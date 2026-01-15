RTX 50 : un arbitrage par la VRAM plutôt que par la série (MAJ)

Mise à jour : Une publication de la chaîne Hardware Unboxed accrédite la mise au rebut des GeForce RTX 5070 Ti ainsi que de la RTX 5060 Ti 16 Go. Le présentateur précise avoir obtenu ces informations directement auprès d’ASUS, en marge du CES 2026. L’entreprise aurait également indiqué que le rafraîchissement « SUPER » de la gamme RTX 50, qui promettait davantage de VRAM, a bien été envisagé pour le CES avant d’être reporté sans échéance précise, donc sans garantie qu’il voie le jour. Vous trouverez la vidéo en fin d’article.

Vous avez peut-être vu circuler, en début de semaine, une déclaration de Board Channels. La turlutaine évoquait un recentrage de la production, par NVIDIA et ses partenaires, sur les GeForce RTX 5060 et GeForce RTX 5060 Ti 8 Go, au détriment des autres modèles Blackwell. Un ajustement présenté comme effectif pour les mois à venir et imputable aux tensions du marché. Pour la classe des RTX 5060, c'était aussi un contre-pied à une précédente affirmation, formulée fin octobre par la même source, qui faisait alors état d’une constriction du flux de GeForce RTX 5060 Ti 8 Go au profit de la version 16 Go. En la supposant juste, elle impliquait que NVIDIA naviguait à vue dans un horizon particulièrement obstrué, au point de faire volte-face à trois mois d’intervalle. Quoi qu’il en soit, le média HKEPC Hardware est venu apporter quelques clarifications.

Priorisation oui, mais pas ainsi

Pour revenir sur les déclarations de Board Channels, précisons qu’elles semblaient tout de même concerner en partie le marché chinois ; les allocations pouvant varier selon les régions et les partenaires. Or, si la popularité des GeForce de série XX60 est assez universelle, elle l’est encore davantage en Chine, notamment en raison de l’appétit des cybercafés pour cette série. L’enquête Steam sur le matériel de mars 2025, biaisée, avait laissé transparaître que c’était toujours le cas. De toute façon, si les prix de la GDDR7 continuent de grimper, prioriser les cartes 8 Go apparaît comme la solution la plus simple pour maintenir les ventes et les volumes. Par ailleurs, le billet n’écartait pas une hausse des tarifs au deuxième trimestre 2026.

Ce qui précède remonte au 13 janvier. Plus récemment, HKEPC, qui avait initialement relayé les propos de Board Channels, a livré sa propre version des faits. Un post Facebook, enrichit d'un addendum, relève qu’un « partenaire AIC a indiqué que l’interprétation de Board Channels n’était pas totalement exacte. La politique actuellement appliquée par NVIDIA serait la suivante : "même SKU, moins de mémoire ; même capacité mémoire, SKU plus haut de gamme". »

L’énigme n’est ni particulièrement sibylline ni difficile à interpréter. En somme, HKEPC infirme l’hypothèse d’une gamme Blackwell sacrifiée au profit des seules RTX 5060. Il y aurait bien priorisation, mais celle-ci ne reposerait pas sur la classe de GPU, plutôt sur la quantité de mémoire embarquée.

Concrètement, pour la GeForce RTX 5060 Ti, qui existe en versions 8 Go et 16 Go, NVIDIA se concentrerait sur la déclinaison 8 Go, laquelle resterait prioritaire face à la GeForce RTX 5060 en cas de tensions d’approvisionnement. Pour les RTX 5060 Ti, RTX 5070 Ti et RTX 5080 qui partagent une configuration de 16 Go, la RTX 5080 serait favorisée.

Le cas de la RTX 5070 12 Go resterait à l’étude : elle pourrait être amenée à « céder sa place », autrement dit à voir son allocation mémoire redirigée vers la GeForce RTX 5080, pour reprendre les termes de HKEPC. Enfin, rien à signaler concernant les GeForce RTX 5090 et RTX 5090D (considérées comme une même entité).

Pour résumer, NVIDIA rationaliserait sa gamme en concentrant ses efforts sur les GeForce RTX 5060 Ti 8 Go, RTX 5080 et RTX 5090.

Quid de la situation actuelle en France ? Au moment où nous écrivons ces lignes, le vaisseau amiral de la gamme Blackwell est hors stock chez LDLC comme chez TopAchat. Il est bien question de réapprovisionnements sous sept jours pour certaines références dont les prix dérivent désormais au-delà des 3 300 euros. Pour toutes les autres RTX 50, les rangs sont clairsemés, mais il y a tout de même du choix, et à des prix encore cohérents (les GeForce RTX 5060 pas chères sont par contre en rupture).