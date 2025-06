Intel Nova Lake-S : jusquâ€™Ã  52 cÅ“urs CPU et support natif de la DDR5-8000

Intel Nova Lake-S : jusqu’à 52 cœurs CPU et support natif de la DDR5-8000

Ils n’arriveront pas tout de suite, mais les processeurs Nova Lake-S d’Intel continuent à faire parler d’eux à travers une nouvelle fuite relayée par chi11eddog, une source généralement fiable. Cette dernière évoque une partie de la gamme, avec en tête un flagship à 52 cœurs CPU, pour un TDP de 150 W. Une configuration qui confirme les premières rumeurs apparues en février. Elles annonçaient déjà un vaisseau amiral similaire et l’introduction de trois types de cœurs : des P-Cores, des E-Cores, et plus original sur le segment desktop, des cœurs LPE (Low Power Efficiency).

Une gamme Nova Lake hétérogène

Intel prévoirait aussi un Core Ultra 7 à 42 cœurs, ainsi que plusieurs déclinaisons Core Ultra 5 et Core Ultra 3. Les différentes configurations sont exposées dans le tableau ci-dessous.

Processeur Cœurs CPU PBP Core Ultra 9 (385K?) 52 (16P+32E+4LP) 150 W Core Ultra 7 (365K?) 42 (14P+24E+4LP) 150 W Core Ultra 5 (345K?) 28 (8P+16E+4LP) 125 W Core Ultra 5 (335?) 24 (8P+12E+4LP) 125 W Core Ultra 5 (325?) 18 (6P+8E+4LP) 125 W Core Ultra 3 16 (4P+8E+4LP) 65 W Core Ultra 3 12 (4P+4E+4LP) 65 W

New Intel Desktop CPUs coming..????????????

150W for Core Ultra 9/7. Core Ultra 5 125W. pic.twitter.com/mW0MS2lKM9 — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) June 16, 2025

Vous noterez que les TDP varient beaucoup selon la quantité de cœurs. Nous ne savons pas si cette disparité reflète une nouvelle stratégie d’Intel, ou résulte simplement d’un melting-pot de séries différentes (K, non-K, etc.)

Dans le même temps, un autre divulgateur, Jaykihn, a publié des données relatives à la plateforme ainsi qu’au support mémoire. Selon lui, Nova Lake offrira 48 lignes PCIe : 24 lignes PCIe 5.0 gérées par le processeur, 24 autres par chipset — dont 8 en PCIe 5.0, les 16 autres en PCIe 4.0. Il y aurait aussi 4 DMI (Direct Media Interface) Gen 5 connectées au chipset. À cela s’ajouteraient 8 ports SATA 3.0 et une connectique USB très large : jusqu’à quatorze ports USB 2.0, cinq en USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s), 10 à 10 Gbit/s et autant en 5 Gbit/s.

Nova Lake Platform PCIE and USB Specifications pic.twitter.com/wgG2u5xINN — Jaykihn (@jaykihn0) June 17, 2025

Côté mémoire, la plateforme prendrait en charge la DDR5-8000 nativement, contre de la DDR5-6400 pour Arrow Lake-S. Une progression bienvenue, surtout face à des puces à 40, voire 50 cœurs, qui auront inévitablement besoin de bande passante pour fonctionner efficacement.

Nova Lake -S



8000 MT/s 1DPC 1R — Jaykihn (@jaykihn0) June 16, 2025

Ce n’est pas précisé ici, mais rappelons que la famille Nova Lake-S impliquera un nouveau socket, le LGA-1954.