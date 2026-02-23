Unified Core chez Intel : simple nom d’équipe ou tournant architectural en préparation ?

Une offre d’emploi publiée par Intel sur Linkedin et exposée sur X par @Olrak29 fait écrire à certains que l’ère des P-cores et E-cores (instaurée par les Alder Lake, alias les Core de 12e génération), est vouée à disparaître. Bien que de précédents indices accréditent cette hypothèse, l’emballement semble un peu prématuré.

Mauvaise interprétation ou authentique indice, that is the question

OC3Dnet, TPU, PCGamer ou encore Notebookcheck ont repris l’information à leur compte, parfois sans aucune nuance — et pas de manière ironique comme nous l’avions fait avec notre article Des nouveaux CPU Intel qui mettent fin aux E-Cores ? pour présenter les ancêtres des Bartlett Lake-S (dont nous vous avons parlé en début d’après-midi). Pourtant, le socle qui la sous-tend est étroit. Une annonce d’Intel donc, pour un poste de Senior CPU Verification Engineer. Elle comporte la mention « Intel's Unified Core Team is looking to add... ». D’aucuns ont prélevé « Unified Core » pour titrer des choses telles que Intel Plans Return to Unified Core Design, No More Performance and Efficiency Core Split, sans apporter le moindre bémol dans le corps du texte.

Nous sommes loin de maîtriser toutes les subtilités de l’anglais ; et forcément moins que certains confrères pour lesquels c’est la langue maternelle. Nonobstant, estimer que « Unified Core » fait ici forcément référence à un tel design relève a minima de l’interprétation. Ou de l’extrapolation, voire du fantasme. En effet, « Unified Core Team » peut aussi tout simplement désigner une équipe nommée « Unified Core » en interne. Et ce, sans que ses travaux ne soient liés à un quelconque design de cœur unique. En somme, une équipe qui travaille sur les CPU d’Intel en général mais pas nécessairement sur la fin de l'hybridation P-Cores / E-Cores.

À la décharge de nos confrères, et c’est aussi ce qui légitime ce papier, cette expression Unified Core a déjà été rencontrée. Nous n'avions pas traité la précédente rumeur ; nous vous renvoyons donc vers un article de WCCFTech paru en juillet dernier, même si l’essentiel est résumé ci-dessous. Il se basait notamment sur les informations qui vont suivre partagées par le compte X d’un certain Silicon_Fly.

Intel Unified Core:



Most of the info is already available. But a new leak confirms most of it and also sheds more light.



It clearly says that Razer Lake's Griffin Cove is the *LAST* Intel P Core. And after that, the P core team is going bye-bye.



And in 2028, Titan Lake is all… pic.twitter.com/nny4xYYXMc — SiliconFly (@Silicon_Fly) July 14, 2025

Ce dernier n’a d'ailleurs pas manqué de sauter sur la nouvelle fraîche et de la relayer en écrivant Unified Core team says Hi!

Unified Core team says Hi! ????



Intel - Austin, Texas. pic.twitter.com/WNzzpvfb7I — SiliconFly (@Silicon_Fly) February 22, 2026

Abstraction faite de nos ratiocinations qui précèdent, tant les précédentes rumeurs que celle du jour restent de toute façon très sommaires. Nous avions ce calendrier qui anticipe des Titan Lake délaissant l’architecture hybride aux alentours de 2028. La plupart des articles du jour entrevoient également une concrétisation à la fin de la décennie. Un tel calendrier peut effectivement coller avec la mise en ligne de l’offre d’emploi précitée.

Dans tous les cas, on peut légitiment s’interroger sur la pertinence de l’architecture hybride à terme. En l’état, les E-cores d’Intel ne sont pas juste des versions basse consommation des P-cores. Ce sont des variantes amputées de certaines de leurs caractéristiques / fonctionnalités. En pratique, le Thread Director n’arrive pas systématiquement à contrebalancer leurs lacunes. AMD, chez laquelle les E-cores ne sont ni plus ni moins que des P-cores frêles, ne manque pas de rappeler la discrimination en vigueur chez sa concurrente et de vanter sa propre approche. En outre, le fait qu’AMD n’ait, jusqu’ici, pas jugé utile d’introduire des cœurs hybrides sur ses Ryzen desktop, trahit l'impertinence qu’un tel design revêt pour ce segment dans l’esprit de ses dirigeants.

D’autre part, les E-Cores prennent en charge une partie des tâches en arrière-plan peu exigeantes. À mesure que les capacités des NPU progresseront, certaines pourraient sans doute leur être déléguées.

Pour finir, en commentaire de l’article de TPU, un dénommé cchi pointe une ironie. À savoir que ce seront peut-être les E-Cores qui serviront de modules de base pour un retour à un CPU unifié. Il envisage un design de cœur de base unique décliné en plusieurs variantes. Et notamment, pour remplacer les P-cores, des E-Cores optimisés pour des fréquences plus élevées et dotés de caches plus importants qu’il appelle BE-Cores (Bigger E-Cores). Cela aboutirait à un processeur BE-Cores + E-Cores + LPE-Cores, soit un concept finalement très BIG.little. On se souviendra aussi qu'Intel bosserait sur un concept de Super Cœur Cœur susceptible de muscler les performances en ST.

Enfin, rappelons que sur le segment des serveurs x86, Intel comme AMD proposent déjà des processeurs uniquement composés de cœurs efficacité depuis les Xeon Sierra Forest et EPYC Bergamo ; la preuve qu'ils sont déjà autonomes.