : elle proposent toujours 8 Go de VRAM en entrée de gamme. Faute de RX 9060, et puisqu’elle est bloquée à 8 Go, faisons fi de la RTX 5060 dans ce papier, pour nous concentrer sur les RX 9060 XT et GeForce RTX 5060 Ti, toutes deux déclinées avec 8 ou 16 Go.

Les critiques fusent

La génération précédente – RTX 4060 Ti et RX 7600 (XT) – proposait déjà des modèles 8 Go qui suscitaient des critiques. En 2025, face à la même recette, la grogne repart donc de plus belle. En témoigne la vidéo de Daniel Owen publiée il y a quatre jours, et dont le titre est suffisamment explicite : Don't buy 8GB GPUs in 2025 even for 1080p.

Dans le même ordre d’idée, le compte X Michael Quesada s’est fait de la pub sur le réseau social. Il a indiqué qu’il interrogerait bientôt David McAffee d'AMD sur la pertinence d’une carte graphique avec 8 Go de VRAM en 2025. En réponse, le compte Hardware Unboxed a jeté de l’huile sur le feu en suggérant que ces modèles avaient vocation à intégrer des machines OEM, et qu’ils s'inscrivaient seulement dans une volonté de tromper des clients mal renseignés.

NVIDIA n'a pas réagi. AMD, qui milite contre les 4 Go depuis 2020, parfois avec confusion, a par contre défendu la pertinence des 8 Go. Frank Azor, architecte en chef des solutions de jeu de l'entreprise, s’est senti obligé de répliquer : « La majorité des joueurs jouent encore en 1080p et n'ont pas besoin de plus de 8 Go de mémoire. Les jeux les plus joués dans le monde sont principalement des jeux d’esport. Nous ne fabriquerions pas ce produit s’il n’y avait pas de demande. Si 8 Go ne vous conviennent pas, il existe une version 16 Go. Même GPU, aucun compromis, juste des options de mémoire. »

Sur la base des enquêtes Steam sur le matériel, certains arguments avancés par Frank Azor sont factuels. La majorité des joueurs — 55,27 % dans l’enquête d’avril — s’adonnent à leur passe-temps en 1080p. Le 2160p, souvent mis en avant par les marques, reste une niche : moins de 5 % (4,57 % précisément), profitent de cette définition. Donc moins de 1 sur 20. Bon, au regarde la diagonale des moniteurs « communs », la pertinence de la 4K est discutable. Sinon, ils sont près de 1 sur 5 (19, 90 %) à jouer en 1440p.

Concernant les jeux, là aussi, le propos est véridique. Le top des jeux Steam les plus joués est bien constitué de jeux d’esport : CS2, Dota 2 et PUBG. Pour ces derniers, 8 Go suffisent pour pousser les détails à fond en 1080p (avec un GPU idoine, naturellement).

En revanche, comme le montre la vidéo précitée de Daniel Owen, ou encore ce tableau récupéré sur Chiphell, les 16 Go restent très bénéfiques dans certains titres récents. Avec toujours cette réserve que ces mesures impliquent souvent des textures en Ultra, lesquelles sont logiquement de plus en plus susceptibles de saturer 8 Go.

Ce qui est sûr, c’est qu’en 2015 et 2016, lorsque les premières cartes « grand public » dotées de 8 Go de GDDR5 ont débarqué (Radeon R9 390 et GTX 1070), peu de gens auraient parié sur la longévité de cette quantité de mémoire vidéo dédiée. Ironiquement, la R9 390 avec 4 Go avait été accueillie avec enthousiasme. Dix ans plus tard, les 8 Go représentent encore une norme, bien que pour des cartes de séries moins élevées. En matière de tarification, la R9 390 coûtait 350 euros en 2015. L'année suivante, la Radeon RX 480, aussi dotée de 8 Go, baissait la facture à 259 euros. Quant à la GTX 1070, elle coûtait initialement 499 euros.

En plus de nos tests, nous avons consulté quelques vidéos montrant comment la R9 390 faisait tourner des titres de l’époque, notamment Dark Souls 3 (mars 2016) et Batman Arkam Knight (juin 2015) ; la manière dont la RX 480 s’en sortait sur Dishonored 2 (novembre 2016). Hormis pour le premier, les 60 IPS ne sont pas tenus en 1080p avec les réglages poussés au max. Ajoutons, selon nos propres mesures, les 48 IPS obtenues par la RX 480 et les 44 de la R9 390 dans The Division en FHD. Alors effectivement, les GPU n’étaient pas limités par une quantité de VRAM insuffisante, mais cela ne change pas le constat.

Revenons en 2025. Chez TopAchat, la RTX 5060 Ti 16 Go la moins onéreuse ne coûte que 50 euros de plus que la version 8 Go la plus accessible (449,99 euros vs 399,99 euros, soit +12,5 %). À moins d’être à 50 euros près — ce qui paraît tout de même antinomique pour quelqu’un disposé à débourser 400 euros dans une carte graphique — le choix est vite fait. Mais surtout, ce faible surcoût en boutique suggère que pour NVIDIA, ajouter 8 Go de GDDR7 n’est pas un gros effort financier (c’est d’autant plus valable pour la GDDR6 des RX 9060 XT). D’où la pertinence de l’accusation de Hardware Unboxed, et l’idée que ces versions 8 Go ne devraient tout simplement plus exister.