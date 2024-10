Intel et AMD désormais partenaires, pour le bien du x86

Lisa Su et Pat Gelsinger — respectivement les PDG d’AMD et d’Intel — copains comme cochons ; vous n’y croyez pas ? C’est pourtant désormais le cas. Une inclination certainement motivée par la volonté de défendre le pré carré des processeurs x86.

Pat et Lisa, le nouveau couple tendance de la tech



Ryzen et Core, même combat face à l'ennemi !

Oubliez les diapositives « Mon Ryzen 9000X est meilleur que ton Core », « Non, c’est mon Core Arrow Lake-S ! » ; les deux rivaux ont tous deux annoncé, à travers un communiqué de presse identique, la formation d’un groupe consultatif visant à tracer une feuille de route conjointe pour le jeu d’instructions x86. Les desseins de cette coopération : normaliser au moins une partie des nouveaux ajouts et des modifications qui seront apportées à la norme x86 au cours des prochaines années. Les deux sociétés n'ont pas défini les modifications et les domaines, et ne se sont pas engagées sur des points précis à ce stade, bien que des pistes puissent être conjecturées (nous les évoquons en fin d’article).

Voici le début du communiqué de presse traduit automatiquement :

« Intel Corp. (INTC) et AMD (NASDAQ : AMD) ont annoncé aujourd'hui la création d'un groupe consultatif sur l'écosystème x86 réunissant des leaders technologiques pour façonner l'avenir de l'architecture informatique la plus utilisée au monde. x86 est idéalement positionné pour répondre aux besoins émergents des clients en offrant des performances supérieures et une interopérabilité transparente entre les plates-formes matérielles et logicielles. Le groupe se concentrera sur l'identification de nouveaux moyens d'étendre l'écosystème x86 en permettant la compatibilité entre les plateformes, en simplifiant le développement de logiciels et en fournissant aux développeurs une plateforme pour identifier les besoins et les caractéristiques architecturales afin de créer des solutions innovantes et évolutives pour l'avenir. »

En témoignage de cette lune de miel, Pat Gelsinger déclare : « Nous sommes à l'aube de l'un des changements les plus importants dans l'architecture et l'écosystème x86 depuis des décennies — avec de nouveaux niveaux de personnalisation, de compatibilité et d'évolutivité nécessaires pour répondre aux besoins actuels et futurs des clients. Nous sommes fiers d'être au côté d'AMD et des membres fondateurs de ce groupe consultatif, alors que nous amorçons l'avenir de l'informatique, et nous apprécions profondément le soutien de tant de leaders de l'industrie ».

Lisa Su semble du même avis. La boss d'AMD n'est cependant pas encore disposée à mignoter son nouveau partenaire ; en outre, le communiqué de son entreprise est agrémenté d'une illustration assez générique — il fait l'impasse sur la photo avec Pat qui sert de couverture : « La création du groupe consultatif sur l'écosystème x86 garantira que l'architecture x86 continue d'évoluer en tant que plateforme de calcul de choix pour les développeurs et les clients. Nous sommes ravis de rassembler l'industrie pour fournir des orientations sur les améliorations architecturales futures et prolonger l'incroyable succès de l'architecture x86 pour les décennies à venir. »

La concorde entre AMD et Intel est forcément la plus emblématique, mais vous l'aurez deviné, les deux entreprises ne sont bien entendu pas seules dans cette démarche. Elles ont derrière elles Google, Broadcom, Dell, Hewlett Packard, HP, Lenovo, Microsoft, Meta, Oracle et Red Hat.

Intel et AMD alliées face à l'ennemi

Qu'attendre de cette collaboration entre Intel et AMD ?

Nous verrons bien de quoi accouche cet hymen. L’architecture x86 affiche 46 ans au compteur et reste à ce jour l’ISA la plus plébiscitée dans les PC traditionnels et les centres de données. Intel et AMD, les deux détenteurs principaux de licences x86, forment de facto un duopole (Via Technologies est aussi un détenteur de licences x86, mais Intel possède certains actifs de la société). Seulement l’ISA x86 subit désormais la pression grandissante d’Arm sur divers marchés (celui des consommateurs avec Qualcomm et Apple, mais aussi bien sûr des centres de données). Elle voit également poindre l’ombre du RISC-V.

Tel que rapporté en début d’article, Intel et AMD n’ont pas fixé de feuille de route précise à ce stade. Nous supposons que leur collaboration ciblera certains développements redondants, à l’image des Supervisor Entry Extensions d'AMD, dont FRED (Flexible Return and Event Delivery) est le pendant Intel. Il est également probable qu’Intel enjoigne AMD à participer au développement de son architecture en mode 64 bits uniquement, appelée x86S, ou à plancher sur ses AMX (Advanced Matrix Extensions). De manière générale, il est probable que les deux sociétés œuvre sur des extensions améliorant les charges de travail d’IA.

Forrest Norrod d'AMD (vice-président et directeur général de la division Solutions pour centres de données) et Justin Hotard d'Intel (vice-président et directeur général du groupe Centre de données et IA) ont répondu à des questions de plusieurs confrères. Dans les colonnes de The Register, le premier explique que le « x86 est la norme de facto. C'est un écosystème solide, mais c'est un écosystème qu'Intel et AMD ont développé ensemble d'une certaine manière, mais à distance, et vous savez, cela a causé quelques inefficacités et quelques dérives dans certaines parties de l'ISA au fil du temps ». Nos confrères illustrent ces propos en utilisant les extensions vectorielles avancées (AVX) comme l'exemple le plus évident d'une compatibilité qui a parfois été bancale entre les plates-formes Intel et AMD.

Enfin, soyez rassurés, Intel et AMD resteront rivales et continueront à vanter la supériorité de leurs produits. C’est ce que soutient Forrest, auprès de TH.US cette fois : « Nous allons rester de féroces concurrents. Vous savez, Justin et moi sommes d'abord des amis, mais lorsque nous nous présentons au travail chaque jour, nous essayons farouchement de de rivaliser au nom de nos entreprises et de faire en sorte que nos clients aient des choix convaincants de la part de chacune de nos entreprises. Seulement nous pouvons être en concurrence même si nous définissons ensemble les normes de l'industrie, et c'est ce que font Intel et AMD depuis longtemps ».

Quant au timing, M. Hotard justifie : « Je pense que l'autre question que l'on peut se poser est la suivante : pourquoi maintenant ? C'est parce que nous assistons à une véritable évolution de la demande en matière de calcul. Nous sommes à un point d'inflexion. Nous pensons que c'est le bon moment pour faire de cette nouvelle architecture cohérente une source d'innovation pour notre écosystème ».

Le communiqué de presse Intel si vous êtes Team Blue ; celui d'AMD si vous êtes Team RED. Spoil : hormis les illustrations, c'est le même ; pas un Sabelette en plus ou un Colossinge en moins.