AMD dégaine la RX 9060 XT : du PCIe 5.0 x16 et jusqu’à 16 Go de VRAM

Nous vous parlons de la Radeon RX 9060 XT depuis de nombreuses semaines. Comme attendu, AMD a profité du Computex 2025 pour officialiser la carte. Soyons honnêtes : à l’ouverture du CP sous embargo, ce ne sont pas les spécifications qui nous ont surpris, mais l’absence totale de résultats de benchmarks internes. Peut-être serons-nous en mesure de combler ce manque dans la matinée, à la suite de la présentation au salon. En attendant, voici les caractéristiques de la Radeon RX 9060 XT — seules données officielles au moment où nous écrivons ces lignes.

Une illustration © AMD du NAVI 44 XT

Une carte solide sur le papier

Au fil des semaines, les fuites, telles des petites briques, ont lentement bâti l’édifice RX 9060 XT. La structure reposait sur deux configurations de VRAM : l’une de 8 Go, l’autre de 16 Go. C'est confirmé, bien que le doute subsite quant à la configuration mémoire exacte.

À la mi-avril, plusieurs indiscrétions ont contribué à charpenter un plan très proche de celui de la RX 7600 XT : même nombre de processeurs de flux, mais un GPU bien plus rapide. Plus récemment, momomo_us avait toutefois revu un élément clé de cet agencement en évoquant l’utilisation de 16 lignes PCIe 5.0, et non 8. Fidèle à sa réputation, le divulgateur avait vu juste : la Radeon RX 9060 XT exploite bien une interface PCIe 5.0 x16. À en juger par les performances de la RTX 5060 Ti 8 Go, cette caractéristique devrait faire de la version 8 Go de la Radeon une meilleure option pour les configurations plus anciennes.

RX 9060 XT GPU Navi 48 XTX Navi 48 XT Navi 48 XL Navi 44 XT Unités de calcul / RT Cores 64 56 48 32 Processeurs de flux 4096 3584 3072 2048 Fréquence Boost ~2,97 GHz ~2,52 GHz ~2,79 GHz ~3,13 GHz VRAM 16 Go GDDR6 16 Go GDDR6 12 Go GDDR6 16/8 Go GDDR6 Bus mémoire 256-bit 256-bit 192-bit 128-bit* Vitesse mémoire 20 Gbit/s 20 Gbit/s 18 Gbit/s 20 Gbit/s* Bande passante mémoire 640 Go/s 640 Go/s 432 Go/s 320 Go/s* TGP 304 W 220 W 220 W 150 – 182 W PCIe Interface PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16

Seules deux diapositives ont été transmises par AMD avant la présentation. En l’absence d’informations supplémentaires, nous ne pouvons confirmer ni tarif ni date de sortie. Jusqu’alors, un lancement en juin était pressenti.

Un rendu d'une RX 9060 XT MBA... qui devrait rester très virtuelle